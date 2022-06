Weltpolitik zum Anfassen – diesmal nicht

Von: Christof Schnürer

Das Bad in der Menge: US-Präsident Barack Obama scheint es am 7. Juni 2015 auf dem Krüner Rathausplatz zu genießen © Rudolf Tomaschek

Die Gastgeber-Gemeinde Krün wird diesmal um ihr lokales Gipfelerlebnis gebracht. Ein Volksfest mit Weltpolitikern wie bei der Erstauflage 2015 wird es wohl nicht geben.

Krün/Elmau – Das Bild hat sich ins kollektive Krüner Gedächtnis eingebrannt: US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel inmitten von Einheimischen in festlicher Tracht. Es wird geredet, gescherzt und fotografiert – Weltpolitik zum Anfassen an diesem 7. Juni 2015 auf dem Rathausplatz. „Das war unser eigentlicher Gipfel“, blickt Bürgermeister Thomas Schwarzenberger auf unvergessliche Momente beim legendären Weißwurst-Frühstück zurück.

Denken die Krüner an G7, dann schießen den meisten nicht Bilder von der Konferenz in Schloss Elmau durch den Kopf, sondern jene, als die Großkopferten aus den Regierungszentralen scheinbar ohne Berührungsängste sich unters Volk mischten – Basisdemokratie pur sozusagen. „Da hat einfach alles gepasst“, schwärmt der Rathauschef noch heute – Wetter, Protagonisten und weltpolitische Lage, kein Corona, kein Ukrainekrieg.

Diese leutseligen G7-Augenblicke wird es bei der Neuauflage des Treffens der Staats- und Regierungschefs (26. bis 28. Juni) diesmal wahrscheinlich nicht geben. „Da müsste man langsam etwas davon wissen“, meint der gipfel-erprobte Schwarzenberger. Als es um die Vorbereitung der Obama-Weißwurst-Aktion ging, hatten sich Vertreter der Merkel-Administration ungefähr drei Wochen vor dem Termin im Krüner Rathaus gemeldet – natürlich mit dem Verweis auf absolute Diskretion. Erst wenige Tage davor informierte man die Öffentlichkeit. Jetzt sind es gerade noch elf magere Tage bis zum Auftakt des Elmauer Polit-Spektakels.

Doch Thomas Schwarzenberger hat ohnehin nicht damit gerechnet, dass sich bei ihm im Dorf Geschichte wiederholt. Das hätte man in Kreisen der neuen Ampel-Koalition wohl als zu billigen Abklatsch der Vorgänger-Regierung empfunden. Hätte es so etwas wie „Politik trifft Volk“ tatsächlich gegeben, dann hätte Schwarzenberger ohnehin den großen Nachbarort Garmisch-Partenkirchen in Verdacht gehabt. Aber auch das scheint unter den aktuellen Vorzeichen mindestens genauso illusorisch. So bleibt für den Krüner Bürgermeister nur die Erkenntnis: „Samma froh, wenn’s vorbei ist.“

Doch jetzt geht G7 erst mal los – und möglicherweise einige Stunden vor dem offiziellen Gipfel-Start. Denn wie aus gut informierten Kreisen durchgesickert ist, wird der eine oder andere prominente Konferenz-Teilnehmer bereits am Samstagabend einfliegen. Die Rede ist von US-Präsident Joe Biden, von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, Boris Johnson und natürlich Gastgeber Bundeskanzler Olaf Scholz. Spätestens dann, wenn des Nächtens plötzlich riesige Hubschrauber übers Werdenfelser Land Richtung Elmauer Tal donnern, werden die Einheimischen Bescheid wissen.

Ebenfalls interessant für die gipfel-gestählten Landkreisbürger: Offenbar wurde im Zuge des Rahmenprogramms ein Besuch der Zugspitze erwogen. Doch da sollen Sicherheitsexperten ihr Veto eingelegt haben. Ihre Order: First Ladies dürfen nicht in der Seilbahn gondeln – zu gefährlich.