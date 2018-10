Wachablösung im Ammertal: Freie Wähler stoßen CSU in drei Orten vom Thron

Es ist eine kleine Sensation: Die Freien Wähler haben es geschafft, in drei Gemeinden die Spitzenposition zu erklimmen. Dabei hatte bislang immer die CSU die Nase vorne.

+ Alles schwarz – sprich in CSU-Hand. Alles? Nicht ganz. Im hier abgebildeten Stimmkreis Weilheim-Schongau sind nunmehr in Saulgrub, Unter- und Oberammergau (blau markiert) die Freien Wähler die stärkste Kraft. © Landratsamt Ammertal – Betretene Mienen, überschäumende Freude: Die verschiedensten Gefühlsmomente lieferte die Bayerische Landtagswahl am Sonntag – bei Politikern und Bürgern. Der Einbruch der beiden „Volksparteien“ CSU und SPD, die satten Gewinne der Grünen und nicht zuletzt die Zuwächse der Freien Wähler bestimmen die Diskussionen. Mitunter lohnt auch ein Blick ins Detail, um Aufsehenerregendes ans Tageslicht zu fördern. Da tat sich aus lokaler Sicht Sensationelles im Landkreis, speziell im Ammertal: Gab es bei den Wahlen in der Vergangenheit stets nur eine Partei, nämlich die CSU, die in sämtlichen Orten klar die Nase vorne hatte, so gelang es am Sonntag erstmals den Freien Wählern, drei Gemeinden „einzunehmen“ – nämlich Saulgrub, Unter- und Oberammergau.

Unglaubliche 42,65 Prozent bei den Zweitstimmen (CSU: 27,38 Prozent) fuhren die Freien in Unterammergau ein, 35,13 Prozent waren es in Saulgrub (CSU: 32,97 Prozent) und 33,70 Prozent in Oberammergau (CSU: 25,94 Prozent). Wie sehr diese Ammertaler Ergebnisse in der Gesamtschau aus dem Rahmen fallen, mag man daran ersehen, dass im Stimmkreis die Union mit 35,91 Prozent klar vor den Freien (15,95 Prozent) liegt. Einigermaßen überraschend erscheinen die CSU-Verluste in Saulgrub, wo ja seit einiger Zeit vor allem durch den verstärkten Einsatz des ehemaligen Verkehrsministers Alexander Dobrindt eine Umgehungsstraße den Ort entlastet.

Mehr Personen- statt Parteienwahl?

Der Freie-Wähler-Boom in den drei Ammertal-Kommunen mag auch mit der Person von Landrat Anton Speer zusammenhängen. Dessen Beliebtheit hat voll zugunsten der Aiwanger-Partei durchgeschlagen. Speer, der sich am Sonntag im Bayerischen Landtag selbst ein Bild über die Reaktionen der einzelnen Parteien vor Ort machte, betont, dass das gute Ergebnis der Freien in den besagten Gemeinden wohl damit zusammenhängen könnte, dass er und Florian Streibl im Ammertal ihren Wohnsitz haben und „nah an den Bürgern und ihren Problemen und Sorgen dran sind“. Insgesamt bewertet der Kreis-Chef das Abschneiden der Freien Wähler als „sehr erfreulich“: „Wir wollten ,zehn plus X-Prozent’, das haben wir geschafft.“ Als sehr wichtig erachtet es der 60-Jährige, „dass wir weiterhin kommunalpolitische Themen in unsere Landtagsfraktion hineintragen und wir auf diese Weise den direkten Draht zu unseren Abgeordneten nutzen“.

Eine einfache Erklärung für neue politische Strukturen hat Markus Köpf, Vorsitzender des CSU-Ortsverbands Oberammergau: „Die Wähler gehen inzwischen nicht mehr so nach Parteien, sondern eben nach einzelnen Persönlichkeiten“. Dies habe sich auch bei der Landtagswahl wieder gezeigt. Dass die Freien Wähler in seinem Heimatort ein derart gutes Ergebnis eingefahren haben, begründet Köpf damit, dass sie im Ammertal eben eine sehr hohe Präsenz hätten und über bekannte Persönlichkeiten wie Florian Streibl und Anton Speer verfügten: „Für die CSU ist das ein schwieriges Pflaster, weil die Freien Leute in ihren Reihen haben, die in der Bevölkerung auf hohe Akzeptanz stoßen. Das muss man einfach neidlos anerkennen.“ Hinzu komme laut Markus Köpf, dass sich die Union in Oberammergau im Umbruch befinde. Vor Jahren stand sogar mal die Auflösung des Ortsverbandes zur Disposition. Das sei alles keine leichte Ausgangsposition, um wieder durchstarten zu können: „Es dauert einfach seine Zeit und braucht einen langen Atem, bis man wieder ins Laufen kommt.“