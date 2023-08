Hochwassergefahr: Der eine Fluss entfesselt, der andere beruhigt

Von: Christof Schnürer

Wasser marsch! Am Krüner Stauwehr sind wieder die Schleusen geöffnet. © Wolfgang Kunz

Bereits zum zweiten Mal haben sich in diesem Jahr die Schleusen des Krüner Wehrs geöffnet. Im aktuellen Fall hat das aber nur bedingt etwas mit zu viel Kies im vorgelagerten Stausee zu tun, sondern mit der Loisach.

Krün/Walchensee – Was haben Isar und Loisach miteinander zu tun? Sehr viel, unterstreicht Theodorus Reumschüssel, Pressesprecher Wasserkraft beim Energieriesen Uniper, der bekanntlich das Walchenseekraftwerk betreibt. „Das ist die menschgewollte Verbindung.“ Doch dieser Stromerzeuger steht seit Montag still. Das hat einen Grund, der Auswirkungen auf die ganze Region hat – von der Oberen Isar bis zum Sylvensteinspeicher, vom Walchensee bis Wolfratshausen. Im aktuellen Fall ist es die Loisach, die zwischen Garmisch-Partenkirchen und Kochelsee bedrohlich angeschwollen ist. Inzwischen wurde Meldestufe 1 ausgerufen. Diese ist erreicht, sobald ein Gewässer randvoll ist und an einigen Stellen bereits über die Ufer tritt.

Genau aus diesem Grund setzte sich nun das Räderwerk im „System Walchensee“ in Bewegung. „Denn unsere allerallerwichtigste Aufgabe ist es, dass die Wasserführung sicher passiert“, betont Reumschüssel. „Sämtliche andere Interessen stehen hinten an.“ Beispielsweise die Stromgewinnung. Der damit einhergehende überschaubare Verlust steht nicht im Verhältnis zu einer Flut-Katastrophe. Die nämlich steht zu befürchten, wenn die Loisach zu viel Wasser in den Kochelsee einspült. Das geschieht aber gerade. Damit die Pegel dort nicht noch weiter steigen, muss das dortige Walchensee-Kraftwerk die künstliche Wassereinfuhr stoppen. „Bis sich die Loisach wieder beruhigt hat“, ergänzt Uniper-Sprecher Reumschüssel.

Trostloser Anblick: Aus dem Stausee ist ein Rinnsal mit stinkendem Algenschlamm geworden. © Wolfgang Kunz

So kommt es in seiner nun mehr zehnjährigen Amtszeit zu einem bislang nicht eingetretenen Domino-Effekt, der in Krün seinen Ursprung nimmt. Dort wurde der sogenannte Überleitungskanal, der Isarwasser in Richtung Walchensee transportiert, geschlossen. Damit aber der vorgelagerte Stausee dadurch nicht über Gebühr anschwillt, öffnete Uniper am dortigen Wehr die Schleusen.

Mit ungeheurer Wucht schießen die Fluten hindurch und reißen alles mit – vornehmlich angelandeten Kies und Lebewesen. Wer nun den Stausee bewundern möchte, auf dem sonst unzählige Schwäne umher schwimmen, sieht nur mehr ein Rinnsal und grüne, morastige, übel riechende Flächen mit Algenschlamm. Darauf zappeln unzählige Fische im Todeskampf. „Da freuen sich die Fischreiher“, meint Hans Schanderl leicht süffisant. Doch dem Mann vom Kreisfischereiverein Garmisch-Partenkirchen ist gar nicht nach Humor zumute.

Denn diese Spülungen – heuer bereits die zweite – besiegeln in vielen Fällen das Leben von Fischen, Fröschen und sonstigen Wasserbewohnern. Senkt sich der Pegel des Stausees, zieht es viele Tiere förmlich durch die geöffnete Schleuse hindurch. Hinter dem Wehr landen sie vielfach in Tümpeln – zum Sterben zu groß, zum Leben zu klein. Daher werden wohl an diesem Wochenende wieder die Fischer ausrücken und die isolierten Fische in sicheres Gewässer bringen. „Eine verfahrene Situation da droben“, findet Schanderl.

Das durchs Wehr geleitete Isarwasser strömt nun in Massen an Wallgau und Vorderriß vorbei in den aufnahmebereiten Sylvensteinspeicher. Salopp ausgedrückt: Damit ist der Druck aus dem Kessel. Die Isar wird nicht mehr Richtung Walchensee abgezweigt. Sein Wasser wiederum belastet nicht mehr den darunter befindlichen Kochelsee, weil die sechs mächtigen 400 Meter langen Druckrohrleitungen geschlossen wurden. Damit hofft man, dass zusätzliche Loisachwasser, das in den Kochelsee rein- und wieder rausfließt, kompensieren zu können. Vom Mensch gewollt und gesteuert.