Mega-Streik am Montag: Das große Chaos bleibt in Garmisch-Partenkirchen aus

Von: Alexander Kraus

Gähnende Leere am Bahnsteig im Kreisort: Tagsüber fahren keine Züge mehr. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Auswirkungen des Streiks von Verdi und EVG halten sich im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in Grenzen – Keine Züge und RVO-Busse.

Garmisch-Partenkirchen – Fahrgäste sind es nicht gewesen, die gestern Vormittag am Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen zu sehen waren. Vielmehr positionierten sich rund 30 Streikende von Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi vor dem Gebäude. Um ihren Forderungen nach mehr Lohn Nachdruck zu verleihen, nahmen gestern etliche Verkehrsbetriebe erst gegen Abend ihren Dienst auf. Tagsüber fuhren keine Züge, auch alle RVO-Busse blieben in der Niederlassung.

Mega-Streik in Garmisch-Partenkirchen: Kein Chaos auf den Straßen oder an Bahnsteigen

„Wir haben den maximalen Erfolg erreicht. Kein einziger Zug fährt“, frohlockte Isidoro Peronace. Neben dem Fern- wurde gestern auch „der komplette Regionalverkehr lahmgelegt“, fügte der EVG-Streikleiter hinzu. Alle Fahrer hätten sich am Warnstreik beteiligt. Ein Zustand, den die Bahn bestätigt. „Der Fern- und Nahverkehr der DB sind wegen eines Streiks der Gewerkschaft EVG eingestellt“, teilte die DB Regio Bayern gestern Mittag mit.

Die bundesweite Aktion hat für etwas mehr Verkehr auf Autobahn und Bundesstraßen gesorgt – das befürchtete Chaos blieb aber aus. In Garmisch-Partenkirchen kam es nur zu kleineren Behinderungen. Das bestätigt die Polizei im Kreisort. „Weder am Bahnhof noch am Busbahnhof konnten im Rahmen einer Bestreifung wartende Fahrgäste oder chaotische Zustände festgestellt werden“, berichtet Andreas Breitrück. Offensichtlich hätten die Bürger andere Beförderungsmöglichkeiten genutzt, vermutet der PI-Sprecher. In diesem Zusammenhang betont Streikleiter Peronace, dass „wir die Fahrgäste nicht treffen wollen“. Vielmehr sei der Streik als „letztes Mittel“ gewählt worden, um die Arbeitgeber unter Druck zu setzen.

Kampf um mehr Lohn: Vor dem Garmisch-Partenkirchner Bahnhof versammeln sich rund 30 Streikende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und von Verdi. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Nicht vom Streik betroffen waren dagegen die Ortsbusse der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen. Zwar seien einige Fahrer gewerkschaftlich organisiert, räumt Wodan Lichtmeß, der Chef des Kommunalunternehmens ein. Doch diese beteiligten sich nicht an der Arbeitsniederlegung. „In Garmisch-Partenkirchen wird von Seiten der Gemeindewerke nicht gestreikt“, verkündete Lichtmeß.

30 Schüler schaffen es nicht zum Unterricht

Unterschiedlich wirkte sich die Aktion von Verdi und EVG auf die Schulen aus. „Wir haben Glück gehabt“, atmete Regina Spitzer auf. Knapp 30 Schüler hätten es nicht in die Zugspitz-Realschule geschafft, berichtet die Leiterin. Bemerkenswert findet sie, dass aus der zehnten Klasse, die die mündliche Abschlussprüfung in Englisch ablegten, alle da waren. Christoph Hagenauer gab bekannt, dass seine Einrichtung „nur ganz geringfügig betroffen war“. Alles sei „normal und entspannt“ abgelaufen. Nur acht Schüler aus dem Raum Oberammergau seien nicht zum Unterricht erschienen, sagte der Leiter des Werdenfels-Gymnasiums im Kreisort.

Um die Menschen dennoch zu befördern, organisieren Bahn und RVO Ersatzbusse, hier nach Mittenwald. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Rund zwei Drittel der gut 400 Schülerinnen am St.-Irmengard-Gymnasium sind Fahrschüler. Circa 100 kamen am Montag nicht, davon rund 60 mangels Beförderungsmöglichkeit. „Da unsere Schülerinnen den Umgang mit MS-Teams gewohnt sind, konnten wir Hybridunterricht machen und die Schülerinnen im Homeoffice dazuschalten“, berichtete Leiterin Stefanie Maier.

