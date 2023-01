Brennpunkt Mittenwald: Auf einmal Feuer am Dach

Von: Christof Schnürer

Plötzlich Feuer am Dach: Die Mittenwalder Einsatzkräfte rücken im Eiltempo aus. © Hans Schmid /Feuerwehr Mittenwald

Kein Personen- beziehungsweise Sachschaden: Dank der Feuerwehr Mittenwald konnte am Dienstag bei einem Kaminbrand Schlimmeres verhindert werden.

Mittenwald - Ordentlich was los war am Dienstag an der Goethestraße in Mittenwald: Dort hatte gegen 15 Uhr ein Kamin in einem Einfamilienhaus gebrannt. Die alarmierte Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten des Feuers. Hierzu beförderte man die Einsatzkräfte mittels Hebebühne aufs Dach. Dort entfernten sie die Glut aus dem Schornstein, reinigten diesen und dämmten somit die Flammen ein.

„Zum Glück entstand kein Personen- oder Sachschaden“, teilt ein Sprecher der Polizei-Inspektion mit. Überprüfungen vor Ort durch die Streifenbesatzung der PI Mittenwald und des ebenfalls hinzugezogenen Kaminkehrers erbrachten keinerlei Hinweise auf ein Fehlverhalten oder Versäumnisse durch den Hauseigentümer. Neben der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 30 Helfern vor Ort war, zog man vorsorglich auch den Rettungsdienst heran.