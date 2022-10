Neue Kurhaus-Pächter: Wechsel in Krüns guter Stube

Von: Christof Schnürer

Mit Blumen verabschiedet Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (l.) Tine und Florian Schmid. © Hubert Hornsteiner

Aufatmen in Krün: Mit Elaine und Michael Wendtland hat die Gemeinde Nachfolger für Martina und Florian Schmid gefunden. Die neuen Kurhaus-Pächter starten am 3. Dezember das Abenteuer. Inoffiziell geht es allerdings schon früher los.

Krün – Das Kurhaus Krün steht für Kontinuität: 40 Jahre nach der Eröffnung brauchte es erst fünf Pächter: zunächst die Österreicher Josef Kaufmann und Albert Schöpf, dann den Franken Jürgen Brändlein und den Münchner Thomas Jager. 2014 folgte der Wallgauer Florian Schmid. Bereits vor einem Jahr kündigte Schmid (29) seinen Rückzug an. Er und seine Martina (28) wollten etwas Neues wagen. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagte der scheidende Pächter, als er im Oktober 2021 seinen Ausstieg begründete.

Fieberhaft suchte seitdem die Gemeinde nach einem Nachfolger, was in Pandemiezeiten gar nicht so einfach ist. Mit Elaine (53) und Michael Wendtland (56) sind die Verantwortlichen im Rathaus fündig geworden. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagte Rathauschef Thomas Schwarzenberger (CSU), als er die beiden im Rahmen der Bürgerversammlung einem größeren Publikum vorstellte. Doch so unbekannt sind die zwei – sie gebürtige Münchnerin, er Nordlicht aus Schleswig-Holstein – ohnehin nicht im Oberen Isartal. Seit Januar 2017 betreiben die Wendtlands den Wallgauer Imbiss „Zur alten Sattlerei“. „Wir haben es uns lange überlegt“, erzählt die angehende Wirtin. Schließlich ist das Kurhaus samt Restaurant mit seinen vielen Großveranstaltungen eine andere Hausnummer. Doch die zwei Mitfünfziger suchen sozusagen auf der beruflichen Zielgeraden noch einmal das Abenteuer. Heuer im Mai wurden sie bei Bürgermeister Schwarzenberger vorstellig. Nun also ist alles in trockenen Tüchern.

Wollen‘s wissen: Elaine und Michael Wendtland © Hubert Hornsteiner

Der offizielle Start geht am 3. Dezember über die Bühne. Der Probelauf beginnt allerdings schon früher – und zwar am 5. November beim Feuerwehr- und am 12. November beim Veteranen-Jahrtag. „Wir kennen uns aus“, versichert Elaine Wendtland. Ihr Motto: „Offen auf die Leute zugehen.“ Gerade auf die Einheimischen. „Denn die tragen uns über die stade Zeit.“ In den zurückliegenden Wochen arbeiteten die Kurhaus-Pächter in spe zweigleisig – in der „Sattlerei“ und an der neuen Mannschaft. Dazu gehören unter anderem Tochter Isabell (33), eine gelernte Einzelhandelskauffrau, und Sohn Dominik (29), der in der Küche arbeiten wird. Dort findet man auch weiterhin den bisherigen Küchenchef Karsten Pehnke und Andreas Froschmayer. Dass sie diese beiden Arbeitskräfte gewinnen konnte, macht die Wirtin besonders stolz. „Die zwei hatten nämlich viele Angebote.“

Kennengelernt haben sich Hauswirtschafterin Elaine und Hotelfachmann Michael Wendtland bei der Arbeit – vor über 30 Jahren im „Dorint“ in Garmisch-Partenkirchen. 25 Jahre lebten sie anschließend in Schleswig-Holstein. Sie haben drei Kinder (33/31/29). Mit selbstgebackenem Kuchen wollen sie an den Wochenenden und Freitagabend mit der „Cocktail-Time“ punkten.

Von Tine und Florian Schmid hingegen heißt es Abschied nehmen. Mit einem ausdrücklichen „leider“ geht die Zusammenarbeit mit ihnen für den Bürgermeister zu Ende. „Denn das Restaurant ist unter ihrer Führung zu einem echten Tipp für Einheimische und Urlauber herangewachsen“, betonte Schwarzenberger – sowohl kulinarisch als auch in puncto Service. Besonders hebt er die „geschmackvolle Dekoration“ und die Sauberkeit hervor. „Wir haben da auch schon andere Erfahrungen gemacht.“

Die bisherigen Pächter:

1982 bis 1999: Josef Kaufmann

1999 bis 2009: Albert Schöpf

2009 bis 2011: Jürgen Brändlein

2011 bis 2014: Thomas Jager

2014 bis 2022: Florian Schmid