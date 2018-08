Nur einspurig auf der A95: Verkehrsbehinderungen zwischen Sindelsdorf und Murnau-Kochel

Baustelle auf der Autobahn

von Wolfgang Schörner schließen

Zwischen den Anschlussstellen Sindelsdorf und Murnau wird bis Oktober die Fahrbahn erneuert. Das bringt Einschränkungen für Autofahrer mit sich.

Landkreis – Zu Verkehrsbehinderungen kann es in den nächsten Wochen auf der Autobahn zwischen Sindelsdorf und Murnau-Kochel kommen. Auf dem Abschnitt in Richtung Garmisch-Partenkirchen wird die Fahrbahn erneuert. Auswirkungen hat das aber auf beide Fahrtrichtungen: Es steht jeweils nur eine Spur zur Verfügung. Außerdem wird die Geschwindigkeit auf Tempo 80 begrenzt, in den Überleitungsbereichen auf 60. Dieser Zustand soll bis Oktober dauern. Das teilte die Autobahndirektion Südbayern mit.

Einen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen erhielten die Autofahrer bereits im vergangenen Jahr: Damals wurde auf dem Autobahn-Abschnitt die Fahrbahn in Richtung München wiederhergestellt. Los gehen soll es mit den Arbeiten am Montag. „Der bestehende Asphaltoberbau weist altersbedingt erhebliche Schäden auf“, lässt die Autobahndirektion wissen. Deshalb sei es erforderlich, die Asphaltdeck- und Binderschichten vollständig zu erneuern. Hinzu kommt, dass in den nächsten Wochen die Fahrbahnentwässerung verbessert wird und die Schutzplanken ausgewechselt werden. Letzteres, so die Autobahndirektion, erfolge nach der Asphaltierung unter kurzzeitiger Sperrung einzelner Fahrspuren.

Betroffen sind auch die Ein- und Ausfahrt bei der Anschlussstelle Murnau-Kochel, allerdings nur in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen. Die Einfahrt auf die A 95 wird laut Autobahndirektion ab Montag gesperrt. Die Autofahrer werden zur Anschlussstelle Eschenlohe („U26“) umgeleitet. Zunächst noch offen bleibt die Ausfahrt. Sie wird laut Autobahndirektion voraussichtlich erst ab Mitte September zeitweise unter der Woche gesperrt. Die Autofahrer, die dann die A95 verlassen wollen, werden zur nächstgelegenen Ausfahrt nach Eschenlohe weitergeleitet. Dort können sie wenden, wieder auf die Autobahn – nun in Richtung München – auffahren und so zur Anschlussstelle Murnau-Kochel gelangen. Die Ausfahrt-Sperrungen, so die Autobahndirektion, würden zeitlich so gelegt, damit sie den Verkehr – angesichts der aktuellen Sperrung der B472 – „möglichst wenig beeinträchtigen“.