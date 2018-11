1,3 Promille intus: Mann (20) gerät auf Gegenfahrbahn und verursacht Unfall

In Mittenwald hat‘s gekracht: Ein Hesse verursachte einen Verkehrsunfall. Es war Alkohol im Spiel.

Mittenwald – Ein alkoholisierter Mann aus Hessen hat am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr am Mittenwalder Ortsende einen Unfall verursacht. Der 20-Jährige war mit seinem BMW im Kurvenbereich kurz vor der Abzweigung zur Staatsstraße nach Klais auf die andere Straßenseite geraten und kollidierte mit einem Skoda, welcher in Richtung Ortsmitte unterwegs gewesen war. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.

Fahrer und Beifahrer des BMW sowie drei Insassen des entgegenkommenden Autos wurden vorsorglich ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht. Erkennbar schwerer verletzt war laut Polizei aber niemand. Der Hesse musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen. Das Ergebnis: über 1,3 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sollte einer der Unfall-Beteiligten doch verletzt sein, muss er sich zusätzlich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.