100 Jahre Mütterverein: Mittenwalds starke Frauen

Vor 100 Jahren haben engagierte Mittenwalderinnen den Mütterverein gegründet – doch nicht aus der Not heraus. Sie wollten Schützenhilfe geben für jene, die 1919 in Deutschland für das Wahlrecht der Frauen kämpften.

Mittenwald – Die Informationen sind rar. Sehr rar sogar. Als Marlene Schöpf für die Chronik der 100-Jahr-Jubiläumsfeier ihres Christlichen Frauen- und Müttervereins recherchiert, hat sie so gut wie keine Fakten. „Es ist nur wenig niedergeschrieben worden“, beklagt sie. Umso glücklicher darf sie sich schätzen, dass es nach wie vor Zeitzeugen gibt, die ihr von dem Vereinsleben damals aus erster Hand erzählen können.

Eine davon ist Regina Schüller. Die 89-Jährige trug ab 1946 als Fahnenmädchen das Vereinsbanner. Das dürfen bis heute nur jene, die unverheiratet sind. Brennauer kann sich noch gut an die Prozessionen nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Gemeinsam mit ihren Begleiterinnen Maria Sprenger und Lina Wörnle trug sie 14 Jahre am Stück die Abbildung der Heiligen Anna, der Schutzpatronin der Mütter, an Fronleichnam und Erntedank durch den Ort.

89-jähriges Mitglied erzählt von früher

+ 1946 im Lauterseefeld: Die Mitglieder des Müttervereins ziehen bei der Fronleichnams-Prozession mit. Die Fahne trägt Regina Schüller. © Privat Sie wechselten sich mit der schweißtreibenden Aufgabe ab: „Glück hatte diejenige, die nicht am Lauterseefeld tragen musste“, sagt Brennauer lachend. Der Ortsteil im Westen von Mittenwald war damals noch nicht bebaut, weshalb der Wind gehörig pfiff und das manövrieren des Banners dementsprechend schwierig gestaltete. „Wir konnten die Fahne kaum heben.“ Allerdings hatte Brennauer genügend „Schmalz in den Armen“, wie sie meint. „Wegen des ständigen schleppens der Milchkannen.“ Bis 1960 war sie Fähnrich, 60 weitere sollten nach ihr folgen.

Heute hat der Verein gleich zwei Fahnen, die 2017 und 2018 unter dem Vorsitz von Marlene Schöpf durch Spenden restauriert werden konnten. Schöpf ist in der hundertjährigen Vereinsgeschichte erst das zehnte Oberhaupt: Allein die Gründungsvorsitzende Anna Rieger hatte das Amt von 1919 bis 1951 inne. Danach führte Anna Wackerl (Gidi) die Geschicke der Frauen bis 1967 weiter. Es folgten Liesl Brandner (1967 bis 1983), Annemie Pfeffer (1983 bis 1988), Linda Neuner (1988 bis 1999), Rosi Rieger (1999 bis 2013) und seit sechs Jahren nun Marlene Schöpf. Sie gibt an der Jubiläumsfeier am kommenden Samstag mit einer digitalen Bildpräsentation Einblicke in die bewegende Vereinsgeschichte.

Christlicher Frauen- und Mütterverein Mittenwald wurde am 6. Januar 1919 gegründet

Wie am 6. Januar 1919 das Bündnis der Frauen und Mütter durch Pater Gallus im Kloster Ettal gegründet wurde. Vier Wochen später, an Lichtmess 1919, ist in der Sakristei der Mittenwalder Pfarrkirche St. Peter und Paul der erste Vorstand gewählt worden. Schon im ersten Vereinsjahr zählte der Verein an Gründonnerstag 131 Mitglieder. Der Frauenverbund ist aber, im Gegensatz zu anderen Orten im Landkreis, nicht aus der Not nach dem Elend des Ersten Weltkriegs entstanden. Vielmehr ging es darum, dass im selben Jahr ausgerufene Wahlrecht für das weibliche Geschlecht auch im Isartal tatkräftig zu unterstützen. Die Gründung resultierte daher vermutlich aus einem tief greifenden Wandel im Rollenverständnis der Frau, auf das die Kirche in Folge mit der Intensivierung der Frauenseelsorge und -bildungsarbeit reagierte.

Heute hat das Bündnis 663 Mitglieder. Vieles von früher ist im Vereinsjahr erhalten geblieben. Der karitative Zweck steht nach wie vor an oberster Stelle. War die Aufgabe zu Beginn noch, die Mütter und Frauen bei ihrer christlichen Kindererziehung und dem katholischen Familienleben zu unterstützen, wird heute für wohltätige Zwecke gespendet. Nach wie vor werden bedürftige Familien, der örtlichen Pfarrkirche, wohltätigen Organisationen sowie ortsansässigen Vereinen finanziell unter die Arme gegriffen.

Seit 1994 kümmert sich der Vorstand um das Heilige Grab am Kalvarienberg. Wallfahrten und Ausflüge, Adventsfeiern und Fosnochtskranzl, runden das Vereinsjahr ab.

Programm für den ausgebuchten Festabend:

Am Samstag, 27. Juli, ist um 16.30 Uhr Aufstellung zum Kirchenzug am Dekan-Karl-Platz. Um 17 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche, im Anschluss Festzug zur TSV-Halle mit Essen und Festabend ab 19 Uhr. HINWEIS: Es gibt keine Karten mehr, die Veranstaltung ist restlos ausgebucht.