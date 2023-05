Schönheits-OP muss warten: Vor St. Sebastian bleibt’s ruhig

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Baustart verzögert sich auf 2024: Der Kirchplatz in Krün bleibt heuer voraussichtlich unberührt. © Dominik Bartl

Die schon lange geplante Umgestaltung des Krüner Kirchplatzes verzögert sich weiter. Jetzt soll das Projekt 2024 angepackt werden.

Krün – Die Bauarbeiten rund um den Krüner Kirchplatz verzögern sich nun deutlich. Bekanntlich soll die Fläche im Rahmen der Dorferneuerung saniert, aufgehübscht und entsprechend modernisiert werden. Doch lässt das Projekt, das vom Staat mit satten 80 Prozent gefördert wird, weiter auf sich warten, teilte Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) während der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Der Grund: Der finale Bauentwurf für die Platzgestaltung liegt noch nicht einmal vor. Somit wird die Ausschreibung der Maßnahmen für Ende 2023 festgesetzt, wodurch ein Baubeginn erst im Frühjahr 2024 möglich sein wird.

VON JOSEF HORNSTEINER

„Wir haben etwa 20 Wochen Bauzeit vor uns“, sagte Schwarzenberger. Also ist ein Spatenstich im November illusorisch, der Winter lässt Asphaltierungen und ähnliche Arbeiten nicht zu. Der Rathauschef hofft, dass der Start im Frühjahr sofort erfolgen kann, damit das Projekt vor dem Start der Sommersaison abgeschlossen ist.

Seit 2015 werkelt die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Amt für ländliche Entwicklung (ALE) an mehreren Sanierungsmaßnahmen. 2021 konnten sie unter anderem die umfangreiche Umgestaltung der Klaiser Ortsmitte umsetzen. Der nächste große Abschnitt wäre heuer die Neugestaltung des Krüner Kirchplatzes sowie der Fischbachalmstraße gewesen. Gleichzeitig sollen die Trinkwasserleitungen, die kürzlich von einer Serie an Rohrbrüchen heimgesucht wurden (wir berichteten), neu verlegt werden. In den Boden kommen zudem Leerrohre zur Vorbereitung eines Glasfasernetzes für blitzschnelles Internet. „Der bereits vorliegende Planungsvorentwurf diskutierten wir mit den Anliegern im September 2022 noch einmal“, teilt eine ALE-Pressesprecherin auf Tagblatt-Nachfrage mit.

Zur Verzögerung kommt es, „da die Planungskoordinierung zwischen Gemeinde und der Teilnehmergemeinschaft (TG) am Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern hinsichtlich der Platzgestaltung und der Verlegungen der Wasserleitungen sehr zeitaufwendig war“, informiert das ALE. Somit liegt die finale Fassung dem Vorsitzenden der TG noch immer nicht vor.

„Nach Rückmeldung des Planungsbüros ist jedoch in Kürze mit einer Übermittlung des Entwurfs zu rechnen.“ Nach der Freigabe des ALE als zuständige Aufsichtsbehörde kann dann eine Kostenvereinbarung zwischen der Gemeinde und der TG geschlossen werden. „Wir hoffen, dass alle Unterlagen bis spätestens Herbst da sind“, erläuterte Schwarzenberger. Die Anlieger werden über die neueste Entwicklung und Verzögerung zeitnah informiert, verspricht der Bürgermeister.