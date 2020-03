Zwei neue Corona-Fälle im Landkreis: Garmisch-Partenkirchner und Seehauserin erkrankt

Betroffenen in häuslicher Isolation

Die Zahl steigt. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gibt es derzeit fünf Corona-Fälle. Den zwei neuen Erkrankten geht es den Umständen entsprechend gut.

Landkreis - Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind am Samstag zwei weitere Personen positiv auf die Erkrankung Covid 19 getestet worden. Laut Angaben des Landratsamts handelt sich dabei um einen Mann aus Garmisch-Partenkirchen und eine Frau aus Seehausen am Staffelsee. Beide Personen befinden sich in häuslicher Isolation.

Der Gesundheitszustand der beiden Betroffenen ist aktuell den Umständen entsprechend gut, heißt es weiter.

