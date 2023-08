Nachdem Laliderer-Biwak für kostenlose Übernachtungen missbraucht wird: Ab sofort mehr Aufklärung

Von: Josef Hornsteiner

Die Natur im Blick hat die Mittenwalderin Sina Hölscher.

Alpenverein und Klettergilden haben davor gewarnt, das Laliderer-Biwak für eine romantische Übernachtung zu missbrauchen. Die Folge: Nach dem öffentlichen Appell kamen sogar noch mehr Menschen zur Notunterkunft als davor. Nun wird eingelenkt: mit mehr Kontrollen und neuen Zählgeräten.

Mittenwald/Scharnitz – Es ist zum Haare raufen. Sagt man einem anderen Menschen, er soll was nicht tun, scheint das bei manchen den Reiz auszulösen, es gerade deshalb zu machen. Bestes Beispiel aktuell: Das Laliderer-Biwak im Karwendelgebirge, auch bekannt als Karl-Schuster-Biwak. Die Notunterkunft wird bekanntlich seit geraumer Zeit zunehmend von Bergsteigern gezielt zum Übernachten aufgesucht – was Platzprobleme für jene bedeutet, die vielleicht wirklich in Not geraten sind oder können. Der Alpenverein sowie die Innsbrucker Klettergilde „Gipfelstürmer“ appellierten deshalb öffentlich an die Bergsteiger. Doch kamen danach eher mehr ins Karwendelgebirge, um die Schachtel aufzusuchen. Nun schreiten die Naturpark-Ranger ein, wollen das geplante Übernachten unterbinden – unter anderem die in Mittenwald lebende Rangerin Sina Hölscher.

Naturpark-Rangerin hat viel erlebt - sie hat das Team mit aufgebaut

Sie ist seit 2009 eine der ersten Naturpark-Ranger im Karwendel und hat das Team mit aufgebaut. Dicke Bücher könnte sie seither füllen. Von Erlebnissen und Geschehnissen mit Wanderern und Radfahrern, manchmal amüsant, oftmals haarsträubend. Wie jene Geschichte vom Laliderer-Biwak. Der Aufruf und Hinweis, dass das unerwünscht bis gefährlich sei, dort ohne Notlage zu Campieren, hat breite Kreise gezogen. Medien griffen das Thema auf. Das Thema klickte und verteilte sich schnell im World Wide Web.

Die Hoffnung war, dass sich die meisten an der Nase nehmen und beschließen, geltende Regeln zu befolgen. Passiert ist aber das Gegenteil. „Es sind noch mehr da als zuvor“, meint Hölscher. Der hinterlassene Müll und die Fäkalien häufen sich. Leider nichts Neues im Gebirge: Mehrmals musste sie beispielsweise im Rossloch feststellen, dass da gegrillt und Party gemacht wurde.

Ort der Begierde: Das Laliderer-Biwak wird für Übernachtungen und Partys zweckentfremdet.

Naturpark-Ranger schreiten ein - Es wird regelmäßig nach dem Rechten gesehen

Nun müssen Hölscher und ihre Kollegen einschreiten. „Wir müssen das Ganze im Auge behalten, ehe es eskaliert“, sagt sie. Ranger, Alpenvereinsmitglieder und die Bergwacht (in Tirol keine Rettungsorganisation, sondern ein Überwachungsorgan) schauen nun regelmäßig zur Schachtel, um nach dem Rechten zu sehen und zu prüfen, ob wer unerlaubterweise dort übernachtet.

Um greifbare Zahlen zu haben, installieren sie zudem ein neues Zählgerät. „Es registriert Handys oder andere Bluetooth-Geräte“, erklärt Hölscher. Diese Zahlen können abgeglichen werden, beispielsweise mit den Einträgen aus den Gipfelbüchern der umgebenden Spitzen, um so Aufschluss darüber zu geben, wie viele nur zum Campieren kommen. „Manche haben sogar in diese Bücher geschrieben, dass sie sich für den Übernachtungsplatz bedanken.“

Wildcampen ist kein Kavaliersdelikt

Wildcampen ist in Tirol übrigens kein Kavaliersdelikt, sondern wird mit teils saftigen Strafen geahndet. 70 Euro legen die Ordnungshüter bei einer Verwaltungsübertretung fest. Kommen noch weitere Verstöße hinzu wie Lagerfeuer im Naturschutz-Gebiet oder illegale Müllentsorgung, geht der Fall an die Bezirkshauptmannschaft (Landratsamt), die dann individuell über das Strafmaß entscheidet. „Häufig liegt die Straße bei bis zu 220 Euro.“

Doch trotz aller Maßnahmen wird Aufklärungsarbeit das A und O sein, weiß Hölscher. Sie und ihre Kollegen wollen künftig vermehrt mit Wanderern und Bergsteigern den Kontakt suchen, ins Gespräch kommen, belehrend sein, ohne schulmeisterlich zu wirken. „Ein Dialog auf Augenhöhe.“ Denn sie weiß, dass so gut wie alles eine Lobby hat – nur die Natur nicht. „Sie zu schützen, ist unser aller Aufgabe.“