Maria Höfl-Riesch postet Schock-Foto: OP nach Bootsunfall auf Gardasee

Maria Höfl-Riesch hat sich bei einem Bootsausflug auf dem Gardasee schwer verletzt. Sie muss operiert werden.

Die Nachricht verbreitete Maria Höfl-Riesch über ihren Instagram-Account. „Leider hat es mich ein bisschen erwischt“, schreibt die Ex-Ski-Rennläuferin, die in Garmisch-Partenkirchen geboren ist und viele Jahre dort gelebt hat. Und dass das „bisschen“ ein wenig untertrieben ist, sehen auf dem geposteten Foto auch medizinische Laien. Das Röntgenbild zeigt deutlich ihren gebrochenen Ellenbogen.

Nichts für schwache Nerven.

Weiter schreibt Höfl-Riesch: „Ein kleiner Bootsunfall am Gardasee. Ellbogen gebrochen, einige Prellungen und ein kleiner Cut am Auge. Werde gleich morgen Früh in Brescia operiert. Drückt mir die Daumen.“

Das machen wir natürlich. Und wünschen gute Besserung.

Noch am Tag zuvor hatte die mehrfache Olympia-Siegerin im alpinen Skifahren ein Bikini-Foto von sich auf einer Yacht am Gardasee gepostet und voller Vorfreude dazu geschrieben: „Die Bootsaison ist eröffnet.“

