Cholera in Mittenwald: Historiker rekonstruiert den dramatischen Tod von 59 Isartalern

Die alte Leichenhalle in Mittenwald hinter dem Kruzifix ist 1840, kurz nach der Epidemie, errichtet worden. 1951 wurde sie abgerissen. Cholera kommt still und leise Kommission einberufen Salz und Zucker hätten gereicht

Die ersten Todesopfer in ganz Bayern

Von Josef Hornsteiner schließen

1836 war die Mittenwalderin Elisabeth Riederer die erste Cholera-Tote in ganz Bayern. Innerhalb von nur 75 Tagen fielen der Krankheit in Windeseile 59 Isartaler zum Opfer. Hobby-Historiker Peter Schwarz rekonstruierte in einem Aufsatz im Lech-Isar-Land-Jahrbuch die Ereignisse.

Mittenwald – Vor zehn Stunden war sie topfit, jetzt ist Maria Hornsteiner tot. Sie hat Wassersuppe zum Frühstück gegessen. Eine Halbe altes Bier auf Mittag getrunken. Am Nachmittag Kartoffeln geerntet. Am Abend Mehlnockerl für die vier Kinder und sich selbst gekocht. Am Abend wird die Ehefrau eines Holzarbeiters müde. Gegen 22 Uhr weckt sie ein leichtes Grimmen und Gurren im Bauch. Durchfall und heftiger Brechreiz folgen. Die Beschwerden verschlimmern sich. Gegen Mitternacht ruft sie einen Arzt. Er gibt ihr Brechmittel. Um 4 Uhr morgens bringen sie heftige Krämpfe zum Schreien. Hornsteiner verfällt in einen pulslosen Zustand. Die Augen sinken tief in ihre Höhlen, drehen sich nach oben. Nach einem Pulver aus Calomel, einem Quecksilberpräparat, fällt sie in einen tiefen Schlaf. Sie erwacht nie mehr. Die Uhr schlägt 8 Uhr, als Hornsteiner stirbt. Die Cholera – der „blaue Tod“ – hat an diesem 5. Oktober 1836 im Anwesen Nummer 161, der heutigen Stainergasse 21, ein weiteres Opfer in Mittenwald gefordert.

Der Bericht in dem aktuellen Jahrbuch des Heimatverbandes Lech-Isar-Land von dem Grainauer Hobby-Historiker Peter Schwarz ist erschütternd. Sämtliche Details hat er unter anderem dem Sterbebuch der Marktgemeinde Mittenwald aus dem Jahr 1836 entnommen. Als die Cholera wütete, erkrankten innerhalb von 75 Tagen 145 der 1800 Einwohner. 82 weiblich, 63 männlich. 59 überlebten die schwere Durchfallerkrankung nicht. Der Grund für den Ausbruch sollte erst Jahrzehnte später entdeckt werden: das unter anderem durch Fäkalien verunreinigte Wasser, im Bach durch den Obermarkt und vom Kalvarienberg. Heute ist die Cholera in Deutschland ausgerottet. Dank strenger Sicherheitsvorkehrungen, erklärt Mittenwalds Gemeindewerke-Chef Matthias Pöll.

Cholera tritt am 17. August 1836 zum ersten Mal auf

Der Cholera-Tod kam am 17. August 1836 still und leise unterm Karwendel an – die Krankheit forderte dort das erste Opfer in Bayern. Viele Einwohner ernteten an diesem Tag Heu auf den Bergwiesen, als Elisabeth Riederer, Hausname „Halmtoni“, plötzlich erkrankte. Sie lebte in einem Haus am südöstlichen Ende des Obermarkts, heute Dekan-Karl-Platz 13, in ärmlichen Verhältnissen. Die 48-Jährige war im fünften Monat schwanger. Dr. Karl von Pfeufer, ein Arzt aus München, beschäftigte sich damals intensiv mit der Cholera. Er schrieb Riederers Krankheitsverlauf im Nachgang akribisch nieder. „Nach ziemlich schneller Veränderung des Thermometerstandes ein Donnerwetter.“ Schnell erkannte er, dass es sich um Cholera handeln muss. Wie sie nach Mittenwald kommen konnte, war ihm unbegreiflich. Am gleichen Tag gegen 21 Uhr, nur fünf Stunden nach den ersten Symptomen, starb Riederer.

„Die Menschen wussten damals nicht, warum sie krank wurden“, erklärt Pöll heute, 193 Jahre später. Pfeufer stand deshalb vor einem Rätsel: Als ärmliche Frau eines Holzarbeiters habe Riederer sicher keine Kontakte zu Reisenden aus Südtirol gehabt, wo die Krankheit zu jener Zeit bereits wütete. „Dass Cholera immer dann auftritt, wo Trinkwasser- und Abwassersysteme nicht voneinander getrennt sind, wusste er noch nicht“, sagt Pöll. Der Durchbruch gelang erst dem Arzt Dr. John Snow im Jahr 1854 in London. Er konnte nachweisen, dass die Cholera-Epidemie im Stadtteil Soho, der über 10 000 Menschen zum Opfer fielen, in Zusammenhang mit verunreinigtem Trinkwasser stand. So wie in Mittenwald: Die Bewohner schütteten ihre Nachttöpfe in den Marktbach. Gleichzeitig entnahmen sie aus ihm Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen. Ein fataler Fehler.

Die Bewohner schütteten ihre Nachttöpfe in den Marktbach. Gleichzeitig entnahmen sie aus ihm Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen

Am Tag nach Riederers plötzlichem Tod, die Nachricht hatte sich noch nicht einmal im Ort verbreitet, klagte der 60-jährige Fuhrmann Johann Niggl vulgo Huttner über die gleichen Schmerzen. Einen Tag später starb er. Wieder stand Pfeufer vor einem Rätsel. Niggl lebte im Haus Nummer 50, heute Fritz-Prölß-Platz 21. Also weit weg vom ersten Opfer. Der Arzt notierte sich aber, dass Niggl ein starker Branntweintrinker war. Heute weiß die Wissenschaft, dass auch kontaminierte Lebensmittel Cholera verursachen können.

Mittenwalds Pfarrer Franz Xaver Otto schrieb die Sterbematrikel der beiden Todesfälle. In einer Anmerkung, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, hielt er fest: „Die Krankheiten-Benennung wurde von den Ärzten zwar als Cholera oder asiatische Brechruhr erkannt und behandelt.“ Um aber Panik und Schrecken im Ort zu vermeiden, schrieb der Pfarrer stattdessen „Brechdurchfall“. In den Folgetagen erkrankten fünf weitere Bürger. Allesamt an der von Tirol kommenden Hauptstraße durch den Ober- und Untermarkt. Erst der achte Fall trat im Ortsteil Gries auf. Furcht machte sich im Ort trotz der Verschleierungsversuche des Pfarrers breit. „Angst und Ekel“ gehen um, schrieb Arzt Pfeufer.

Zurecht: Binnen drei Wochen nach dem ersten Fall waren bereits 23 Menschen gestorben. Am 6. September 1836 kam Pfeufer endlich persönlich nach Mittenwald. Das Elend war schockierend. Allein am Tag seiner Anreise starben vier weitere Menschen. Pfeufer musste Maßnahmen ergreifen. Schnell.

Suppenanstalt, Decken und Socken-Ausgabe und Barfuß-Gehen-Verbot

Er rief eine Kommission aus Ärzten, einem Landgerichtskommissär, Bürgermeister Joseph Anton Hornsteiner, dem Marktschreiber sowie einigen anderen Bürger ins Leben. Sie trafen sich täglich, berieten über den jeweiligen Krankenstand und trafen Vorkehrungen. Sie richteten eine Suppenanstalt ein, die über 100 Essen täglich ausgab. Zeitgleich ließen sie Decken, Strohsäcke, warme Strümpfe und Schuhe verteilen. Das Barfuß-Gehen wurde verboten. Leichen durften nicht mehr bis zur Beerdigung zuhause gelagert werden. Seuchentote mussten bis spätestens sechs Stunden nach ihrem Ableben mit Leichenträgern abgeholt und in einem provisorischen Leichenhaus aufgebahrt werden. Das fast ununterbrochene Läuten der Sterbeglocke schürte die Angst unter den Bewohnern weiter. Deshalb beschloss Pfarrer Otto, dass sie schweigen muss. Nur noch einmal am Tag erklang sie – symbolisch für alle Gestorbenen.

Ganz Bayern schaute in jenen Tagen auf Mittenwald. Zur Verbesserung der Abwasserverhältnisse ordnete die Regierung in München eine Straßenreinigung, den Bau neuer Abflusskanäle und die Reinigung der alten Abwasserrinnen an, schreibt Schwarz. Zehn behandelnde Ärzte kamen in den Ort. Das letzte Cholera-Opfer war der Tagelöhner Josef Sprenger (Farbasepp). Er starb am 31. Oktober 1836.

„Aus heutiger Sicht hätte wahrscheinlich den meisten Cholera-Infizierten leicht geholfen werden können“, versichert Historiker Schwarz. Denn die primäre Todesursache war Dehydration. Der Körper verliert durch die Krankheit erheblich an Flüssigkeit und Mineralien. „Als Erstmaßnahme hätte Wasser mit Salz und Zucker den Tod verhindern können.“

Heute erinnert im Ort nichts mehr an die verheerende Epidemie. Doch sauberes Wasser ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit, betont Pöll. Mit vielen Sicherheitsvorkehrungen und Überprüfungen überwachen seine Mitarbeiter und er das kostbare Gut. Immer noch birgt etwa ein starkes Hochwasser eine enorme Gefahr, das Wasser zu verunreinigen. Deshalb sei der Ausbau von Schutzmaßnahmen das A und O.