Nach Feuersbrunst in Oberauer Lagerhalle: Alles wie früher

Von: Alexander Kraus

Ausgebrannt ist Ende März die Oberauer Lagerhalle. f: sehr-a © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Nach dem großen Brand einer Gewerbehalle in Oberau wird sie nun wieder aufgebaut - alles soll genau so werden wie früher.

Oberau – Es soll so werden wie einst das Original: Die Ende März abgebrannte Lagerhalle der Stefan Maus GmbH im Zentrum Oberaus wird wieder so konstruiert, wie sie früher Mal ausgesehen hat. Den Antrag des Bauherrn auf einen Ersatzbau hat der Gemeinderat ohne Gegenstimme befürwortet. „Die Gewerbehalle wird nahezu identisch aufgebaut“, sagte Robert Zankel vor den Ratsmitgliedern.

Es war ein nächtlicher Schock: Die Halle des Lebensmittelgroßhändlers an der Loisachauenstraße in Oberau stand am 27. März in Flammen. Die Feuerwehr war machtlos. Sie konnte die mit Obst und Gemüse gefüllte Lagerräume nicht mehr retten, sie wurde völlig zerstört. Auch Büroräume und ein Lastwagen, der im Hof abgestellt war, wurden durch die große Hitze stark beschädigt. Florian Maninger ist sehr froh über die Zustimmung im Gemeinderat und hofft, dass die neue Halle in rund einem Jahr steht. „Dann können wir wieder voll loslegen“, freut sich der Geschäftsführer der Stefan Maus GmbH.

Der Großhändler hat sein Lager aktuell in der Dachdeckerei Bobinger in Oberau untergebracht

Das Lager des Großhändlers ist derzeit in der Dachdeckerei Bobinger in Oberau untergebracht. „Da können wir die Sommersaison überbrücken“, sagt Maninger zuversichtlich. Bei dem Großfeuer, das laut Polizei durch einen technischen Defekt im Bereich des östlichen Rolltores ausgelöst worden war, entstand ein Gesamtschaden von über einer Million Euro.

Bei der Rückkehr zum Original setzt der Bauherr auf Altbewährtes und will die erhaltenen Stücke wiederverwenden. In einem Begleitschreiben teilt er mit, dass die Halle in gleicher Form und Erscheinung auf der Bestandsbodenplatte wieder aufgebaut werden solle.

Der Maßgabe des Sachverständigen – sowohl die Dachhaut als auch die Westfassade sollen eine harte, nicht brennbare Oberfläche erhalten – wird durch eine Dacheindeckung in Metall und entsprechendes Fassadenmaterial gewährleistet. Auch Stahlstützen sollen nach Möglichkeit wiederverwendet werden. „Die Außenanlagen und die Erschließung bleiben hinsichtlich der Oberflächen und Funktionen erhalten“, trug Zankel vor. Aufgrund des vorgesehenen Dacheindeckungsmaterials – hier sollen Trapezbleche zum Zuge kommen – beantragte der Bauherr eine Dachneigung von acht Grad. Der Bebauungsplan sieht diesbezüglich eine maximale Neigung von sieben Grad vor. „Der Gemeinderat hat jedoch einer entsprechenden Befreiung von dieser Festsetzung zugestimmt, da technische Gründe diese geringfügige Abweichung rechtfertigen“, berichtete Zankel. akr