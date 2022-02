Luftsog der Autos lässt die Kröten platzen

Von: Michaela Sperer

Teilen

Augen auf und Tempo runter: Die Wanderung von Kröten und Fröschen ist gefährlich, denn oft müssen sie Straßen überqueren. Dabei laufen sie nicht nur Gefahr, überrollt zu werden, vom Luftsog der Reifen können auch ihre Lungen platzen. © Foto: dpa/Themendienst

Bald beginnen wieder die Laichwanderungen von Fröschen und Kröten, auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Dabei überqueren die Amphibien häufig auch Straßen. Dass sie dabei nicht nur überfahren, sondern durch den Luftdruck innerlich auch lebensgefährlich verletzt werden können, darauf hat der Landesbund für Vogelschutz nun in einem Antrag an die Gemeinde Schwaigen aufmerksam gemacht. Die Tierschützer fordern in besonders frequentierten Bereichen Tempo 30. Außerdem appellieren sie an die Vernunft der Autofahrer.

Landkreis/Grafenaschau – Sie haben mit menschlicher Technik nichts am Hut. Sie schauen auch nicht nach links oder rechts, wenn sie eine Fahrbahn überqueren. Bald schon beginnt wieder die Laichzeit. Dann setzen sich Kröten und Frösche – instinktgesteuert – in Bewegung, um, auch über Straßen, zu ihren Tümpeln und Gewässern zu gelangen. Die Amphibien können dabei nicht nur von Fahrzeugen platt gefahren werden, sondern, wie wissenschaftliche Forschungen ergeben haben, auch durch den Luftsog der Autos sterben. „Viele Autofahrer machen in bester Absicht einen Schlenker um Amphibien auf der Straße. Oder, sie nehmen sie zwischen die Räder“, erklärt Brigitte Wegmann vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). „Ab 30 Stundenkilometer aufwärts ist das für die Tiere dennoch meist tödlich. Wenn man mit dem Auto zu nah an Kröten oder Fröschen vorbeifährt, platzen durch den Unterdruck die Organe der Tiere. Die Folge ist ein qualvoller Tod.“ Darauf hat jetzt die Regionalgruppe des LBV in einem Antrag auf Geschwindigkeitsbeschränkung an die Gemeinde Schwaigen aufmerksam gemacht. Doch sowohl Polizei als auch die Verkehrsbehörde im Landratsamt haben in Stellungnahmen die vom LBV geforderte Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer auf zwei Abschnitten der besonders betroffenen Gemeindeverbindungsstraße zwischen Eschenlohe über Grafenaschau nach Murnau-Westried ablehnend beschieden: Mitunter mit der Begründung, dass sich „Verkehrsteilnehmer aufgrund der fehlenden Überwachung nicht daran halten würden und hier auch die Akzeptanz nicht gegeben ist“. Die Gemeinderäte einigten sich auf Anraten der Polizei und des Landratsamts auf 70 beziehungsweise 50 Stundenkilometer an den besagten Straßenabschnitten – in der Zeit von 19 bis 24 Uhr.

„Wir versuchen, die Reduzierung auf 30 Stundenkilometer schon seit Jahren zu erreichen“, erzählt Brigitte Wegmann vom LBV in Garmisch-Partenkirchen. „Zunächst mündlich, im vergangenen Jahr habe ich es dann das erste Mal schriftlich beantragt, leider auch da schon ohne Erfolg.“



Wegmann beschreibt das Problem: „Es geht hier nicht nur um den Schutz der Amphibien, sondern auch um den Schutz der Ehrenamtlichen, die während der Laichwanderung ab Einbruch der Dämmerung und frühmorgens die Tiere einsammeln und in Eimern über die Fahrbahn bringen“, sagt die Tierschützerin. „Die Laichwanderung ist von circa Ende Februar bis Mitte April, hauptsächlich wenn es feucht ist und es abends mindestens fünf Grad Celsius hat.“



Mehr Glück als mit den Ämtern haben die hier vorkommenden Erdkröten und Grasfrösche, die sich je nach Witterung bereits ab Mitte Februar zu ihren Laichplätzen aufmachen, mit den bis zu 50 Helfern, die ihnen dabei zur Seite stehen. „Viele Grafenaschauer Bürger sind da zusammen mit den Aktiven vom LBV auf den Beinen“, sagt Wegmann erfreut. „Sie helfen zunächst einmal beim Aufstellen der circa einen halben Meter hohen Schutzzäune. Ist das einmal geschehen, kontrollieren sie täglich ab Einbruch der Dämmerung die Zäune und sammeln die Tiere ein.“



Im rund 600 Meter langen Straßenbereich südlich von Grafenaschau machen sich die Kröten und Frösche aus dem Murnauer Moos, also vom Osten aus auf den Weg und ziehen zu den Fischteichen westlich der Straße. Nördlich von Grafenaschau, in der Nähe des Sportplatzes, dort ist ein Bereich von rund 750 Metern Länge betroffen, verhält es sich bei den Laichwanderungen genau andersherum. Die Tiere kommen von Westen und ziehen bei ihrer Laichwanderung zum ehemaligen Deponieweiher östlich der Straße. Nur in diesem Wanderbereich gibt es zwei Durchlässe, am Bach unter der Brücke und ein Rohr, an denen die Frösche und Kröten unter der Fahrbahn weiterkommen könnten. „Diese Durchlässe werden aber leider zu wenig genutzt“, erklärt Wegmann. Und natürlich machen die Tiere sich nach dem Ablaichen irgendwann wieder auf den Weg zurück zu ihren eigentlichen Lebensräumen – das Spiel dauert also an.



Nach der Entscheidung im Schwaigener Gemeinderat hat die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt auf Nachfrage des Tagblatts erklärt, dass sie eine Reduzierung auf 30 Stundenkilometer wenigstens während der morgendlichen und abendlichen Wanderungszeiten – im Gegensatz zur Unteren Verkehrsbehörde – schon durchaus für begrüßenswert halten würde.



Weitere Informationen:

Helfer sind immer gesucht. Jeder, der beim Amphibienschutz in Grafenaschau oder in Garmisch-Partenkirchen mitmachen möchten, kann sich beim Landesbund für Vogelschutz entweder per E-Mail an gap@lbv.de oder unter Telefon 0 88 21/7 34 64 melden.

Michaela Sperer