Wo ist der Wolf? Almsommer ohne Gemetzel

Von: Christof Schnürer

Munteres Treiben im Ziegengatter: Das wird es auch diesmal auf dem Dekan-Karl-Platz in Mittenwald geben. © Hubert Hornsteiner Fotografie

Vorerst keine gerissenen Ziegen, Schafe oder Kühe: Das ist die erfreuliche Bilanz beim Mittenwalder Almsommer. Am kommenden Samstag kehren die ersten Tiere aus den Bergen zurück.

Mittenwald – Panikstimmung trifft’s wohl am besten: „Im Frühjahr hatten wir furchtbare Angst vor Tierleid“, erinnert sich Christian Neuner, der wie kein anderer seit Jahrzehnten rund um Mittenwald für die Almwirtschaft kämpft. Gebetsmühlenartig wiesen der „Hackl“ und seine Mitstreiter kurz vor dem Auftrieb des Viehs auf Beutegreifer wie Wolf und Bär hin.

Ein wunderschöner Almsommer - bis jetzt!

Jetzt, wo Ziegen, Schafe und Rinder wieder peu à peu heimkehren ins Tal, stellt sich plötzlich heraus: Das Gemetzel in malerischer Bergidylle ist ausgeblieben. Stattdessen dürfen die Tierhalter in Mittenwald ihre Vierbeiner in Kürze gut genährt und putzmunter in Empfang nehmen. Den Anfang machen am kommenden Samstag die Ziegen, die aktuell auf der Scheibenalm am Ferchensee grasen. Ein Umstand, der Christian Neuner ein Lächeln ins Gesicht zaubert. „Ein wunderschöner Almsommer“, schwärmt der Mittenwalder – und schiebt ganz schnell hinterher: „Bis jetzt!“

Doch was die Goaserer und Schaferer im Oberen Isartal freut, sorgt in der einen oder anderen amtlichen Stelle für ein wenig Verwunderung, beispielsweise im Landratsamt. Dort fragt man sich seit geraumer Zeit, wo Wolf, Bär und Co. in den warmen Monaten denn geblieben sind. In puncto Sichtungen von Wölfen kann Behördensprecher Stephan Scharf lediglich bestätigen: „Die meisten Meldungen stammen aktuell nicht aus den südlichen Landkreisbereichen. Der Schwerpunkt hat sich seit Frühjahr 2023 aus dem Ammertal in den Staffelseeraum verlagert.“ Dort werden „seit Monaten regelmäßige Wolfssichtungen“ mitgeteilt. Bei den anderen bestätigten und unbestätigten Fällen des vergangenen Jahres hat es sich laut Experten womöglich um sogenannte Durchzügler gehandelt. „In diesem Zusammenhang könnten auch genehmigte Entnahmen im benachbarten Tirol eine Rolle spielen“, verdeutlicht Scharf, der gleichzeitig bestätigen kann, dass es im Landkreis keine sogenannte Wolfsentnahme gegeben habe – zumindest keine gesetzeskonforme.

Wir tun uns alle nicht leicht mit dem Thema, weil es kein leichtes ist.

„Das wissen wir auch, dass es Selbstjustiz gibt“, meint Martin Kleiner, der Geschäftsstellenleiter des Bund Naturschutz in Garmisch-Partenkirchen. Er erwähnt in diesem Zusammenhang das Schicksal von 20 Braunbären in Österreich, die auf einmal spurlos verschwunden sind. „Da gibt es schon eine enorme Grauzone“, sagt Kleiner. Doch der Nachweis von gezielter, illegaler Tötung von Beutegreifern sei sehr schwierig, bis unmöglich. Natürlich freut sich der BN-Vertreter über einen Mittenwalder Almsommer ohne schmerzhafte Verluste beim Nutztier. „Da sind wir doch alle froh.“ Im gleichen Atemzug betont Kleiner: „Der Wolf gehört aber hierher!“

Ein Satz, der bei den Isartaler Land- und Forstwirten sicherlich nicht ganz so gerne gehört wird, Zumal der Bund Naturschutz gegen die Verordnung der bayerischen Staatsregierung klagt, die Abschüsse von auffälligen Wölfen erleichtern soll. „Ein trauriges Spiel, das der Bund Naturschutz da treibt“, findet Christian Neuner. BN-Sprecher Kleiner wiederum schlägt moderatere Töne an: „Wir tun uns alle nicht leicht mit dem Thema, weil es kein leichtes ist.“

Der Kampf um die Deutungshoheit ist also zwischen Bauernschaft und Umweltschützern noch lange nicht ausgefochten. Doch glaubt der „Hackl“ aus Mittenwald zumindest die Tendenz zu erkennen. „Die Akzeptanz für den Wolf wird immer geringer“, stellt Neuner klar. „Wir sind alle froh, dass wir von allen Seiten Gehör finden.“ Mit alle zielt er in erster Linie auf die bayerische Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern ab, die sich in der Frage deutlich pro Landwirtschaft positioniert hat.

Gut so, meint Christian Neuner, der Vollblut-Züchter, zumal es um den Erhalt einer einzigartigen Kulturlandschaft geht. „Die ist unser Kapital, unser Goldschatz.“

Ziegenabtrieb:

Die rund 180-köpfige Ziegenherde und ihre Treiber werden am Samstag, 2. September, gegen 11.30 Uhr in Mittenwald zurückerwartet. Die Tour der „Goasn“ führt vom Gries über den Obermarkt zum Dekan-Karl-Platz. Dort findet im Anschluss die Prämierung der schönsten Tiere statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.