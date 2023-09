Mittenwalderin als eine der besten Sommeliers Deutschlands ausgezeichnet - Aus Liebe zur vergorenen Traube

Ein gutes Tröpferl: Nany Hillejan kümmert sich im Marktrestaurant um den Weinbestand. Kürzlich ist sie vom Restaurantführer Schlemmer-Atlas zu den besten Sommeliers ausgezeichnet worden. © Josef Hornsteiner

Der renommierte Restaurantführer Schlemmer-Atlas hat Nancy Hillejan vom Mittenwalder Das Marktrestaurant zu eine der besten Sommeliers Deutschlands gekürt. Dazu braucht es mehr, als einfach nur reinen Wein einzuschenken. Besonders möchte sie von einem eingestaubten Image wegkommen.

Mittenwald – Als die Post kommt, ist Nancy Hillejan baff. Der Absender? Der renommierte Restaurantführer Schlemmer-Atlas. Die Nachricht? Zaubert Hillejan ein Lächeln ins Gesicht. Sie wurde gekürt. Und zwar – und zwar zu den 50 besten Wein-Sommeliers in ganz Deutschland. Somit hat Hillejan, die gemeinsam mit ihrem Mann und Spitzenkoch Andreas das Marktrestaurant in Mittenwald betreibt, einen weiteren Meilenstein in der Geschichte ihres Nobellokals erreicht. Das kulinarische Kleinod im Geigenbauort steht somit erneut neben großen Namen wie das Tantris in München in der Öffentlichkeit.

Was muss ein Sommelier heute alles können, damit er unter die Top 50 der Republik gewählt wird? Das Berufslexikon besagt: Gäste beraten, Weine vorbereiten und servieren, ein- und verkaufen, fachgerecht lagern. So weit die Theorie. Doch braucht es, um zu den Besten zu gehören, mehr. Besonders im Marktrestaurant, das durch sein kleines, gemütliches Flair schon fast etwas familiäres ausstrahlt – trotz hochdekorierter Sterne- und Hauben-Auszeichnungen.

Stolz bei der Preisverleihung: Andreas (l.) und Nancy Hillejan. © Privat

Die häufigste Frage, die Hillejan von Gästen gestellt bekommt: „Was können Sie uns empfehlen?“ Und genau da geht das Ehepaar nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruflichen Hand in Hand. Andreas Hillejan stellt ein Menü zusammen. Nancy Hillejan ergänzt die mehrgängigen kulinarischen Höhepunkte mit auserlesenen Tropfen.

Wer nun glaubt, Weine mit Jahrgangstiefe im vierstelligen Bereich zahlen zu müssen, täuscht sich. „Das ist fast schon aus vergangenen Zeiten“, sagt Hillejan. Dekadenz ist Bodenständigkeit gewichen. Aus der überteuerten Spekulationsware Wein ist ein wohlschmeckender Genuss für jedermann geworden. Die teuersten Flaschen bewegen sich im Marktrestaurant um die 180 Euro. „Das sind dann aber auch schon ganz besondere“, sagt Hillejan.

Die meisten Weine sind hochklassig, aber nicht hochpreisig. Das die Qualität stimmt, darum kümmert sich Hillejan natürlich persönlich. Erst vor wenigen Monaten reiste das Paar zu einem Weingut nach Südtirol, hat dort die Winzer kennen und schätzen gelernt sowie viel probiert. „Da ist auch die nächste Generation am Zug mittlerweile“, sagt Andreas Hillejan. Eltern haben die Güter an ihre Kinder weitergegeben, die nun mit frischen, neuen Ansätzen und einer modernen Philosophie den vergorenen Beerensaft mit viel Liebe herstellen.

Und auch von eingestaubten, ungeschriebenen Gesetzen kommt man zunehmend ab. Zu einem Landgockel im Tramezzini-Mantel harmoniert vollmundiger Weiß- oder Rotwein. Verbote gibt es eigentlich keine mehr. „Es muss einfach zusammenpassen“, sagt sie. Zu einem Dessert gibt es auch Mal den japanischen Reiswein Sake. Oder zur Vorspeise einen kräftigen Portwein. „Wichtig ist: Was will der Gast?“ Und letztlich kann er aus 120 Positionen, also verschiedenen Weinen, im Marktrestaurant auswählen. „Wenn’s schmeckt, hat’s gepasst.“ Das ist letztlich das wichtigste.