Falsche Polizisten ergaunern viel Geld: Frau aus Landkreis unter den Opfern

Telefonbetrüger am Werk: Am Dienstag fällt eine Frau aus dem Nordlandkreis darauf herein (Symbolfoto).

Auf Telefonbetrüger hereingefallen

von Roland Lory schließen

Eine Frau aus dem Landkreis ist auf einen falschen Polizisten hereingefallen. Der Telefonbetrüger ergaunerte einen höheren fünfstelligen Betrag.

Landkreis - Eine ältere Dame aus dem nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist am Dienstag auf einen falschen Polizisten hereingefallen. Der Telefonbetrüger ergaunerte einen mittleren fünfstelligen Betrag. Auch ein älterer Herr aus dem Raum Rosenheim gehört zu den Opfern. In den Gesprächen wurde nach Polizeiangaben vorgetäuscht, dass es sich bei dem Anrufer um einen Polizisten handelt. Die Täter überzeugten die Opfer, Bargeld an die „Polizei“ zu übergeben. Die Geschädigten gingen darauf ein und übergaben Bargeld an einen Unbekannten. Die Kripo ermittelt.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer als Amtspersonen (zum Beispiel Polizeibeamte, Rechtsanwälte) oder Verwandte ausgeben und dramatische Notlagen schildern. Rufen Sie die betreffenden Angehörigen unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Das Gleiche gilt für Anrufe von Behörden. Rufen Sie zurück, nachdem Sie die entsprechende Telefonnummer selbst herausgesucht haben. Geben Sie am Telefon grundsätzlich keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen heraus.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein! Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen zunächst Rücksprache mit Angehörigen oder sonstigen Vertrauenspersonen. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt. Benutzen Sie hierfür den Notruf 110. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer solcher Betrüger geworden sind. Durch eine schnelle Meldung des Vorfalls unterstützen Sie die Ermittlungen der Polizei.

