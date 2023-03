Zirler Kristenalm in Isartaler Hand

Neue Herausforderung im Karwendel

Vroni Kriner und Jakob Gantner suchen eine neue Herausforderung - und zwar im benachbarten Tirol. Auf der Zirler Kristenalm in der Nähe von Scharnitz kümmern sie sich sowohl um ihre Gäste als auch ums Vieh der Agrargemeinschaft.

Zirl/Krün – Den Graukäse gibt’s weiterhin. Fast schon legendär ist dieses typische Tiroler Schmankerl, das würzig-säuerlich mit zunehmender Reife schärfer wird. Seit Jahren kommen unzählige Mountainbiker, E-Bike-Fahrer und Wanderer nur wegen dieser Spezialität zur Zirler Kristenalm. Künftig zeichnet Vroni Kriner aus Krün für diese verantwortlich. Sie und Jakob Gantner sind nämlich ab Mai die neuen Pächter des idyllischen Kleinods zwischen Karwendelgebirge und Innsbrucker Nordkette.

Die beschauliche Jausenstation liegt eingebettet zwischen einem weit verzweigten Wander- und Radwegenetz, ist besonders von Scharnitz aus gut mit dem Zweirad zu erreichen. Kein Wunder also, dass vor allem die bayerische Seite den Weg zur Kristenalm in und auswendig kennt. „Vor allem die Isartaler sind hier Stammkunden, es kommen sehr, sehr viele“, sagt Martin Neuner, Obmann der Agrargemeinschaft Zirl. Diesem Zusammenschluss gehört die Alm. Vergangene Saison haben er, seine Frau Anita und die ganze Familie die Kristenalm selbst bewirtschaftet und sich währenddessen auf Pächtersuche gemacht. Nun haben sie mit Kriner und Gantner die passenden gefunden.

Schon jetzt bereiten sich die beiden Isartaler langsam aber sicher auf die anstehende Saison vor. Sie ergänzen sich prächtig: Kriner kommt aus der Gastronomie, kümmert sich auf der Alm nicht nur um den Käse, sondern auch um den Service der Gäste. Gantner ist Metzgermeister und will für viel Hausgemachtes sorgen, beispielsweise Landjäger, Geselchtes, Speck oder Kaminwurzen. An Sonn- und Feiertagen servieren die beiden auch mal einen deftigen Schweinsbraten oder ähnliches.

Die Bewirtung der Gäste ist das eine, die Almbewirtschaftung das andere: Unter Kriners und Gantners Obhut befinden sich ab Mai über 80 Stück Rinder, vier Melkkühe, vier Schweine und zahlreiche Hühner. Frühmorgens heißt es also, den Stall ausmisten für Gantner, während Kriner das Tagesgeschäft vorbereitet.

Das Weiderecht gilt für ein Areal von über 40 Hektar. „Die werden wir jetzt dann einzäunen, sofern das Wetter mitspielt“, sagt Kriner. Die 80 Tiere stammen alle von Zirler Bauern. „Das ist Vorschrift“, betont Neuner.

+ Traumhafte Idylle im Karwendelgebirge: Die Kristenalm. © Privat

Viel Arbeit steht also bevor. Da die zu zweit kaum zu stemmen ist, steht eine fleißige Mannschaft hinter Kriner und Gantner: Die Familien. Mithelfen werden Andreas, der älteste Sohn, der unter der Woche als Metzger arbeitet und am Wochenende auf der Kristenalm aushilft. Dann Franziska, die mittlere Tochter, die als medizinische Fachangestellte in einer Lungenarztpraxis tätig ist und an freien Tagen anpackt. Auch Julia, in Vollzeit in einer Kieferorthopädie-Praxis angestellt, ist stets da, wenn Aushilfe gefragt ist. Michael ist der Kleinste, freut sich aber riesig auf die bevorstehende Herausforderung.

Für Anita Neuner jedenfalls waren die Isartaler die richtige Entscheidung. „Wir haben viele Bewerbungen bekommen in den vergangenen Jahren.“ Doch richtig ernstzunehmende waren nur vier oder fünf darunter. Manche aus Norddeutschland hatten sich sogar ins Spiel gebracht, weil sie ein Aussteigerjahr machen wollten. Andere suchten die reine Natur, um Ruhe und Entspannung zu finden. „Die meisten wissen einfach nicht, wie viel Arbeit hinter so einer Alm steckt und dass das wahrlich kein Zuckerschlecken ist.“

Sehr zugesagt hat den Agrargemeinschafts-Obmann Neuner die Tatsache, dass sich die Isartaler hier auskennen, in der Nähe wohnen und aufgewachsen sind. „Wir haben so viele Gäste aus Mittenwald, Krün und Wallgau. Da ist es nicht schlecht, von dort auch die Wirtsleute zu haben.“

Zudem sei Erfahrung wichtig. Jakob Gantner hat bereits zwei Sommer auf einer Alm in Südtirol verbracht, konnte von dort viel Wissen mitbringen. „All das kommt ihnen jetzt zugute“, sagt Neuner. Eine Sieben-Tage-Woche ist also kein Fremdwort für Kriner und Gantner. „Aber da freuen wir uns drauf“, versichert die Krünerin.