MAN und BFS: Die Wohnmobil-Experten mit den fünf Sternen

Das MAN-Werkstattteam aus Garmisch-Partenkirchen mit (v.l.) Betriebsleiter Florian Kühn, Service-Berater Michael Ring, Mechaniker Lukas Eberl und Werkstattmeister Josef Niklas. © Andreas Mayr

MAN und BFS ins Garmisch-Partenkirchen bieten Wohnmobilurlaubern einen umfangreichen Service aus Reparatur und Vermietung.

Letztens schleppten sie ein Wohnmobil zu Florian Kühn in die Werkstatt. Der Fahrer hatte aus Versehen Wasser in den Diesel-Tank gekippt. In anderen Ortschaften hätte er seinen Campingurlaub abbrechen können, so lange wartet man oft auf die Reparatur. Aber nicht bei Florian Kühn und der MAN-Niederlassung in Garmisch-Partenkirchen. Nach einem Tag fuhr das Wohnmobil wieder. Gleich danach ploppte eine Google-Rezension mit fünf Sternen und lieben Worten auf. Wenig später rollte vom selben Campingplatz ein weiteres Wohnmobil an. „Der hat die gute Bewertung gelesen und ist gleich gekommen“, sagt Betriebsleiter Kühn. „Das ist die Bestätigung für die Jungs“, betont er.

MAN in Garmisch kümmert sich schnell und sicher um Wohnmobilreparaturen

In Garmisch-Partenkirchen ist so etwas wie ein kleines Subzentrum des Wohnmobilmarkts entstanden. In der MAN-Werkstatt reparieren die Profis, was zu reparieren ist. Kürzlich haben sich drei Monteure beim Wohnmobilhersteller Knaus, der die Aufbauten zum MAN-Fahrwerk liefert, weitergebildet. Eine Woche lang machten sie alles mit, vom Austausch einer Seitenwand bis zur Montage eines Wasserhahns. „Die Monteure müssen das hinbiegen“, sagt Florian Kühn. Aufgrund der gegenwärtig großen Beliebtheit von Reisemobilen sind die Händler und Werkstätten oft vollkommen ausgebucht, und Kunden müssen teilweise Monate auf Termine warten. Im Winter geht das. Aber im Sommer, in der Urlaubszeit, herrscht Hochbetrieb. Bei MAN in Garmisch-Partenkirchen kümmern sie sich jedoch direkt um jede Panne. Etliche Fahrzeuge haben sie bereits repariert. Es werden immer mehr. „Man merkt immens, wie es zunimmt“, sagt Kühn. Derzeit schrauben die LKW und Bus-Profis im Schnitt an vier, fünf Wohnmobilen pro Woche.

Wohnmobilvermietung der BFS: Fahrzeuge für jeden Zweck

Corona trieb die Nachfrage in der Wohnmobil-Branche extrem nach oben. So formuliert es Stefan Schweiger. Er ist Kühns Nachbar – und noch viel mehr als das. Mit Niederlassungsleiter Andreas Boos kümmert er sich um den Verleih von Wohnmobilen. Ihre Firma BFS – steht für Business Fleet Services – vermietet in ganz Europa etwa 1500 Lastwagen, darunter auch Wohnmobile aller Größenklassen bis hinauf zu einem dieser „Wüstendampfer“, mit denen sich die Welt bereisen lässt. Hat der Chef, Hermann Stegmaier, sogar schon gemacht. Im Weltreise-Wohnmobil ging es durch Nordeuropa bis ans Nordkap hinauf. Einen kleinen Film davon zeigen sie gerne auch in Garmisch-Partenkirchen ihren Kunden. „Wir können kurzfristig immer etwas besorgen“, betont Andreas Boos. Er hat die Außenstelle im Werdenfelser Land 2017 aufgebaut. Bis zur 250-Tonner Schwerlastzugmaschine bekommt man bei BFS alles. Neuerdings nun auch Wohnmobile, weil der Markt das verlangt. Lange hätten Wohnmobilurlauber nicht den besten Ruf gehabt, sagt Andreas Boos. Aber die Pandemie hat den Urlaub in der eigenen Unterkunft begehrt gemacht. „Das Image hat sich deutlich gewandelt: Camping ist keine Arme-Leute-Sache mehr“, sagt der BFS-Niederlassungsleiter.

Ihre Kunden bekommen Fahrzeuge aus allen Ecken des Landes, denn BFS überführt diese bei Bedarf an jede gewünschte Destination. Keiner der 1500 Wägen steht dauerhaft am selben Fleck. Zu Boos und Schweiger kommen alle möglichen Interessenten. Neulinge, die testen möchten, alte Hasen, die auf kleinere Geräte umsteigen, Familien, die ein größeres Mobil brauchen. Eine Wohnmobil-Leihe binde lange nicht so viel Kapital wie ein Kauf, eignet sich also perfekt zum Austesten. Und weil ein Wohnmobil ein sehr Service-intensives Gerät ist, passte der Standort Garmisch-Partenkirchen mit seiner guten Werkstatt natürlich bestens auf die BFS-Landkarte.

MAN in Garmisch-Partenkirchen: Erstklassiger Service für Campingurlauber

Genau wie bei BFS gehören die MAN-Männer und -Frauen zur Nutzfahrzeugbranche. „Da ist das oberste Ziel, das Auto wieder nutzbar zu machen. Der Karren muss ganz schnell laufen. Das ist im Quellcode unserer Mitarbeiter verankert“, betont Andreas Boos. Qualität sieht MAN-Kollege Florian Kühn als oberste Priorität der Werkstatt. Dazu gehört auch, dass sie in Garmisch-Partenkirchen Sonderumbauten vornehmen, etwa Solarpaneele verbauen. Und: Es gibt einen 24-Stunden-Notdienst. „Wir fahren auch raus an den Campingplatz“, stellt Florian Kühn klar. An sechs Tagen die Woche hat der MAN-Betrieb ohnehin geöffnet, Samstag bis 15.30 Uhr. Die Kombination aus Verleih, erstklassigem Service und das alles in unschlagbarer Zeit kenne der Kunde nicht, betont Stefan Schweiger. Der Kunde muss fahren – nach diesem Leitsatz gehen die beiden Firmen vor. Und das kommt an. Stefan Schweiger sagt: „Die Kunden fühlen sich teilweise wie im siebten Himmel.“

Kontakt

MAN Truck & Bus Service Garmisch-Partenkirchen

Amselstraße 3

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel: +49 (0) 88 21 9321 0

E-Mail: service.garmisch-partenkirchen@man.eu

Webseite: https://mantruckandbus.com/de/man.html

BFS Business Fleet Services GmbH

Amselstraße 1a

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel: +49 (0) 8821 943 970 0

E-Mail: andreas.boos@bfs.tv

Webseite: https://www.bfs.tv/