Bahnstreit beigelegt – Mittenwalder Wirte trotz Corona-Krise mit Saison zufrieden

Das Jahr 2020 wird Franziska Fichtl und Georg Haßlauer noch lange in Erinnerung bleiben. Die zwei Mittenwalder Hüttenwirte von der Gehrenalpe in Reutte in Tirol hatten heuer nicht nur mit Corona zu kämpfen. Der Streit zwischen dem dortigen Bürgermeister und dem Liftbetreiber der Hahnenkammbahn schmerzte sie fast noch mehr. Doch gibt es gute Neuigkeiten.

Reutte in Tirol/Mittenwald – Der diesjährige Almsommer ist vorbei. Am Kirchweihsonntag endete die heurige Saison für beiden Hüttenwirte Franziska Fichtl und Georg Haßlauer. Mit der Gehrenalpe haben sich die beiden Mittenwalder vor acht Jahren einen Lebenstraum erfüllt. Als sie am Montag den Haustürschlüssel ihrer Alm umdrehen, ist für das Paar ein beispielloses Jahr voll Höhen und Tiefen zu Ende gegangen.

Die Situation des beliebten Ausflugsziels im Tiroler Außerfern war für die zwei alles andere als einfach. Nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie, sondern auch wegen des anhaltenden Streits zwischen dem bisherigen Bahneigentümer Peter Gerber und Höfens Bürgermeister Vinzenz Knapp. Seit vergangenem Winter steht die Bahn deshalb still. Für die beiden Mittenwalder Pächter ein Ärgernis. Schließlich nutzten bislang viele Gäste die Hahnenkammbahn, um über einen Steig ihre Gehrenalpe zu erreichen.

Gehrenalpe in Tirol: Stammgäste sind den Sommer über treu geblieben

Treu blieben ihnen die Gäste dennoch: „Es sind trotzdem viele zu Fuß zu uns gekommen“, sagt Fichtl. Vor allem die Stammgäste, die seit acht Jahren von den beiden Bayern begeistert sind. Doch war für das Paar aus wirtschaftlicher Sicht die Stilllegung der Bahn schlimmer als der coronabedingte Lockdown und die Grenzschließungen zwischen Österreich und Deutschland.

Jetzt ist endlich ein Ende des Zwists zwischen Kommune und Bahn in Sicht: Im Sommer enthob die oberste österreichische Seilbahnbehörde das Unternehmen wegen der Coronakrise von der Betriebspflicht. Gerber kündigte daraufhin an, die Bahn verkaufen zu wollen. Das ist nun auch passiert. Im September stieg die Pletzer-Gruppe aus Hopfgarten im Brixental als Mehrheitseigentümer bei der Reuttener Seilbahnen GmbH ein. Weitere Eigentümerin ist die Füssener Profile Projektmanangement GmbH um Geschäftsführer Fritz Schweiger. Beide wollen die Bahn, die heuer vorrangig Negativschlagzeilen produzierte, wieder in ruhige Fahrwasser lotsen – ganz im Sinne von Fichtl und Haßlauer. Noch diesen Winter sollen die Gondeln wieder fahren. „Hoffentlich auch ab Frühjahr, wenn wir auf der Gehrenalpe in die neue Saison starten“, hofft Fichtl.

Corona-Sommer 2020: Mittenwalder Wirte sind mit einem blauen Auge davon gekommen

Rückblickend auf dieses Jahr sind die beiden mit einem blauen Auge davon gekommen. „Wir sind zufrieden.“ Zwar schmerzte die Grenzschließung über Pfingsten. Doch waren die Monate bis September „sehr gut“. Sie bewirteten trotzdem den Sommer über Hunderte von Gästen. Konnten über 24 Personen bei sich übernachten lassen. Ein zweites Coronajahr brauchen die beiden aber nicht. „Wir hoffen, dass nächstes Jahr alles wieder halbwegs normal wird“, sagt Fichtl.

Die beiden Hüttenwirte waren aber auch neben ihrer Almbewirtschaftung fleißig. Mit zwei feinen Rezepten aus ihrer Hüttenküche haben sie in dem Buch „Süße Alpenküche“ von „Die Hauswirtschafterei“ mitgewirkt. „Die Wanderer schätzen nicht nur die herzhafte Hausmannskost bei uns, sondern eben auch den Kaiserschmarrn und die Dampfnudeln.“

Mutter Gabi ist jedes Wochenende gekommen

Für diese beiden Gerichte ist Gabi, die Mutter von Franziska Fichtl, zuständig. Sie kommt jedes Wochenende auf die Alm, um die beliebten alpenländischen Speisen in Tirol zuzubereiten. „Sie war auch heuer da und hat uns tatkräftig geholfen in diesem schwierigen Jahr.“ Zudem werden die beiden mit ihrer Arbeit auf der Hütte in dem Büchlein vorgestellt.

Jetzt beginnt der Endspurt für Fichtl und Haßlauer. Kein leichter. Die neuerliche Reisewarnung, da Tirol erneut zum Risikogebiet ernannt wurde, macht ihnen zu schaffen. Die Saison endet deshalb bereits an diesem Montag. „Unsere deutschen Gäste dürfen aber momentan problemlos für 48 Stunden nach Tirol fahren“, sagt Fichtl.

„Nur bei einem längeren Aufenthalt in Tirol muss ein Coronatest gemacht werden.“ Auch eine Übernachtung ist möglich. In drei Bettenlagern können bis zu 24 Personen schlafen. Die beiden hoffen, am kommenden Kirchweih-Wochenende noch einige Gäste aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen begrüßen zu dürfen. Dann machen sie die Hütte winterfest, räumen auf, packen ihre Sachen. Den Winter verbringen sie zuhause im Isartal. Für kommendes Frühjahr wünschen sie sich, dass die Welt wieder in Ordnung ist. Zumindest halbwegs.