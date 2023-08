Sechs Gebäude sollen entstehen: Bau-Offensive auf dem Areal der ehemaligen Mittenwalder Standortverwaltung

Von: Josef Hornsteiner

Das Konzept steht: Hier sollen die sechs neuen Häuser auf dem ehemaligen StoV-Gelände entstehen. grafik: mg © Marktgemeinde Mittenwald

Jetzt geht’s Schlag auf Schlag auf dem Gelände der ehemaligen Standortverwaltung in Mittenwald: Sechs Gebäude sollen entstehen mit insgesamt 54 Wohneinheiten. Auf eine Tiefgarage muss allerdings verzichtet werden. Dafür plant man auf dem weitläufigen, innerörtlichen Areal mit einem Parkhaus.

Mittenwald – Nun liegen detaillierte Pläne auf dem Tisch. Seit Jahren kämpft die Marktgemeinde Mittenwald, angestoßen durch den damaligen Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU), um eine Entwicklung des Geländes der ehemaligen Standortverwaltung (StoV). Nun führt Rathauschef Enrico Corongiu (SPD) diese Bestrebungen fort.

Ende vergangenen Jahres hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) eine Anfrage an das Bauamt eingereicht. Sie will auf ihrem Grundstück der ehemaligen StoV 54 Wohneinheiten im nördlichen Bereich des weitläufigen, innerörtlichen Areals errichten. Diese sind vorrangig für Bundesbedienstete wie Soldaten oder Polizisten geplant. „Aber es werden sicherlich auch Wohnungen für den freien Markt zur Verfügung stehen“, versichert Marktbaumeister Ralf Bues.

54 Wohneinheiten sollen auf dem Gebiet der alten StoV entstehen: Baulteiplanung in Arbeit

Er und seine Kollegen erstellen hierfür nun eine Bauleitplanung. „Das machen wir natürlich gerne“, sagt Bues. „Hauptsache es wird neuer Wohnraum geschaffen.“ Die Pläne haben sich nun konkretisiert, teilt Bues während der jüngsten Gemeinderatsitzung mit. Das Konzept sieht sechs Gebäude vor. Sie sind in Zweiergruppen leicht versetzt in Nord-Süd-Richtung angeordnet. Die Grundfläche der Häuser 1 und 2 beträgt 224 Quadratmeter, für die vier weiteren etwa 280 Quadratmeter. Geplant sind drei Etagen. „Das Dachgeschoss soll nicht ausgebaut werden und steht als Speicher zur Verfügung“, erklärt Bues. Die Neigung der Satteldächer beträgt 24 Grad.

Auf eine Tiefgarage beziehungsweise auf Keller muss die Gemeinde allerdings verzichten. Schuld sind die Grundwasserverhältnisse sowie die bestehende Bachverrohrung. Die notwendigen Stellplätze entstehen durch einen überdachten Garagenhof für die Häuser 1 und 2 sowie durch ein Parkhaus für die restlichen Anwesen. Die neun Wohneinheiten pro Haus werden völlig verschiedene Größen haben – von 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen wird alles vertreten sein. Entlang des Grundstücks kommt ein 1,5 Meter breiter Gehweg sowie eine 5,5 Meter breite Erschließungsstraße.

Bau-Offensive auf Areal der alten StoV: Seit 2016 in Verhandlungen

Der Gemeinderat hat nun einstimmig der Aufstellung des Bebauungsplans zugestimmt. Das Verfahren dauert etwa sechs Monate, bis alle Gutachten und Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange eingegangen und abgearbeitet sind. Gemeinderat Josef Schandl (Freie Wähler) hakte nach, ob es Probleme geben könnte in dem Wohngebiet, wenn die restliche Fläche der StoV verwirklicht wird.

Bekanntlich ist man seit 2016 in Verhandlungen mit der BImA wegen des 4,6 Hektar großen Areals. Ein Teil soll im besten Falle Gewerbegebiet werden. „Aber nicht störendes Gewerbe“, betonte Bues. Also dürfte es in puncto Emissionen keine großen Probleme geben.

Ein weiteres Bauvorhaben hat der Mittenwalder Gemeinderat genehmigt. An der Grund- und Mittelschule soll ein neuer Beachvolleyball-Platz entstehen.

