Wenn „Ampel“ zum Reizwort wird

Von: Christof Schnürer

Mit bewährter Mannschaft geht die CSU Krün ins Wahljahr: (v. l.) Rudi Achtner, Sebastian Kramer, Thomas Schwarzenberger, Stephan Seestaller, Landtagskandidat Thomas Holz, Katharina Reimer, Martin Staltmair, Christian Voigt, Stefan Bauer und Thomas Albrecht. © Christof Schnürer

Wenn es um die Ampel-Regierung in Berlin geht, dann schwindet sein Vertrauen dramatisch. Dann wird der Mann mit dem dunklen Dreitagebart zum ungläubigen Thomas. Die Rede ist von Thomas Holz (46), der im Oktober für die CSU in den Landtag einziehen möchte.

Krün - Da der Hoffnungsträger im südlichen Teil seines Stimmkreises 111 ein noch relativ unbeschriebenes Blatt ist, tingelt der Kocheler Bürgermeister seit seiner Nominierung im Dezember 2022 durchs Werdenfelser Land. Am Montagabend startete er bei seinen Parteifreunden in Krün eine Charme-Offensive.

Und am besten kommt man als frischgebackener Hoffnungsträger auf Betriebstemperatur, wenn man gleich die fälligen Vorstandswahlen leitet. Im Rekordtempo zieht der eloquente Rechtsanwalt das immer gleiche Prozedere im Hotel Barmsee durch. Was diesmal im Grunde nicht sonderlich schwer ist: Denn die eingespielte Führungsmannschaft um Stephan Seestaller (46) trit geschlossen zur Wiederwahl an. Mehr noch: Mit Anna-Maria Albrecht, Michael Albrecht und Christian Voigt erweitert man den CSU-Vorstand sogar um drei frische Gesichter.

Besonders stolz ist der wiedergewählte Vorsitzende Seestaller – seit 2021 im Amt – auf einige Junge aus dem Dorf, die den Weg zu den Christsozialen gefunden haben. „Aus der Politikverdrossenheit können wir uns noch ganz gut heraushalten“, findet der Polizeibeamte. Mehr noch: „Wir werden als Ortsverband wahrgenommen.“

Aktuell zählt die Krüner CSU 70 Gleichgesinnte – einen mehr als beispielsweise vor zwei Jahren. Einer, der in der Führungsriege der Schwarzen sozusagen zum Inventar gehört, ist Rudi Achtner (61). Er verwaltet seit sage und schreibe 1989 die Kasse. Jetzt tritt er noch einmal für zwei Jahre an. „Doch nach dieser Periode ist definitiv Schluss.“ 36 Jahre reichen dicke, findet Achtner. Das sieht Parteimitglied Josef Neuner, der ehemalige Schützenmeister, völlig anders: „Geh Rudi, die 14 Jahre wirst doch noch machen.“

Deutlich ernsthafter wird es, als der Landtagsabgeordnete spricht. Und natürlich spielt Holz die Rolle des heimatverbundenen Konservativen, für den rot, gelb und grün drei echte Reizfarben sind. „Die wollen uns Bayern nicht“, konstatiert der Kocheler, wenn er beispielsweise auf die geplante Wahlrechtsreform der „Ampel“ eingeht, die nur zu Lasten der mit Abstand größten Partei des Freistaats, also der CSU, gehen würde. Auch die Verschärfung des Waffenrechts behagt Holz ganz und gar nicht. „Da werden ehrbare Bürger unter Generalverdacht gestellt“, ergreift der Gebirgsschütze Partei für alle, die aus Tradition (Sportschützen) oder aus Berufsgründen (Jäger) zum Gewehr greifen. Auch Landwirte würden durch „grüne Verbotspolitik“ von der Bundesregierung nur gegängelt. Für Holz „nichts anderes als ein Angriff auf die Art, wie wir in Bayern leben“.

Doch was hat dieser stramme Weißblau-Patriotismus contra Multi-Kulti-Berlin mit der Landtagswahl zu tun? „Wir müssen in Bayern ein klarer Gegenpol zu solchen Bewegungen sein“, gibt Holz postwendend die Antwort. Doch getreu der beiden CSU-Größen Edmund Stoiber („Laptop und Lederhose“) und Markus Söder („Hightech und Heimat“) will auch der Konservative Holz nicht in Traditionen verharren, sondern für Innovationen offen sein. Das hat den Schwarzen schon CSU-Übervater Franz-Josef Strauß vorgelebt.

Der zweite Thomas im Bunde, Lokalmatador Thomas Schwarzenberger, der ein drittes Mal in den Bezirkstag gewählt werden möchte, sieht seinen Parteifreund aus Kochel auf einem guten Weg. Und falls er davon abkommen sollte, kann sich Holz warm anziehen. „Ich weiß, wo er wohnt“, scherzt Schwarzenberger. „Dann finden wir ihn und suchen ihn heim.“ Bei all den ernsten Themen kommt die Gaudi nie zu kurz – schon gar nicht bei konservativen Isartalern.