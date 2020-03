Corona-Virus im Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Gemeinde ermöglicht Steuerstundung, drei Grenzübergänge dicht, weitere Infizierte

Auch grenzübergreifender Bahnverkehr ist eingestellt

Die Auswirkungen des Corona-Virus sind auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen weiter spürbar. Dort gibt es seit Montag vier neue Fälle. Das Klinikum erlässt Besuchsverbot, der Bahnverkehr ist eingeschränkt.

+++ Update, 19.32 Uhr:



Der Coronavirus breitet sich aus. Am Montag gab es fünf neue Fälle zu verzeichnen. Hier erfahren Sie mehr dazu:

Corona-Pandemie: Zahl der Infizierten im Landkreis steigt



+++Update, 18.40 Uhr:

Von Seiten der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen gibt es nun auch eine Unterstützungsleistung für vorübergehend geschlossene Betriebe. Betroffene können sich beim Serviceteam der Gemeindewerke unter Telefon 08821/753333 oder per E-Mail an service@gw-gap.de melden.

Alle gemeindlichen Einrichtungen in Bad Kohlgrub geschlossen

+++Update, 16.35 Uhr:

In Bad Kohlgrub werden ebenfalls mit sofortiger Wirkung diegemeindlichen Einrichtungen bis auf Weiteres geschlossen. Betroffen sind Rathaus, Bücherei, Schulsporthalle, Sportzentrum, Spielplatz, Vereinsräume im Haus des Gastes und im Kurpark-Gebäude, Kursaal, Vortrags- bzw. Lesesaal sowie der Therapieraum.

+ Sperrt zu: das Rathaus in Bad Kohlgrub. © Schauer Um das Risiko einer Infektion so gering wie möglich zu halten, bleibt zudem das Rathaus ab Mittwoch, 18. März, bis auf Weiteres geschlossen. Persönliche Gespräche sind nur in dringenden Fällen nach vorheriger Telefonabsprache möglich. Die Verwaltung ist telefonisch oder per Mail erreichbar.

Damit ist der Maßnahmenkatalog noch nicht beendet: Tourist-Info, Grund- und Mittelschule, Kindergarten St. Martin sowie Waldkindergarten bleiben zu. Gleiches gilt für die Hörnle-Schwebebahn.

Folgende Veranstaltungen entfallen:

Kurkonzerte, geführte Wanderungen, Gästebegrüßungen, Comedy- und Kabarettveranstaltungen im Kursaal sowie Theatervorführungen. Auch die für April/Mai geplanten Energieberatungen im Rahmen der „Energiekarawane“ werden verschoben.





+++ Update, 16.20 Uhr:

Die Grenze zu Tirol ist dicht: Zumindest an den Übergängen in der Leutasch, im Ammerwald in Richtung Reutte sowie an der B23 bei Griesen - genau an der Grenzlinie. An der B2 bei Mittenwald/Scharnitz hingegen wird der Ein- und Ausreiseverkehr gewährt - allerdings nur in Ausnahmefällen. „Es wäre nicht verkehrt, wenn man nachweisen kann, dass man einen triftigen Grund hat“, sagt Rainer Scharf, Sprecher der Bundespolizei Rosenheim am Dienstagnachmittag. Der Warenverkehr fließt. Auch deutschen Staatsbürgern wird die Rückkehr in die Heimat gewährt. Wie lange die Grenz-Regelung in dieser Form Bestand hat, kann Scharf nicht abschätzen.

Unterstützung an der B2-Grenze erhielt die Polizei vom THW Garmisch-Partenkirchen. Durch den vollständigen Rückbau der Grenzanlagen auf deutscher Seite hatten die Beamten um 8 Uhr morgens keine Infrastruktur vorgefunden, die für ihre Arbeit dringend notwendig ist. Das THW konnte schnell Abhilfe schaffen. Ortsbeauftragter Bernhard Schrallhammer erstellte mit dem Gruppenführer der Polizei vor Ort eine Liste der benötigten Ausrüstung - von einer Kontrollstation mit Verkehrsleitung über eine Notstromversorgung und Flächenbeleuchtung bis hin zum Wind- und Wetterschutz für die Beamten.

+++ Update: Dienstag, 17. März, 14.30 Uhr:

Stundung der Steuern: Jetzt Anträge einreichen

Die derzeit vorherrschende Unsicherheit trifft auch und besonders die Gewerbetreibenden im Ort und stellt diese in der nächsten Zeit vor große, auch vor finanzielle Herausforderungen. Um diese zu unterstützen, bietet der Markt „schnell und unbürokratisch“ die Möglichkeit an, alle gemeindlichen Steuern zu stunden.

Diese Schritte hatte auch Elisabeth Koch (CSU) in einem Schreiben am Montag gefordert. Man habe aber unabhängig davon gehandelt, betont Meierhofer. Es ist nicht die Zeit für Wahlkampf. Man müsse jetzt die Betriebe unterstützen. Schnell und unbürokratisch. Entsprechend werde man die Anträge auf Stundung behandeln: „Vorrangig und ruckzuck.“

Anträge dazu müssen schriftlich eingehen. Unter anderem auf der Seite des Finanzamtes Garmisch-Partenkirchen wird ein Antragsformular für Steuererleichterungen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise angeboten. Dies ist erreichbar unter www.finanzamt.bayern.de/Garmisch-Partenkirchen.

Rathäuser geschlossen - Appell von Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer: „Bewahren Sie Ruhe“

Auch die Rathäuser haben auf die Situation reagiert. Die Verwaltung Garmisch-Partenkirchen schließt ab sofort, Mittenwald schränkt den Besucherverkehr ab Mittwoch massiv ein, in Oberammergau gilt dies bereits seit Montag, Bürger werden gebeten, nur in Notfällen persönlich vorbeizukommen - dafür stehen Ansprechpartner zur Verfügung.

Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer spricht hier von einer „Vorbildfunktion des öffentlichen Dienstes“. Zudem werden derzeit alle Bereiche des örtlichen wie überörtlichen Geschehens heruntergefahren. „Hiervon kann und darf sich auch der Markt Garmisch-Partenkirchen mit all seinen Einrichtungen nicht verschließen.“ Neben den Kindertageseinrichtungen und dem Jugendzentrum werden ab sofort auch alle weiteren Dienststellen des Marktes inklusive Rathaus vorerst bis zum 12. April für den öffentlichen Parteiverkehr geschlossen und der Dienstbetrieb reduziert. In absolut unaufschiebbaren und dringenden Angelegenheiten können nach vorheriger telefonischer Vereinbarung, vereinzelte Termine unter der Rufnummer 08821/9100 vereinbart werden.

Als Ärztin wendet sich Meierhofer an die Bürger. Sie mögen Ruhe bewahren, zugleich große Menschenansammlungen vermeiden, Infektionsschutz- und Hygieneregeln beachten und soziale Kontakte auf das Notwendigste beschränken. Ihr Appell: „Achten Sie bitte weiterhin auf sich selbst und Ihre Mitmenschen.“





Landkreis – Der Katastrophenfall ist ausgerufen im Freistaat Bayern. Spätestens ab Dienstag laufen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Uhren definitiv ein wenig anders. Das öffentliche Leben wird weiter eingeschränkt durch eine Allgemeinverfügung, die die Bayerische Staatsregierung gestern erlassen hat: Darin werden die Regeln für das öffentliche Leben – vorerst bis 19. April – klar festgelegt, Verbote aufgelistet. Darüber hinaus gibt es seit Sonntag vier neue Corona-Fälle im Landkreis zu beklagen. An drei der vier Grenzübergänge nach Tirol geht in den kommenden Tagen wohl nichts mehr, sie werden komplett dicht gemacht. Auch Züge und Busse verkehren nicht mehr ins Nachbarland. Ein Überblick über die Situation:

Vier n

Landrat Anton Speer hatte noch am späten Wahlabend die Nachricht von weiteren positiven Proben aus seinem Gesundheitsamt bekommen. Vier neue Fälle sind seitdem bekannt geworden. Erstmals betroffen ist eine Touristin, die nun mit ihrem Begleiter in einem Garmisch-Partenkirchner Beherbergungsbetrieb isoliert ist. „Sie bleibt in ihrem Zimmer, darf nicht abreisen“, stellt Stephan Scharf, Pressesprecher im Landratsamt, klar. „Alle Kontaktpersonen sind ermittelt.“

Erkrankt ist ferner ein Ehepaar aus Oberau, das in der eigenen Wohnung in Quarantäne lebt. Dies trifft zudem auf einen Patienten aus Mittenwald zu. Im Landkreis sind es somit neun Personen, die sich mit dem Virus infiziert haben. „Glücklicherweise haben wir bisher keine Fälle, in denen die Krankheit lebensgefährlich ist“, betont Scharf. Gegen Ende dieser Woche läuft die 14-Tage-Quarantäne-Frist beim ersten Fall eines Mannes aus Murnau aus. „Zuvor wird selbstverständlich noch ein finaler Test bei ihm unternommen, der über die Gesundheitssituation Aufschluss gibt.“

Lesen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen gegen den Corona-Virus in Bayern.

Grenz-Schließungen am Montagvormittag: Drei Übergänge zu Österreich geschlossen

Am Montagvormittag sind die Kontrollen an der Grenze in der Region angelaufen. Ab heutigem Dienstag werden sie deutlich intensiviert. Nach Tagblatt-Informationen kommt es im Verlauf des Tages sogar zur kompletten Schließung dreier Übergänge nach Tirol: in der Leutasch, am Ammerwald in Richtung Reutte sowie auf der B23 in Griesen in Richtung Ehrwald. Konkret wollte Erster Polizeihauptkommissar Thomas Borowik, Pressesprecher der zuständigen Bundespolizei in München, gestern noch nicht werden. Er bestätigte lediglich, dass Schließungen von einigen Grenzübergängen in Bayern, vornehmlich auf Nebenstrecken, geplant sind – und begründet dies auch: „Es geht darum, dass die Leute daheim bleiben, nicht über die Grenze reisen, Distanz wahren“, betont Borowik. Der Übergang bei Mittenwald/Scharnitz über die B2 soll offen bleiben, die Ein- oder Ausreise aber nur im absoluten Ausnahmefall genehmigt werden. „Beispielsweise für Berufspendler, die unweit der Grenze wohnen.“ Die müssen diese Beschäftigung jedoch nachweisen.

Lesen Sie auch: Corona: Besucheransturm am letzten Skitag in Garmisch-Partenkirchen und auf der Zugspitze

Die örtliche Polizei überwacht Sperrungen und Versammlungsverbote

„Momentan ist die Lage noch relativ ruhig“ sagt Josef Grasegger, der Sprecher der Polizeiinspektion (PI) Garmisch-Partenkirchen. Die örtliche Polizei ist ab sofort gefragt, die Direktiven der Bayerischen Staatsregierung in Sachen Sperrungen oder Versammlungsverboten zu überwachen. „Wir sind in dieser Hinsicht in engem Kontakt mit dem Landratsamt“, erklärt Grasegger. „Noch aber hat es keine Ansammlungen gegeben, die wir auflösen mussten.“ Mit den Grenzkontrollen hat die heimische Inspektion nichts zu tun.

Keine Besucher im Klinikum Garmisch-Partenkirchen

In Bayern gelten massive Einschränkungen für Besuche in Krankenhäusern und Altenheimen. Betroffen ist auch das Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Zum Schutz älterer und kranker Menschen sowie der Mitarbeiter werden ab sofort keine Besucher mehr eingelassen. Doch es gibt Ausnahmen, werdende Väter gehören dazu, ein Elternteil eines erkrankten Kindes sowie ein Angehöriger eines Palliativpatienten. „Wir hoffen auf die Einsicht aller Beteiligten“ sagt Geschäftsführer Bernward Schröter. Man sei sich bewusst, wie wichtig Besucher auch für die Genesung von Patienten sind. „Aber eine Ansteckung des Personals kann massive Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Klinikums haben.“ Alle Patienten sind informiert und sollen den Angehörigen Bescheid geben.

Corona: Der Bahnverkehr nach Tirol ruht

Der Bahnverkehr ist von den Grenzschließungen betroffen. Es fahren keine Züge oder Busse zwischen Bayern und Tirol. Die Züge der DB Regio AG in Richtung Seefeld enden in Mittenwald. Zwischen Scharnitz und Innsbruck Hauptbahnhof fahren Züge der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Die Bahnen aus Richtung Garmisch-Partenkirchen nach Reutte in Tirol enden in Griesen. Ein Bus ist für die Fahrgäste zwischen Ehrwald Zugspitzbahn und Reutte eingerichtet.

Lesen Sie hier die Entwicklungen und Maßnahmen gegen den Corona-Virus in Deutschland.