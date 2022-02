Natur-Erlebnispfad: Warten auf den Sanktnimmerleinstag

Von: Christof Schnürer

Diese beiden Urlauberinnen warten vergeblich auf den Ruf der Eule. © Peter Kornatz

Einiges auf dem Natur-Erlebnispfad in Krün funktioniert nicht mehr. Doch die beauftragte Firma lässt zum Ärger der Gemeinde seit einem Jahr auf sich warten.

Krün – Als Alpenhof-Hotelier Georg Schober im Jahr 2004 die zündende Idee hatte, waren alle im Krüner Gemeinderat gleich Feuer und Flamme. Verhältnismäßig zügig setzte man in der Folgezeit das Projekt Natur-Erlebnispfad entlang der Isar 2009 um. Ein weiterer touristischer Magnet neben Geisterklamm und Karwendelröhre war dank eigener Kreativität und stattlicher Finanzspritzen – nicht zuletzt über den Interreg-Fördertopf aus Brüssel – geschaffen.

Der neue Hot Spot für Einheimische und Urlauber inklusive der neuen 35-Meter-Brücke am Isar-Stausee verschlang seinerzeit knapp eine halbe Million Euro.

Im Vergleich dazu sind die paar tausend Euro, die die Kommune seit gut einem Jahr ausgegeben möchte, Peanuts. „Aber die beauftragte Firma lässt uns leider hängen“, bedauert Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU). Er spielt damit auf den bedauernswerten Zustand der rund 20 Stationen an, die sich in regelmäßigen Abständen neben dem Naturerlebnispfad befinden. Dieser führt von der Isarbrücke am Sägewerk Richtung Mittenwald über den 35-Meter-Steg (Kosten von 175 000 Euro) zu den Stausee-Buchten und zurück über die Hüttlebach-Klamm und die Stiegleiten retour zum Ortsteil Gries.

Landschaftlich top, doch die einzelnen Attraktionen sind in die Jahre gekommen. Erst gestern wollten Spaziergängerinnen einer Eule einen Ruf entlocken – vergeblich. Nicht die einzige Enttäuschung gerade für Eltern, die mit ihrem Nachwuchs bei ihrer Informationstour zur heimischen Geologie, Almwirtschaft, Flößerei oder zum Wald in vielen Fällen sprichwörtlich auf der Strecke bleiben. Von einem interaktiven Erlebnis kann schon lange nicht mehr die Rede sein. Das weiß natürlich auch der Bürgermeister. „Immer wieder landen bei mir Beschwerden auf dem Tisch.“ Momentan kann er enttäuschte Wanderer in puncto Natur-Erlebnispfad nur vertrösten.

Stand heute sogar auf den Sanktnimmerleinstag. „Wir haben den Auftrag im Frühjahr 2021 vergeben“, wiederholt Schwarzenberger gebetsmühlenartig. „Aber den ganzen Sommer ist nichts passiert.“ Die defekten Anlagen in Eigenregie wieder in Schuss zu bringen, ist dem Rathauschef zufolge nicht möglich. „Wir selber sind dazu nicht in der Lage.“ Diese Reparaturarbeiten müssen von einer Spezialfirma erledigt werden. Doch die lässt allem Anschein nach weiter auf sich warten.