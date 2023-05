Generalsekretär von Ampel-Allergie befallen

Von: Christof Schnürer

In Krün ist die Welt noch in Ordnung – zumindest aus Sicht der CSU. In diesem schwarzen Bollwerk blickt der Ortsverband auf 40 Jahre zurück. Ganz vorne dabei ist Generalsekretär Martin Huber, der die Basis auf christlich-konservative Werte einschwört.

Krün – Wie muss sich Martin Huber wohl an einer Straßenkreuzung fühlen, wenn er rechts nach oben blickt: erst dieses fiese Rot, dann das giftige Gelb und zum Schluss das allerschlimmste: das gallige Grün. Dem CSU-Generalsekretär jedenfalls dreht sich bei dieser Farbkombination regelmäßig der weißblaue Magen um. Die „Ampel“ taugt für den CSU-Generalsekretär nicht zum Reizwort, sondern zum Brechmittel. Beste Voraussetzung für den schwarzen Chef-Einpeitscher, damit bei der Parteibasis fleißig Werbung in eigener Sache zu machen, schließlich sind im Oktober Landtagswahlen – und die CSU will auch nach 66 Jahren an der Macht unter allen Umständen im weißblauen Paradies weiterregieren.

Würde es ausschließlich Dörfer wie Krün mit einem kraftstrotzenden CSU-Ortsverband geben, hätten Huber und Co. bei Landtags- oder Bundestagswahlen leichtes Spiel. Die Krüner CSU wurde im Februar 1983 aus der Taufe gehoben – im Gasthof Schöttlkarspitz. Eben dort feiert man am Mittwoch das 40. Gründungsfest. Und der Saal beim „Gansler“ ist gut besucht. Natürlich dürfen der scheidende Landtagsabgeordnete Martin Buchhuber, dessen potenzieller Nachfolger Thomas Holz aus Kochel und Lokalmatador Thomas Schwarzenberger, Bürgermeister und Bezirkstagskandidat nebst dem Gründungsvorsitzenden Sepp Zahler bei so einem Anlass nicht fehlen.

Prominenter Gastredner ist, wie gesagt, Martin Huber. Der Polit-Profi aus dem Landkreis Altötting – im partei-konformen karierten Hemd und Trachtenjacke – weiß genau, vor wem er spricht. Deshalb hält er seine etwa einstündige Rede mit deftig-kräftigem bayerischen Zungenschlag. Ob die beiden CDU-Parteifreunde am hintersten Tisch wirklich alles verstanden haben?

Als der Partei-Stratege ans Pult tritt, erinnert er sich an einen Programmhinweis zum Komödienstadel. „In Reichenbach stirbt der einzige Rote, trotzdem wählt wieder einer rot, und der Bürgermeister kommt in Erklärungsnot“, plaudert Huber. Wahrlich himmlische Verhältnisse für einen bekennenden Schwarzen. „Und Krün ist auf einem guten Weg dahin.“ Doch wohin steuert Deutschland? Diese Frage treibt Martin Huber nach eigenem Bekunden mächtig um. Zumal die durch Pandemie und Energiekrise ins Wanken geratene Republik von „drei Klientelparteien regiert wird, die das Land zutiefst verunsichern“ und eine „Klimapolitik mit der Brechstange“ betreiben – allen voran der grüne Wirtschaftsminister (Anm. d. Red.: Robert Habeck), für den das fleischgewordene Fallbeil aus Mühldorf am Inn nur drei Adjektive übrig hat: „Weltfremd, arrogant und überheblich.“ Solche Wortwahl kommt an bei der Basis.

Die hat im Grunde keine Wahl, falls sie von Heimatliebe und christlichen Werten durchdrungen ist: Die CSU natürlich, findet Vordenker Huber, „den Seismografen der Lebenswirklichkeit“. Diese für ihn einzige Volkspartei kennt die Nöte der Menschen gerade im ländlichen Raum, die gerade unter der rigiden Klimapolitik der „Ampel“ leidet. „Zeigt mir die Krankenschwester, die um 5 Uhr früh mit dem Lastenfahrrad in die Arbeit fährt, zeigt sie mir!“

Endlich hat die CSU, die 16 Jahre Merkel-Regierung mitzuverantworten hat, wieder ein Feindbild, an dem sie sich abarbeiten kann. Bessere Voraussetzungen für die Mutter aller Wahlen im Oktober kann es eigentlich für stramme Konservative nicht geben.

Und wie gesagt: In Krün, einst einmal die zweitschwärzeste Gemeinde von Bayern, kann eh nichts schief gehen. Dort scheint der Himmel immer weißblau, selbst an einem wolkenverhangenen Mittwoch wie diesen.

