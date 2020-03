Zwei weitere Corona-Fälle im Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Uffingerin und Radio-Mitarbeiter betroffen

Ansteckung über Personen aus Südtirol

von Christian Fellner schließen

Es war zu erwarten: Es gibt weitere Corona-Fälle. Ein Betroffener arbeitet im Landkreis, wohnt aber nicht dort.

Landkreis – Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis ist am Freitag auf drei angewachsen. Wie am Mittag bekannt wurde, ist eine Frau aus Uffing (Jahrgang 1968) am Virus erkrankt. Zudem gibt es einen weiteren Betroffenen, der offiziell nicht dem Landkreis zugeschrieben wird, da er außerhalb lebt. Allerdings arbeitet der Erkrankte in Garmisch-Partenkirchen.

Dementsprechend kann Stephan Scharf, der Pressesprecher des Landratsamtes, auch nur zur Uffingerin konkretere Angaben machen. „Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Die Symptome waren offenbar schon schlimmer, ihr Zustand bessert sich aber bereits.“ Die Experten des Gesundheitsamtes waren sofort damit beschäftigt, die Kontakte der Frau zu ermitteln. „Eine Person ist bereits in häuslicher Quarantäne.“ Bekannt ist, dass die Uffingerin im Landkreis Starnberg arbeitet und sich dort infiziert hat. Alle drei Fälle aus der Region verbindet eines: Die Ansteckung kam über Personen aus Südtirol zustande.

Lesen Sie auch: Radikale Coronavirus-Maßnahmen: Alle Schulen ab Montag dicht - Söder verkündet Besuchsverbote

Radio Oberland wird Betrieb nicht einstellen müssen

Neben diesem neuen Patienten gibt es besagten Fall aus dem nördlichen Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau, der bis in die Marktgemeinde reicht. Der 25-Jährige aus dem südlichen Altlandkreis Weilheim arbeitet bei Radio Oberland. Geschäftsführer Dr. Peter Samstag bestätigt gegenüber dem Tagblatt, dass der junge Mann positiv getestet wurde. „Wir haben das am Sonntagabend erfahren.“ Die Verantwortlichen reagierten prompt. Bereits am Freitagmorgen blieben die weiteren Mitarbeiter zuhause. Sie sind in Quarantäne, da sie Kontakt mit ihrem Kollegen hatten. „Wir müssen jetzt die Untersuchungen des Gesundheitsamtes abwarten“, sagt Samstag. „Einige Mitarbeiter haben sich aber bereits testen lassen und sind negativ.“ Den Betrieb wird Radio Oberland nicht einstellen müssen. „Wir werden die Leute weiterhin auf dem Laufenden halten. Vielleicht gibt es einige Einschränkungen bei Reporter-Berichten, aber die Nachrichten laufen auf jeden Fall“, verspricht Samstag. Durch moderne Technik könne ein normales Radio-Programm über Laptops und Mikrofone aus dem Homeoffice betrieben werden.

Mehr zum Thema: Corona im Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Passion bedroht, Saison-Aus für SC Riessersee - neuer Fall in Krün

Was Samstag deutlich herausstellt: „Der Betroffene zeigte keinerlei Symptome, hat kein Fieber, keinen Husten.“ Bekannt ist allerdings auch, dass sich der Großvater des Mitarbeiters ebenfalls mit dem Virus angesteckt hat und seit einigen Tagen im Krankenhaus in Weilheim behandelt wird. Das bestätigt Hans Rehbehn, Pressesprecher im Landratsamt Weilheim-Schongau.

Im benachbarten Tirol ist die Situation derweil prekär. 167 Fälle waren am Freitag bereits bekannt. In Grenznähe sind ein Infizierter im Bezirk Reutte (Berwang) sowie zwei im Raum Seefeld bekannt.