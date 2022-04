Professionelle Dienstleistungen rund ums Bild – Mittenwalder Bildagentur weitet Angebot aus

Die mauritius images GmbH bietet ab sofort kreative Dienstleistungen zur Gestaltung von Webseiten, Social Media Accounts und Printwerbemitteln an – von der Idee bis zum fertigen Produkt.

Wer von Innsbruck kommend mit der Bahn in den Mittenwalder Bahnhof einfährt, kann rechterhand kurz vor dem Bahnsteig einen Blick in die Büroräume des großen in blau und weiß gehaltenen Firmengebäudes erhaschen. Seit über 100 Jahren ist das Traditionsunternehmen mit Hauptsitz in Mittenwald in der Bildbranche erfolgreich, liefert nationalen und internationalen Kunden aus den Bereichen Medien, Werbung, Tourismus, Industrie und Handel hochwertige Bilder zur Gestaltung ihrer Magazine, Broschüren, Bücher, Kampagnen, Reiseführer, Kalender, Postkarten oder Internetprojekte. Mit einem hochwertigen Bildangebot von über 180 Mio. Fotos, Grafiken und Illustrationen zu allen Themenbereichen ist mauritius images zu einer der führenden Bildagenturen in Europa avanciert. Dies ist sicher auch auf die sehr persönliche Kundenbetreuung und die zahlreichen Serviceleistungen der Bildagentur zurückzuführen. Dazu zählen Bildsperrungen, Beratung in Fragen zum Bildrecht oder der kostenfreie Bildrecherche-Service.

mauritius images bietet Dienstleistungen rund ums Bild. © mauritius images

mauritius images: Von der Bildagentur zum professionellen Dienstleister rund ums Bild

Doch das erfahrene Team um Geschäftsführerin Heide-Marie von Widekind kann mehr. Und so wurde in den vergangenen Monaten das Service-Portfolio der mauritius images GmbH konsequent ausgebaut: von der Bildagentur zum professionellen Dienstleister rund ums Bild. Hinzugekommen zum reinen Bildlizenzgeschäft sind nun drei weitere Standbeine:

Fotografenvermittlung und Organisation von Shootings, die Gestaltung von Print- und Onlineprodukten für Unternehmen und Selbstständige sowie in Kürze eine eigene Print-Produktpalette.

Vermittlung regionaler Fotografen für individuelle Aufträge und Shootings

Zum großen Fotografennetzwerk von mauritius images zählen viele heimische Fotografen, die häufig auf exklusiver Basis mit der Bildagentur zusammenarbeiten. Ihre oft atemberaubend schönen Aufnahmen von Natur, Landschaft und Tradition in der Region komplettieren das umfangreiche und hochwertige Universalangebot der Bildagentur. Gerne ist man bei der Vermittlung eines Kameraprofis behilflich. Zum Beispiel um ein Firmenevent, die renovierten Gästezimmer, das Team oder die aktuellen Produkte für Webseite oder Flyer zu fotografieren. Auf Wunsch übernehmen die Bildexperten von mauritius images auch die Organisation des Shootings von A-Z.

mauritius images: Kreativ Department Social Media. © mauritius images

Ansprechendes Web- und Printdesign – von der Idee bis zum fertigen Produkt

Die Homepage braucht dringend einen neuen Look. Ein moderneres Logo muss her, am besten gleich mit passenden Werbemitteln. Man möchte endlich auch auf Instagram, Facebook oder LinkedIn präsent sein, mit Posts Aufmerksamkeit generieren, Likes kassieren. Interessierte Einzelhändler, Gastgeber, Handwerksbetriebe, Gastronomen etc. aus der Region können beim mauritius images Kreativ Department jetzt die Gestaltung von Print- und Onlineprodukten buchen. Ob neues Logo und dazu passende Werbemittel wie Flyer, Hausprospekte, Broschüren, Notizbücher, Kalender oder Postkarten, eine aussagekräftige Homepage oder ein auffälliger Social Media Account (inklusive Schulung der Mitarbeiter). Im neu etablierten Kreativ Department werden in enger Abstimmung mit dem Kunden neue Ideen entwickelt. Anschließend wird konzipiert, gestaltet, designt und schließlich produziert oder gelauncht.

Kunden haben die Wahl zwischen einzelnen Bausteinen – von Idee & Konzept über Bildlizenz & Auftragsfotografie, Gestaltung & Design bis hin zu Launch, Produktion & Auslieferung – und dem Komplettpaket. „Lass einfach machen“ lautet der passende Slogan der Mittenwalder Agentur, die ihren Kunden mit diesem Angebot Zeit und Ressourcen spart.

mauritius images: Kreativ Department Printdesign Wandkalender. © mauritius images

mauritius images: Atemberaubende Bilder – auch für zu Hause

mauritius images bietet eindrucksvolle Bilder aus der Region und natürlich auch jedes andere Motiv als Wanddeko an – gedruckt z. B. auf Leinwand, Acryl oder Holz, für Privatpersonen, Gastbetriebe oder regionale Unternehmen. Und noch etwas haben die Kreativen von mauritius images auf der Agenda: Demnächst wird es hochwertig gestaltete Wandkalender, Tischkalender und Postkartensets made by mauritius images geben – auf Wunsch auch im individuellen Kunden-Look.

