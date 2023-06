Ein kühner Plan: Alle vier Jahre Bozner Markt in Mittenwald

Von: Christof Schnürer

Teilen

Noch bleibt einiges im Diffusen: Doch einen Bozner Markt soll es im August 2026 im Mittenwalder Obermarkt wieder geben. © Josef Hornsteiner

Die Eckpunkte stehen: Das Historien-Spektakel soll 2026 wieder in Mittenwald vonstatten gehen. Dabei spielen nicht nur Obermarkt und Hochstraße eine Rolle, sondern auch die Puit. Der Gemeinderat hat diesem Konzept in nicht-öffentlicher Sitzung einhellig zugestimmt.

Mittenwald – Das Eckpunkte-Papier zur Zukunft des Bozner Markts liest sich ambitioniert. Dieses publikumsträchtige Historien-Spektakel, das turnusmäßig 2022 über die Bühne hätte gehen sollen, aber aus sicherheitstechnischen und organisatorischen Gründen nicht umsetzbar war, soll im August 2026 wieder stattfinden. Der Marktgemeinderat segnete hinter verschlossenen Türen eine entsprechende Handlungsempfehlung einstimmig ab, die in Zusammenarbeit mit der Agentur middlewood in mehreren Diskussionsforen erarbeitet worden war. „Wir hoffen, dass es ein stabiles und nachhaltiges Konzept ist“, sagt Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD).

Was angesichts der langwierigen Debatten beispielsweise über die Umsetzbarkeit der Marktwoche völlig überraschend anmutet: Statt alle fünf soll das Mittelalter-Fest künftig sogar alle vier Jahre vonstatten gehen. „Klar erfordert das Arbeit und Zeit“, meint der Rathauschef. Der zentrale Grund dieser Intervall-Verkürzung: Man möchte zeitlich nicht mit dem alle zwei Jahre stattfindenden Saitenstraßen-Festival kollidieren. Die nächste Auflage gibt’s bekanntlich 2025.

Weiter heißt es in dem Eckpunkte-Papier von middlewood: „Das traditionelle Zentrum – der Obermarkt – soll erhalten bleiben. Dies gilt auch für die Hochstraße, mit der Erweiterung um die Kirche. Neu dazu kommt die Puit als zusätzlicher Veranstaltungsort. Das Gries ist nach aktuellem Stand nicht als aktives Veranstaltungsgelände vorgesehen.“

Christoph Szonn von middlewood nennt den Grund: „Wir müssen das Ganze entzerren.“ Deshalb dient das Gries sozusagen als Sicherheitskorridor. Schließlich tummeln sich zu Spitzenzeiten mehrere tausend Schaulustige im benachbarten Obermarkt und auf der Hochstraße.

Dort soll 2026 auch nicht mehr das Eröffnungsstück über die Bühne gehen. „Das ist aus meiner Sicht sicherheitstechnisch nicht umsetzbar“, argumentiert Bürgermeister Corongiu. Das Auftakt-Theater wird daher in die Kuranlage Puit verlegt. Dort kann es dann vor größerer Kulisse mehrmals aufgeführt werden. So zumindest lauten die Überlegungen der Konzept-Ersteller. „Gleichzeitig wollen wir dort eine Art Lagerleben“, verdeutlicht Christoph Szonn – also Gaukler, Landsknechte oder Feuerspucker, wohl auch wegen der Prämisse Sicherheit.

Nach wie vor bleibt unklar, welche Organisation beim Bozner Markt 2026 verantwortlich zeichnet. Im Gespräch sind gemeinnützige GmbH oder Verein. In beiden Fällen braucht es jede Menge Freiwillige, Fleißige und Kreative. Klarheit gibt es dahingehend vielleicht nach der Sommerpause im September. Dann nämlich soll laut Eckpunkte-Papier eine „Organisationsgruppe“ gebildet werden.