Gleissanierung: Bahnhofsbetreiber in Mittenwald fordern Zeitplan

Von: Christof Schnürer

Keine Züge, viel weniger Kundschaft: Am Mittenwalder Bahnhof war schon mal deutlich mehr los. © Josef Hornsteiner

Die Deutsche Bahn AG stellt die Isartaler weiter auf eine Geduldsprobe. Bis Dezember rollen zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald zwecks Sanierungsarbeiten keine Züge. Dann soll alles gut sein. Doch die heimische Investorenfamilie Schwind traut dem Frieden nicht.

Mittenwald – Mitte April hat die Familie Schwind, die 2011 den Mittenwalder Bahnhof gekauft und seitdem mit Leben gefüllt hat, ihrem Ärger Luft gemacht. Aufs Schärfste monierte sie die Pannenserie bei der Deutschen Bahn AG, die seit dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen bei dem Unternehmen einhergeht. Damals wussten die Schwinds noch nicht, das sogar bis voraussichtlich 5. Dezember keine Waggons mehr Richtung Mittenwald verkehren. Mit anderen Worten: Der Zielbahnhof dort bleibt noch sechs Monate so eine Art Geisterstation. Kein Zug, keine Kunden, kein Umsatz.

Zwar gibt es den Schienenersatzverkehr. Doch dieser ist für Juniorchef Michael Schwind nicht ansatzweise mit der Regionalbahn zu vergleichen. „Ein Zugreisender, der in Garmisch-Partenkirchen aussteigt, der bleibt doch dort“, glaubt der CSU-Gemeinderat. „Der tut es sich nicht an, mit dem Bus weiter nach Mittenwald zu fahren.“ Dort jammern Schwinds Geschäftspartner, die sich in und um den Bahnhof angesiedelt haben, über Umsatzeinbußen. Bei „Lokal“-Pächter Klaus Häcker sollen’s um die 30 Prozent minus sein.

Das alles teilten die Schwinds der DB in einem Schreiben vom 20. April mit. Sieben Wochen später haben sie vom Konzernbevollmächtigten für den Freistaat Bayern, Klaus-Dieter Josel, höchstpersönlich eine Antwort erhalten. „Ihren Unmut kann ich nachvollziehen“, heißt es eingangs. Gleichzeitig versichert der DB-Manager, „schnellstmöglich“ wieder die Züge verkehren zu lassen – wäre da nicht diese ominös-poröse Stützwand an der Kanker, die alles lahm legt. Die Planungen für die Ertüchtigung „laufen derzeit auf Hochtouren“. Josel spricht in diesem Kontext von „Erkundungen und Messreihen“. Diese wiederum haben zur Folge, dass mit der eigentlichen Stabilisierung der Stützwand „erst im Herbst unmittelbar vor der geplanten Gleissanierung auf der Strecke“ begonnen werden kann. „Stand heute gehen wir davon aus, dass erst nach Abschluss der vorgenannten Gleissanierung im Dezember 2023 der Zugbetrieb ... wieder aufgenommen werden kann.“

So weit so schlecht – zumindest für die Mittenwalder Bahnhofsinvestoren und ihre Partner. Bau-Ingenieur Michael Schwind traut jedenfalls dem Frieden nicht. „Ich möchte von der DB einen Bauzeitplan sehen!“ Einen, in dem branchenüblich alles drin steht – beispielsweise die reine Bauzeit oder Schlechtwettertage. „Wir werden da nachhaken“, meint Schwind und hofft auf Unterstützung aus dem Rathaus.

Derweil verspricht die DB in der jüngsten Kurzmitteilung beim „Modernisierungsprogramm“ einen wahren Geldregen für die Region. Von „über 100 Millionen Euro für ein robustes, qualitativ hochwertiges Karwendelnetz für unsere Kunden“ ist die Rede.