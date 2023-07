Weltpremiere in Mittenwald: Doku „Schafstage“ wird beim Alpenflimmern uraufgeführt

Über 30 Jahre lang Hirte: Schäfer Josef „Peppi“ Hornsteiner steht beim Auftrieb vor der Kamera. © Privat

Wolf und Co. machen den Mittenwalder Bergschafhaltern schon lange zu schaffen. Nun hat ein Kamerateam zwei Jahre lang Hirten wie Peppi Hornsteiner begleitet. Am 29. Juli ist Weltpremiere des Films „Schafstage“ in Mittenwald.

Mittenwald – Schäfchenwolken ziehen über den blauen Himmel und wollige Körper über eine Bergwiese im Karwendel. Mittendrin Protagonist und Hirte Peppi Hornsteiner (Zegl). 30 Almsommer hat der Mittenwalder auf dem Buckel. Das heißt: Ein Leben im Rhythmus der Schafe, ohne Strom und fließend Wasser. Doch damit ist es vorbei – Hornsteiner hat die Tiere 2022 zum letzten Mal auf- und abgetrieben (wir berichteten). Begleitet wurde er von Kameramann Klaus-Peter Hütt. Er hat gemeinsam mit Co-Regisseur und Produzent Walter Steffen den Film „Schafstage – Im Karwendel mit den Mittenwalder Schäfern“ gedreht. Der rund 90-minütige Streifen feiert beim Finale des Alpenflimmern Filmfestivals am Samstag, 29. Juli, Weltpremiere. Veranstaltungsort ist die Kuranlage Puit in Mittenwald.

„Das ist ein Film für und über die Schafhalter sowie für die Leute aus der Region“, erklärt Steffen. Dabei war ursprünglich gar kein Spielfilm geplant. Hütt sollte für Steffens Online- Fernsehkanal „OLAtv.de“ einen fünfminütigen Imagefilm über die Schafbauern drehen. Los ging es im Sommer 2021 auf der Rehbergalm. Auch im Winter hat der Kameramann die Tiere begleitet, in den heimischen Ställen im Tal. So schnell ging das Jahr mit den Schafen herum, das für Hütt feststand: „Ich brauche mehr Material und hänge noch ein Jahr dran.“ Gesagt, getan.

Freuen sich auf Filmfans: (v.l.) Christoph Szonn (Middlewood Kultur), Anna-Lena Huber (Zugspitz Region), Wolfgang Kastl (Antonie-Zauner-Stiftung) und die Jury-Mitglieder Anna Soibert, Christina Rose und Michael Bernshausen. © Constanze Wilz

Das Material war zu wertvoll für lediglich einen kurzen Imagefilm

Steffen, bei dem Hütt lernte, segnete das Ganze ab. Denn er wusste, dass in dem Iffeldorfer schon lange ein Wunsch schlummert: einen eigenen Dokumentarfilm zu drehen. Der ist es schließlich auch geworden. Als Hütt sein zweistündiges Material an Steffen schickte, war diesem klar, dass es keinen kurzen Imagefilm geben kann: „Das war viel zu wertvoll“, sagt Steffen, der das Potenzial zur Spielfilmlänge erkannte.

Doch da der Streifen bislang rein beobachtend begleitete, mussten noch Interviews geführt werden. Diesen Part übernahm Steffen. Er suchte das Eins-zu-Eins-Gespräch mit Hornsteiners Sohn Florian, der mit den Schafen aufgewachsen ist und viele Wochenenden samt Ferien mit seinem Vater auf der Rehbergalm verbrachte.

Auch Josef Kriner kommt zu Wort, der 17 Jahre lang im Vorstand des Vereins der Mittenwalder Bergschafzüchter tätig war. Wie auch Georg und Franz Strodl. Dann sind da noch Thomas Frank, Almmeister der Forst- und Weidegenossenschaft, der ehemalige Vorsitzende Peter Reindl und Tierarzt Martin Simon, der Tag und Nacht für die Nutztiere im Einsatz ist.

Regisseure unter sich: Walter Steffen (l.) und Klaus-Peter Hütt. © Picasa

Austausch mit Schafhirten hat Regisseur tief berührt

Der Austausch mit ihnen hat Steffen tief berührt: „Sie sind so wahrhaftig, erdverbunden und ganz bei sich. Selbstoptimierung ist für sie kein Thema.“ Ihm zufolge verkörpern die Schafbauern etwas „ganz Archaisches, was viele heute verloren haben“. Auch Hütt war beeindruckt von den zwischenmenschlichen Begegnungen. Wie er unvoreingenommen zum Teil der Gemeinschaft wurde und dadurch hautnahe Eindrücke bekam. Damit ist der Iffeldorfer im Grunde schon vertraut: Als Produktunternehmer und Studienreiseleiter für ein großes deutsches Tourismus-Unternehmen bereiste er die ganze Welt und kam in Kontakt mit fremden Kulturen. Darunter Maoris aus Neuseeland, australische Aborigines und kanadische Ureinwohner. „Nur die Kulturen im bayerischen Oberland hatte ich noch nicht erforscht“, berichtet Hütt. Da kamen die Schafbauern mit ihrem einzigartigen Dialekt wie gerufen. Denn: „Sie pflegen eine uralte Tradition, die sich seit Jahrhunderten hält.“

Das gelte es zu schützen und zu erhalten. Schließlich hängt alles zusammen: Die vom Aussterben bedrohte Nutztierrasse ist eng mit der Almlandschaft verknüpft. Ohne die Tiere würden die Flächen verbuschen und damit würde auch die Artenvielfalt verschwinden. Diese Symbiose hat Hütt mit seiner Kamera festgehalten.

Der Streifen befindet sich aktuell noch in der Feinschnittphase. Untertitel müssen her, damit alle Zuschauer den Dialekt verstehen. „Wir werden es rechtzeitig schaffen. Ich habe schon Filme zwölf Stunden vor der Uraufführung fertiggestellt“, so Steffen. Das Publikum darf gespannt sein.

Zudem findet am 29. Juli im Vorprogramm die Verleihung des Alpenflimmern Spitzenfilm Publikums- und Jurypreises statt. Zur Auswahl stehen drei Filme mit Regionalbezug. „Das ist eine Chance für heimische Filmemacher“, sagt Anna-Lena Huber, Regionalmanagerin der Zugspitz Region. Die GmbH ist Partner des Festivals, ebenso wie die Antonie-Zauner Stiftung Murnau, der Markt Garmisch-Partenkirchen und die Alpenwelt Karwendel. Als Veranstalter fungiert der Mittenwalder Verein Middlewood.

Weitere Infos und das ganze Filmprogramm unter: alpenflimmern-filmfestival.de. Der Film Schafstage kommt ab 19. Oktober auch ins Kino. Nähere Infos unter www.schafstage.de.