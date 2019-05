Ball(er)Männer 2.0: Die Rückkehr der Amerika-Abenteurer

Drei Wochen Basketball pur

Verzockt, verwirrt, verzückt: Die Merkur-Mitarbeiter Andreas Mayr und Stephan Adelberger sind zurück im Finale der Basketballliga NBA. Folge eins ihres Tagebuchs aus Nordamerika.

Zwei Bayern alleine in Nordamerika: Die beiden Merkur-Mitarbeiter Stephan Adelberger und Andreas Mayr berichten drei Wochen von den Endspielen der besten Basketballliga - und ihren Geschichten. Hier der erste Teil ihrer Kolumne aus Toronto.

Haben Sie schon einmal gewettet? Das kann schrecklich schief gehen. Es gab Zeiten, in denen setzte Stephan einen beträchtlichen Teil seines Taschengelds auf philippinischen Basketball, bulgarische Volleyball-Mädels und - riskanter geht es nicht - die Münchner Löwen. Er war 18. Lassen wir das Alter als Entschuldigung gelten. Vielleicht lief die Zockerei auch zu gut. Sonst hätte Stephan gelernt.

Vor einer Woche hat er wieder gezockt, bloß gab es nichts zu gewinnen. Als die Milwaukee Bucks im Halbfinale der Basketballliga NBA 2:0 führten, buchte er einen Flug zu den Finalspielen nach Milwaukee. Weil er dem Gegner, den Toronto Raptors, ein Team, das die Basketballwelt mit allerlei Misserfolgen in den vergangenen Jahren unterhalten hat, kein Comeback zutraute. Die Quote gab ihm Recht. In etwa 80 Prozent der Fälle gewinnt die Mannschaft, die 2:0 führt. Diesmal nicht. Toronto drehte das Duell. Da standen die selbsternannten Experten mit einem Flug in die falsche Stadt.

Neuer Luxus: Doppelbett und Kühlschrank

Zum Glück hat die Welt Busse erfunden - Linienbusse, Tunnel-Busse, Reisebusse. Die zwei haben alle durchprobiert. In Detroit verließen sie den Flieger, zwei Stunden später im kanadischen Windsor den Bus. Zwischendrin hatte ihnen ein Weltenbummler aus Chicago erklärt, wie schön er Berlin fand. Die Argumente für Bayern überzeugten ihn nicht. Erst als die Murnauer vom Bier schwärmen, hörte er genauer hin. Aber was wissen die Nordamerikaner schon vom Gerstensaft? In Milwaukee - der Bier-Hauptstadt der USA - hätten sie bestimmt Liebhaber gefunden. Doch die Bucks mussten ja unbedingt dieses Rendezvous platzen lassen.

+ Vier für zwei: der Deal des Tages. © Mayr An der kanadischen Grenze haben sie zuletzt viel über das Wetter geschimpft. Mit so viel Wasser und so wenig Sonne im Frühjahr hat man die Region selten verwöhnt. Bei der Ankunft messen die Abenteurer 25 Grad. „So sind wir’s eigentlich gewohnt“, sagt John, der in Detroit arbeitet und täglich die paar Kilometer über die Grenze in die kanadische Heimat pendelt. Er hat die zwei Deutschen sofort als ahnungslose Touristen entlarvt. Sie waren mit ihren rollenden Kleiderschränken aber auch wirklich schlecht getarnt. Entgegen aller Widerstände des Navigationssystems führt John die Zwei zum Hotel. Ein schmuckes Häuschen neben einer Bar, die Manchester heißt, aber aussieht wie ein texanischer Western-Salon. Bloß blöd, dass die Dame an der Rezeption keine Reservierung aufgenommen hat. John hat sich in der Richtung getäuscht. Die eigentliche Unterkunft der Deutschen glänzt mit dem Luxus eines Doppelbetts, in das höchstens zwei Kinder passen, und mit einem Kühlschrank, der die kühlen Getränke aus dem Supermarkt kostenfrei erwärmt. Wenigstens beim Abendessen gelingt ihnen ein Top-Deal, der für den Flug-Flop entschädigt. Ein Laden bietet zwei Pizzen zum Preis für eine an. Die Deutschen wandeln das Angebot in vier für zwei um. Die Bedienung lacht. Sie hat solch verrückte Gäste selten erlebt.

Auf einen Drink mit dem NBA-Star

Am nächsten Tag in Toronto merkt das Duo, dass sie in einer Millionenstadt ja doch zur Masse der Normalos gehören. Sie würden es sich nicht trauen, vor einem Kaufhaus stundenlang über Gott zu reden. Via Lautsprecher! Kanadas größte Stadt gefällt den Beiden. Kaum eine Metropole ist so multikulturell. 52 Prozent der Einwohner sind Einwanderer. Bei der Medienparty der NBA am Abend treffen sie einen Kollegen aus den Bahamas. Er stellt sich als Deandre Ayton vor, ist Top-Talent der Phoenix Suns und 2,16 Meter groß. „Sieht kleiner aus“, findet Andi - selbst ein 1,85-Meter-Riese. NBA-Star Ayton will von den Deutschen Tipps für das erste Spiel wissen. Sie einigen sich auf Toronto. Ayton lacht und verschwindet. Sein Abend endet deutlich früher. Die Murnauer hingegen halten mit dem Stuttgarter Kollegen Len Werle - noch gezeichnet von den Folgen des VfB-Abstiegs - bis zum bitteren Ende durch. Weißwein, Bier, Cranberry- sowie Ananassaft hält sie am Leben. Die Party gipfelt in einem Basketball-Duell an der Konsole gegen einen amerikanischen Journalisten. Stephan, der Profi, übernimmt die Angelegenheit, wählt Dallas und schießt den Kollegen ab. 1:0 für Deutschland.