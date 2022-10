Arena Mittenwald auf Eis gelegt

Von: Christof Schnürer

Die Letzten auf dem Arena-Eis: Für die U13-Junioren des ESC Holzkirchen mit ihren Trainern Lukas Högger und Martin Träxl ist in Mittenwald vorerst Schluss. © Wolfgang Kunz

Für immer oder nur auf Zeit? Das weitere Schicksal der Arena Mittenwald steht mehr denn je in den Sternen. Am Sonntag sind zum vorerst letzten Mal Sportler übers Eis gefegt. Jetzt ist die Anlage an den Isarauen geschlossen. Die Zukunft bleibt ungewiss.

Mittenwald – Der Letzte macht das Licht aus. Im aktuellen Fall ist das der Eishockey-Nachwuchs des ESC Holzkirchen gewesen. Mit der U11, U13 und U15 stand für den Verein Training unterm Karwendel auf dem Programm. Mit anderen Worten: Über 70 Kilometer einfache Anreise nahmen die Holzkirchner dafür in Kauf. Allein das ist schon in Zeiten exorbitanter Spritpreise bemerkenswert. „Wir hoffen jetzt, dass am Freitag unser Freiluftstadion aufmacht und wir wieder daheim trainieren können“, sagt ESC-Trainer Martin Träxl. Er und seine Schützlinge genossen sozusagen das Privileg der letzten Eiszeit in der Arena Mittenwald. Denn der Spielbetrieb ist seit Kirchweihsonntag, 18 Uhr, endgültig auf Eis gelegt.

Bekanntlich musste die Familie Mayer, die das kommunale Eisstadion seit 2004 in enger Abstimmung mit dem Rathaus betrieben hatte, wegen der galoppierenden Energiepreise die Notbremse ziehen. Das war vor einem Monat. Seitdem machen sich Sportvereine intensive Gedanken über ihre Zukunft, die sie möglicherweise mit Crowdfunding (Gruppenfinanzierung) selbst in die Hand nehmen wollen. „Wir wären nicht die erste Gemeinde, in der Vereine ein Eisstadion betreiben“, sagt Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD), der nach wie vor an „einem sauberen Ende“ mit der Familie Mayer arbeitet. Konkret geht es um die Auflösung des vor knapp 20 Jahren geschlossenen Erbpachtvertrags. Nach wie vor bittet Corongiu um Geduld. „Denn nicht wir haben das Eisstadion geschlossen.“ Grundsätzlich will der Rathauschef, der vor nicht allzu langer Zeit noch ein Schwimmbad in Mittenwald bauen wollte, um ein sachorientiertes Herangehen. „Wir brauchen einen vernünftigen Plan.“ Einen solchen geben tut’s freilich noch nicht.

Die kommende Woche verspricht also ein wenig stürmisch zu werden für den Bürgermeister und seine Verwaltung. Zum einen steht am Dienstag, 25. Oktober, eine Sitzung des Marktgemeinderats auf der Agenda, zum anderen will Corongiu tags darauf bei der Bürgerversammlung (26. Oktober/20 Uhr/TSV-Halle) der Bevölkerung Rede und Antwort stehen. Fragen über die „Eiszeit“ in der Arena wird es wahrscheinlich zuhauf geben.