Kreistag legt Projekt Zugspitz-Realschule auf Eis 

Renovierungsbedürftig: die Zugspitz-Realschule in Garmisch-Partenkirchen.

Gremium kippt Beschluss des Kreisausschusses und Schulausschusses

Damit war zu rechnen: Der Kreistag hat eine Entscheidung zur Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen zurückgestellt. Der Kreisausschuss und der Schulausschuss hatten sich zuvor noch für einen Neubau ausgesprochen.

Landkreis – Für Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) ist das Millionenprojekt Zugspitz-Realschule angesichts der Corona-Krise ein „Wolkenkuckucksheim“. Die Pandemie wird ihrer Schätzung nach allein für Garmisch-Partenkirchen zehn Millionen Euro weniger Einnahmen bedeuten. „Vorsichtig gerechnet. Ich gehe davon aus, es wird noch mehr.“ Meierhofer warnte eindringlich davor, die Realschule jetzt anzugehen. Sie plädierte dafür, die großen Projekte nacheinander umzusetzen, also erst einmal die Berufsschule umzubauen.

Zuschussfragen sind zu klären

Der Vorschlag, den Beschluss zu vertagen, kam von Landrat Anton Speer (Freie Wähler). „Für mich gibt es viele Ungereimtheiten.“ Die Verwaltung wird nun bei der Regierung von Oberbayern klären, inwieweit die verschiedenen Varianten förderfähig sind. Das Ergebnis, so der Plan, wird in der nächsten Kreistagssitzung vorgestellt. Das Gremium wird im Sommer erstmals in neuer Besetzung tagen.

Kritik von Rudi Haller

Rudi Haller (CSU) moserte, man habe im vergangenen Jahr beschlossen, dass Fragen bezüglich der Förderung geprüft werden sollen. „Jetzt fängt man wieder an, etwas zu klären.“ Die Chose ist kompliziert: Kreisbaumeister Alkmar Zenger machte deutlich, dass es nur um den Punkt Förderung gehe. Die Ausschüsse waren zunächst von einer Sanierung ausgegangen. Aus der Mitte der Kreistagsmitglieder kam dann die Anregung, die Energieeffizienz im Vergleich zu einer Neubaulösung zu prüfen und schließlich auch einen Kostenvergleich zu machen. „Wir haben erst seit dem 18. März 2020 einen groben Kostenvergleich zwischen Sanierung, Teilneubau und Neubau vorliegen“, sagt Stephan Scharf, Sprecher des Landratsamts. Seit dem 2. April verfügt man im Landratsamt über eine erste Schätzung. Demnach käme ein Neubau mit rund 24,7 Millionen Euro (ohne Risikozuschlag) am teuersten. Die Regierung von Oberbayern fördert jedoch nur die wirtschaftlichste Lösung. Bei einem Neubau müsste die Landkreis-Verwaltung das Verfahren auch neu aufrollen, mit dem Architekten und Fachplaner gefunden werden sollen. Denn Referenzen waren bis dato für eine Sanierung verlangt worden.

Debatte über Container

Uneinigkeit herrschte auch beim Thema Übergangslösung. Auf dem V-Markt-Gelände (ehemals PX-Gelände) an der Bahnhofstraße gegenüber dem Werdenfels-Gymnasium stehen die Ausweich-Container für die St.-Irmengard-Schulen. Der kirchliche Schulträger mietet sie an, etwa zwei Drittel davon könnten vom Landkreis übernommen werden. Die Verhandlungen laufen. Meierhofer und Dritter Landrat Martin Wohlketzetter (SPD) schlugen vor, sich von den Containern zu verabschieden. Kreisbaumeister Zenger hielt dies für keine gute Idee. „Ich warne davor, das aufzugeben.“ Pro Monat beträgt die Miete einschließlich Grundstück geschätzt knapp 60 000 Euro. Werden die Container eine Zeit lang nur bereitgestellt und nicht genutzt, beläuft sich die reduzierte Miete einschließlich Grundstück auf etwa 20 000 Euro. Die St.-Irmengard-Schulen planen laut Scharf zum neuen Schuljahr ins alte Gebäude umzuziehen. Die Container wären, wenn es so kommen sollte, dann frei. Ab Herbst würden auch die besagten Kosten für den Landkreis anfallen.

