Coronavirus: Pfarreien, Behörden und Apotheken werden aktiv

Ausbreitung des Erregers

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden im Landkreis Garmisch-Partenkirchen Pfarreien, Behörden und Apotheken aktiv. Mehrere Schüler, die aus den Ferien zurückkamen, blieben am Montag zuhause.

Landkreis – Bevor Pfarrer Robert Walter von der Pfarreiengemeinschaft Staffelsee die Kommunion spendet, geht er kurz aus dem Altarraum. Der Dekan desinfiziert seine Hände. Sicher ist sicher. „Es gibt etliche, die Ängste haben. Dem müssen wir Sorge tragen.“ Die Ausbreitung des Corona-Virus hat auch Folgen für die Pfarreien im Landkreis.

Bistum wird aktiv

Das Bistum Augsburg hat Hinweise herausgegeben, um Ansteckungen mit Covid-19 in Gottesdiensten und Kirchenräumen zu vermeiden. Die Weihwasserbecken sollen in allen Kirchen und Kapellen umgehend geleert und bis auf Weiteres nicht mehr aufgefüllt werden. „Die Gläubigen, die es gewohnt sind, den Leib Christi in der Form der Mundkommunion zu empfangen, sollen eindringlich gebeten werden, bis auf Weiteres auf diese Form des Kommunionempfangs zu verzichten“, schreibt Diözesanadministrator Dr. Bertram Meier. Im Murnauer BRK-Seniorenheim macht Dekan Walter eine Ausnahme. „Manche können die Kommunion nicht mehr greifen.“ Wenn sie Gicht haben zum Beispiel.

Auf Friedensgruß verzichten

Auch auf Händeschütteln beim Friedensgruß sollen die Schäfchen verzichten. Walter zieht es im Winter, wenn Erkältungen und dergleichen grassieren, sowieso vor, dass sich die Gläubigen freundlich zunicken. Ein Arzt hat ihm geraten, darauf hinzuwirken. Damit nicht genug: Auch von der Spende der Kelchkommunion an die Gläubigen, also die Darreichung des Weines, sollen die Geistlichen bis auf Weiteres unbedingt Abstand nehmen. Das Bistum München und Freising rät laut einem Sprecher den Pfarreien sehr, die Hinweise zu befolgen, die die Deutsche Bischofskonferenz zu dem Virus veröffentlicht hat.

Mehrere Schüler bleiben daheim

Auch das Kultusministerium gab Instruktionen heraus: Schüler, die in den Ferien in einem der ausgewiesenen Risikogebiete waren, sollten am Montag nicht in die Schule kommen und vorläufig zu Hause bleiben. Nach Angaben von Schulamtsdirektorin Gisela Ehrl waren es bei den Grund- und Mittelschulen des Landkreises weniger als zehn Schüler, die nicht zum Unterricht erschienen. Zahlen bezüglich der Gymnasien und Realschulen konnte das Landratsamt nicht nennen.

Info-Abend für Schulleiter und Bürgermeister

In den Räumen der Kreisbehörde geht es am Sonntag normalerweise ruhig zu. Nicht vorgestern. Denn Schulleiter und Bürgermeister waren kurzfristig zu einer Informationsveranstaltung in Sachen Corona-Virus eingeladen worden. Dr. Martina Spiegl, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, und Hansjörg Wiesböck referierten. „Von den Schulleitern soll sich keiner allein gelassen fühlen“, betont Stephan Scharf, Sprecher des Landratsamts. An dem Abend gab es Infos zu Hygienemaßnahmen an Schulen. „Die Resonanz war sehr positiv“, sagt Scharf. „Wir haben versucht, das kurz und bündig zu halten.“ Unterdessen erfreut sich die Hotline des Gesundheitsamts (Telefon 0 88 21/75 15 00) großer Beliebtheit. Viele besorgte Menschen rufen die Nummer an. „Wir kommen gar nicht mehr nach.“

Apotheke stellt Desinfektionsmittel selbst her

Bei den Apotheken ist mittlerweile Händedesinfektionsmittel schwer zu bekommen. Die Dreitorspitz- und die Promenade-Apotheke in Garmisch-Partenkirchen machen aus der Not eine Tugend: Sie stellen das Mittel inzwischen selber her. Was eigentlich verboten ist, aber das Bundesgesundheitsministerium hat es laut Sebastian Guggemoos, Leiter der Dreitorspitz-Apotheke, erlaubt. So produzieren Mitarbeiter täglich zweimal zehn Liter. „Das ist eine sehr einfache Rezeptur.“ Am Montag wurden 80 Flaschen hergestellt. Innerhalb von zwei Stunden waren sie verkauft. Desinfektionsmittel für die Hände kann jeder daheim selbst fabrizieren. Doch es ist schwierig, an die Rohstoffe zu kommen.

Ausverkauft

In der Enzian-Apotheke in Garmisch-Partenkirchen ist derzeit kein Desinfektionsmittel für die Hände erhältlich. Für Flächen gibt es noch welches, das nach Angaben eines Mitarbeiters „unter Vorbehalt“ auch für Hände verwendet werden könnte. Am Eingang können Kunden übrigens ihre Hände desinfizieren. Mit Sterillium. „Das wird gut angenommen.“

Roland Lory

