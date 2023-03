Auto überschlägt sich mehrfach – Insassen kommen mit leichten Verletzungen davon

Spektakulärer Unfall in Mittenwald

Von Christof Schnürer schließen

Das hätte auch viel schlimmer enden können: So aber kamen am Sonntagabend zwei Isartaler bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2542 mit leichten Verletzungen und einem gehörigen Schrecken davon.

Mittenwald - Allerdings wird die hollywood-reife Aktion ein juristisches Nachspiel für die 23-jährige Fahrerin haben. Sie hatte laut Polizei kurz vor 21 Uhr auf Höhe der Edelweißkaserne mit ihrem Pkw eine sogenannte Querungshilfe touchiert.

Dadurch geriet ihr Wagen, in dem noch ein 26-jähriger Isartaler saß, auf das rechte Bankett. Mehr noch: In der Folge überschlug sich ihr Auto mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach auf der Straße liegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streife fest, dass die junge Frau am Steuer unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Die Bruchpilotin erwartet ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung. Die Feuerwehr Mittenwald unterstützte bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten. Ebenso waren ein Notarzt und der Rettungsdienst vor Ort.