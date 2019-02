Volksbegehren zum Artenschutz erreicht Spitzenwerte im Landkreis

In drei Orten unterschreiben besonders viele Menschen

Den Landkreis-Bürgern liegt das Schicksal der Bienen am Herzen: Bis zu 30 Prozent der Stimmberechtigten haben sich in die Unterschriften-Listen eingetragen.

Landkreis – Das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ konnte bayernweit die Marke von zehn Prozent knacken, sogar deutlich übertreffen. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen haben sich weit mehr als 15 Prozent der Bürger für ein besseres Naturschutzgesetz in die Rathaus-Listen eingetragen. Genaue Zahlen stehen am heutigen Donnerstag fest.

„Unglaublich – nach so vielen Wochen unermüdlichem Einsatz haben wir nun tatsächlich diesen überwältigenden Erfolg erzielt“, sagt Katharina Floßmann voller Freude. Für die Aktionsbündnis-Sprecherin und Stellvertretende Kreisvorsitzende der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) ist die Botschaft an die Politik nun klar: „Beim Artenschutz soll nicht mehr nur auf Freiwilligkeit gesetzt werden, sondern auf klare Vorgaben.“

Das unterschreibt auch Hans-Joachim Fünfstück, Vorsitzender der Kreisgruppe des Landesbund für Vogelschutz (LBV). Und hebt zugleich das Engagement der vielen Ehrenamtlichen hervor. „Es ist unser gemeinsamer Erfolg, und jedem, der etwas dazu beigetragen hat – sei es Plakate zu kleben, Flugblätter auszuteilen oder vor den Eintragungsstellen als Rathauslotse zu stehen – gebührt unsere tiefe Anerkennung und Wertschätzung!“ Fünfstück erinnert dabei an die kreativen Aktionen der Waldkindergärten in Murnau sowie der Naturschutz-Jugend in Garmisch-Partenkirchen.

Besonders freut die vielen Helfer, dass der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit weit über 15 Prozent Beteiligung und mehr als 10 000 Unterzeichnern beim Volksbegehren so ausgezeichnet abgeschnitten hat. „Damit haben wir schwächere Ergebnisse in anderen Regionen wettgemacht“, erklärt Hans Kohl, Kreissprecher von Bündnis 90/Die Grünen. Absolute Spitzenergebnisse wurden im Nordlandkreis eingefahren. In Murnau, Uffing und Ohlstadt wurden Werte von um die 30 Prozent erreicht.

Der Gesetzentwurf muss nun innerhalb der nächsten vier Wochen in den Bayerischen Landtag eingebracht werden. Kommt es zu einer Ablehnung, kann das Landesparlament einen Gegenentwurf vorschlagen, der gemeinsam mit dem Text des Volksbegehrens in einem Entscheid zur Wahl gestellt wird. „Der überwältigende Erfolg zeigt, dass die Menschen genau wissen, was auf dem Spiel steht“, betont Miklós Takács. Und das Vorstandsmitglied des Bund Naturschutz fügt an: „Sie werden der Politik von nun an auf die Finger sehen – die Messlatte geben die Forderungen des Volksbegehrens ab.“ red