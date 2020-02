Mit Flyer-Aktion: Krankenhaus GmbH versucht, anderen Kliniken Pflegekräfte abzuwerben

Kampf mit harten Bandagen

von Silke Reinbold-Jandretzki schließen

Barbara Schlotterer-Fuchs schließen

Der Mangel an Pflegekräften lässt Klinik-Geschäftsführer zu unkonventionellen Mitteln greifen. Die Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau hat mit Flyern versucht, bei Mitarbeitern der Unfallklinik Murnau zu wildern. In deren Chefetage kam die Werbe-Offensive der Konkurrenz gar nicht gut an.

Landkreis – Mit einer Werbe-Aktion auf dem Gelände von Nachbar-Kliniken hat die Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau für mächtig Ärger gesorgt. Mit Flyern hat man versucht, beim Pflegepersonal zu wildern. Betroffen war unter anderem die Unfallklinik Murnau. Dort kann man das Vorgehen nicht nachvollziehen. Flyer, die für eine Halloween-Bewerber-Nacht warben, landeten nicht nur auf Mitarbeiterparkplätzen, sondern wurden auch flächendeckend in den Briefkästen der Betriebswohnungen verteilt. „Das hat bei uns zu großem Unmut geführt“, erklärt Sarah Heinze, Geschäftsführerin der Unfallklinik Murnau. „Dieses Vorgehen entspricht nicht unserem Verständnis eines fairen Wettbewerbs, und Kolleginnen und Kollegen waren – gleichermaßen wie die Klinikleitung – von diesem Vorgehen schockiert.“ Eine solche Maßnahme zur Gewinnung von neuem Pflegepersonal habe man „als äußerst unangemessen“ empfunden. „Wir haben daraufhin das persönliche Gespräch gesucht. Wir haben eine offizielle Entschuldigung erhalten und die Zusicherung, dass es zukünftig zu keinen direkten Abwerbungsmaßnahmen mehr kommen wird“, sagt Heinze. Noch deutlichere Worte findet die Geschäftsführung einer anderen betroffenen Klinik in Richtung Krankenhaus GmbH: Die Flyer-Aktion auf firmeneigenem Gelände sieht man dort gar als „Hausfriedensbruch“.

Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau, „weiß, die Mitbewerber sehen das kritisch“. Aber: Jeder müsse sich um sein eigenes Unternehmen kümmern. Die Werbe-Aktion dürfte seiner Einschätzung zufolge keine Auswirkung auf die Pflegepersonal-Situation in den anderen Häusern haben. „Wer glaubt, sein Mitarbeiter verlässt das Haus, nur weil wir eine Bewerber-Party anbieten, der irrt.“ Ein solcher Mitarbeiter habe seinen Entschluss schon lange vorher gefällt. Von einer aggressiven Vorgehensweise will Lippmann nichts wissen. „Es muss fair zugehen, mit ordentlichen Mitteln. Der Aufsichtsrat hat uns hier stark unterstützt.“ Mit dem Ziel, „aktiv in den Wettbewerb zu gehen, nicht nur im Landkreis“.

Mehr dazu: Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau: Erfolgreiche Pflege-Offensive, aber andere Klinikbetreiber sind stinksauer

Jetzt wird plakatiert

Lippmann räumt „Ärger und Irritationen“ ein. Verschiedene Anfragen habe er nach der Flyer-Aktion bekommen. „Das reichte von maximalem Unverständnis bis hin zu Augenzwinkern.“ Nach einigen persönlichen Gesprächen in dieser Sache rudert man bei der Krankenhaus GmbH und wohl auch im Aufsichtsrat ein klein wenig zurück: Das Thema fremdes Betriebsgelände sei jetzt bei Personal-Werbung ausgeschlossen. Auf großflächige Mitarbeiter-Akquise im Bereich anderer Kliniken, ergaben Recherchen, will die Krankenhaus GmbH trotzdem nicht verzichten. Jetzt wird nicht mehr geflyert, sondern plakatiert. Vor anderen Häusern. Aber auf öffentlichem Grund.

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen blieb von der Personal-Anwerbe-Offensive aus dem Nachbar-Landkreis verschont. Man pflege Kooperationen auf mehreren Feldern und habe „immer gesagt: Lasst uns fair miteinander umgehen“, erklärt Geschäftsführer Bernward Schröter. Sein Kollege Lippmann, dem er „schwierige Rahmenbedingungen“ attestiert, habe sich „in unserem Fall daran gehalten“. Schröter will dessen Vorgehen nicht verurteilen, hat für sein Haus jedoch einen anderen Weg eingeschlagen. Die Garmisch-Partenkirchner versuchen, freie Stellen über Absolventen der Krankenpflegeschule zu besetzen oder neues Personal auf Ausbildungsmessen zu gewinnen. Bei ausländischen Kräften sei man „bisher sehr zurückhaltend gewesen“, sagt Schröter. „Ob wir das auf Dauer durchhalten können, weiß ich nicht.“ 560 Pflege-Mitarbeiter sind in den Klinikums-Abteilungen in Garmisch-Partenkirchen und Murnau tätig. 15 bis 20 Stellen seien für überschaubare Zeiträume auch mal unbesetzt, sagt Schröter.

Lesen Sie auch: Schwierige Suche nach "Handwerkern am Bett"

Ruf nach Ehrenkodex wird laut

Er sieht die Entwicklung in der Akquise kritisch und erachtet „Spielregeln“ als notwendig, wie sie etwa in der Pharmabranche existieren: „Irgendwann wird es hier einen Ehrenkodex geben müssen.“ Längst werfen private Klinikbetreiber Bares in die Waagschale. Schröter kennt Beispiele, in denen Pfleger mit 16 000 Euro Kopfprämie geködert wurden, wenn sie sich verpflichteten, zwei Jahre zu bleiben. Diese Methode, Mitarbeiter zu gewinnen, hält er „nicht für gut und seriös“. Das Klinikum wuchert mit anderen Pfunden: sehr flexible Arbeitszeiten, ein Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen sowie an bezahlbarem Wohnraum.

Das könnte Sie auch interessieren: Extrem hoher Krankenstand in der Pflege kostet fast 16000 Arbeitskräfte

Schröter bezweifelt, dass Lockmittel wie mit Flyern beworbene Partys oder ein Event auf der Zugspitze nachhaltig Probleme lösen. „Da gibt es andere Möglichkeiten.“ Die gesetzlich verordneten verschärften Untergrenzen bei der Zahl an Klinik-Pflegekräften haben die Situation in seinen Augen angeheizt. „Wenn Personal nicht da ist“, sagt Schröter, „passieren solche Dinge.“