Mobilfunkmasten im Elmauer Tal: Bauausschuss lehnt Stahlkoloss ab

Der Mittenwalder Bauausschuss lehnt einen 40 Meter hohen Mobilfunkmasten bei Schlosshotel Elmau ab. Der Bauherr, Mobilfunkkonzern Vodafone, hofft nun auf grünes Licht vom Landratsamt.

Mittenwald – Ein wenig schmunzeln müssen die Mitglieder des Mittenwalder Bauausschusses schon. „Die Datenraten und auch die Sprachversorgung in den weitläufigen Wäldern werden sich verbessern.“ Spätestens nach diesen Worten wissen die Volksvertreter, was ihre Bürger wohl nicht brauchen. Einen 40 Meter hohen Mobilfunkmasten mitten in der sensiblen Natur im Elmauer Tal.

Marktbaumeister Ralf Bues hat zuvor aus einer Stellungnahme zitiert. In dieser erklärt der Mobilfunk-Konzern Vodafone, warum sie eben doch einen Bedarf sehen an einem Stahlgerippe, dass nur wenige Meter kleiner als der Turm der Mittenwalder Pfarrkirche St. Peter und Paul werden soll. Den Antrag hat der Bauausschuss am Montagabend behandeln müssen. Das Ergebnis war deutlich: mit 8:1 hat das Gremium den Bau abgelehnt.

40 Meter hoher Funkmasten soll zehn Meter über die Baumwipfel ragen

Den Masten plant Vodafone am Unteren Hirnschlag westlich des Fünf-Sterne-Superiorhotels Elmau. Neben einem Forst- und Wanderweg auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern und einer Höhe von genau 40,24 Metern. „Der Turm ist zwar im Wald, ragt aber etwa zehn Meter über die Baumwipfel hinaus“, gibt Bues zu bedenken. Daneben sollen zwei geschotterte Stellplätze für Techniker entstehen. Der Grundstückseigentümer – die bayerischen Staatsforsten – haben dem Bauantrag bereits unterschrieben, teilt der Marktbaumeister mit.

In einem Radius von etwa 500 Metern führe der Masten mit einer LTE-Abdeckung zu einem deutlich besseren Hochleistungsnetz. „Wir wollen bestehende Funklöcher in der mobilen Breitbandversorgung schließen“, teilt Konzernsprecher Volker Petendorf aus Düsseldorf mit. Dass der weitläufige Wald, die Verbindungsstraße zwischen dem Hotel und dem Ferchensee sowie die ersten zwei Kilometer auf der Straße zum Schachen hinauf ebenfalls mit verbessertem Telefonnetz ausgestattet werden, sei für ihn ein erfreulicher Nebeneffekt.

Das ist alles zu aufwendig, zu groß. Das steht nicht im Verhältnis.

Begründet wird der Standort mit den „gelegentlich dort stattfindenden Veranstaltungen mit besonderen Sicherheitsanforderungen und öffentlichem Interesse mit Medienvertretern vor Ort“, zitiert Bues aus dem Antrag. Für Großveranstaltungen wie G7-Gipfel oder Ministerpräsidentenkonferenz in Elmau.

+ Ein Stahlriese: Der geplante Mobilfunkmast mit 40 Metern Höhe wird kritisch beäugt. © Grafik: Vodafone

„Für beide hat es allerdings temporäre Bauten gegeben, die für ein verbessertes Mobilfunknetz sorgten“, sagt Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD). Für diese recht seltenen Veranstaltungen extra einen 40 Meter Turm zu errichten, sei völlig überzogen. „Das ist alles zu aufwendig, zu groß. Das steht nicht im Verhältnis.“ Nur Wanderer und Radlfahrer, die am Schloss vorbei kommen, hätten davon einen Nutzen. „Man muss doch nicht jeden kleinen Winkel in der Natur bestrahlen“, findet auch Kurt Stransky (CSU). Zudem glaubt Florian Lipp (Freie Wähler), dass ein Turm bei Schloss Elmau auch das Schloss Kranzbach dazu verleiten könnte, ebenfalls einen ähnlichen Masten aufzustellen.

Bürgermeister Corongiu geht es nicht nur um den baulichen Aspekt. „Wir wissen noch nicht, wie sich die Strahlung auf die Gesundheit der Menschen auswirkt.“ Alleine deswegen ist er gegen dieses Projekt.

Bauwerk soll auf Mittenwalder Flur entstehen - die Flächen in Krün seien großteils Naturschutzgebiete und Biotope

Franz Lipp (Freie Wähler) war überrascht, warum das Bauwerk auf Mittenwalder Flur entstehen soll. Bekanntlich ist Elmau Grenzgebiet zwischen Mittenwald und Krün. „Auf Krüner Seite ist fast alles Naturschutzgebiet und Biotop“, sagt Bues. Und das Hotel selbst habe den Lösungsvorschlag, den Masten auf eigenem Grund zu errichten, „nicht priorisiert“, drückt es der Marktbaumeister vorsichtig aus.

Doch ist die Gemeinde mit dem geplanten Standort alles andere als zufrieden. Da für den Bereich kein Bebauungsplan existiert, gilt das Vorhaben als „Bau im Außenbereich“. Im Flächennutzungsplan ist der Standort lediglich für die Forstwirtschaft ausgewiesen. Um dort also bauen zu dürfen, braucht es „ein ausreichend öffentliches Interesse und keine Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und der touristischen Infrastruktur“. Beides ist nicht der Fall, versichert Bues. Im Gegenteil: Naturschutz und Landwirtschaftspflege würden deutlich von dem Turm beeinträchtigt. Und das öffentliche Interesse sei nicht gegeben, da letztlich nur ein Gebäude, nämlich das Hotel, von dem Masten profitiert.

Nur Gemeinderat Michael Schwind (CSU) kann dem Projekt etwas positives abgewinnen

Einzig Michael Schwind (CSU) kann dem Projekt etwas abgewinnen. Das Schlosshotel Elmau müsse als einer der größten Arbeitgeber der Region unterstützt werden. Zudem sei eine Aufwertung des Mobilfunknetzes „auch für Rettungsdienste und Notrufe wichtig“. Doch hier kann Corongiu, selbst jahrelang als Unfallsanitäter tätig, beruhigen. „Telefonieren geht in dem Bereich trotzdem.“

Vodafone bedauert den Entschluss, ist aber trotzdem zuversichtlich. Denn letztlich würde „nicht der Gemeinderat, sondern die genehmigende Behörde, also das Landratsamt, entscheiden“, sagt Petendorf. „Wir sind zuversichtlich, dass nach Prüfung der Sachlage grünes Licht für dieses wichtige Infrastrukturprojekt gegeben wird.“ Wann die Entscheidung fällt, ist noch offen.