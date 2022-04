Handy-Akku war leer: 18-Jähriger löst große Suchaktion in den Mittenwalder Bergen aus

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Einsatzkräfte der Bergwacht und der Polizei suchten nach dem vermissten 18-Jährigen. © Symbolfoto

Weil sein Handy-Akku leer war, löste ein 18-jähriger Urlauber unwissentlich eine große Suchaktion in den Bergen von Mittenwald aus. Derweil machte sich der Mann von der Rehbergalm zu Fuß auf den Weg zu seiner Ferienwohnung am Walchensee - 25 Kilometer weit.

Mittenwald/Walchensee - Eine Suchaktion nach einem vermissten Urlauber hat glücklich geendet: Ein 18-jähriger Mann aus Lichtenstein (Baden-Württemberg) ist am Samstagabend von seiner Mutter als abgängig gemeldet worden. Doch tauchte er mitten in der Nacht gesund und munter in der Ferienwohnung am Walchensee auf – nachdem er 25 Kilometer weit von der Mittenwalder Rehbergalm zur Unterkunft gelaufen war.

Am Vormittag kündigte er seiner Mutter an, dass er sich auf eine Bergtour in Richtung Steinkarkopf begibt. Nach dem letzten telefonischen Kontakt um 16.30 Uhr gab es kein Lebenszeichen mehr von dem 18-Jährigen. Als er dann nicht am vereinbarten Treffpunkt um 19.30 Uhr erschien, vermutete die Mutter ein Bergunglück und verständigte die Leitstelle. 20 Kameraden der Bergwacht Mittenwald, die Alpine Einsatzgruppe der Polizei, ein Hubschrauber und mehrere Beamte der Polizeiinspektion Mittenwald starteten eine groß angelegte Suchaktion.

Letztlich trug sich folgendes zu: Der 18-Jährige hatte aufgrund der Schneelage sein ursprüngliches Ziel nicht erreicht und befand sich bereits um 15.50 Uhr am Abstieg. An der Rehbergalm angekommen, hatte er keinen Handy-Akku mehr und keine Stromquelle, um ihn laden zu können. Deshalb konnte er auch keinen Kontakt zur Mutter herstellen. So ging er einfach zu Fuß von der Rehbergalm ins Tal und letztlich bis zur Unterkunft am Walchensee.