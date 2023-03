Lagerhalle brennt in Oberau völlig nieder: Schaden in Millionenhöhe

Licherloh in der Nacht: Das Gebäude stand in Vollbrand. © Thomas Sehr

In Oberau kam es am Montagabend zu einem verheerenden Brand. Die Halle eines Lebensmittelgroßhändlers stand in Vollbrand, der Schaden beläuft sich auf eine Million Euro.

Oberau – Gegen 21 Uhr am Montagabend (27. März) kam die Nachricht rein: Eine Lagerhalle in Oberau steht in Vollbrand. Rund 140 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Oberau, Farchant, Partenkirchen und Garmisch fuhren nach der Alarmierung an die Einsatzstelle in der Loisachauenstraße, teilt die Polizei am Dienstag mit. Die Wehren konnten das Gebäude, eine mit Obst und Gemüse gefüllte Lagerhalle, nicht mehr retten, es brannte kontrolliert nieder und wurde völlig zerstört.

Lagerhalle in Oberau in Vollbrand: Schaden mindestens 1 Million Euro

Auch ein Lkw, der vor der Lagerhalle abgestellt war, wurde durch die große Hitze beschädigt. Der Zugverkehr auf der Bahnlinie Garmisch-Partenkirchen – München sei zeitweise eingestellt worden, ebenso der Fahrzeugverkehr auf den Bundesstraßen B2 und B23. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst am Brandort die Ermittlungen für die Kripo. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf mindestens 1 Million Euro geschätzt. Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht getroffen werden, die Untersuchungen hierzu laufen bei der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen.

