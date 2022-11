Schon wieder: Zwei Bergsteiger stecken auf dem Karwendelgebirge fest – Bergwacht muss sie holen

Von: Josef Hornsteiner

Glück im Unglück haben zwei Bergsteiger am Karwendel: Die Bergbahn kann sie trotz Revisionsarbeiten holen. © Bergwacht

Erneut musste die Mittenwalder Bergwacht am Karwendel ausrücken: Ein Mann und eine Frau hingen an der Bergstation der Karwendelbahn fest.

Mittenwald – Das Thermometer zeigt minus neun Grad. Die Frau ist unterkühlt, das Wasser in den Flaschen gefroren. Die Stirnlampe hat den Geist aufgegeben. Völlig verfroren stehen die Tirolerin und ihr männlicher Begleiter aus dem Isartal um 19 Uhr bei Kälte und Dunkelheit vor den verschlossenen Türen der Bergstation der Karwendelbahn (2244 Höhenmeter).

Fatale Lage: Es blieb nur noch der Notruf

Die beiden haben sich zeitlich völlig verschätzt und sehen sich einer großen Herausforderung gegenüber. Runter über die vordere Karwendelwanne? Keine Chance, es ist stockfinster. Auch der Weg übers Dammkar scheidet aus, der Fußgängertunnel ist gesperrt. Eine fatale Lage, in die sich die zwei Alpinisten gebracht haben. Ihnen bleiben nur noch der Notruf und die Hoffnung auf schnelle Hilfe.

Als der Piepser bei den Einsatzkräften am Sonntagabend gegen 19 Uhr Alarm schlägt, haben die Bergretter ein Déjà-vu-Erlebnis. Nur einen Tag nach der großen Rettungsaktion auf dem Karwendel, in der vier verstiegene Münchner per Hubschrauber ins Tal gebracht werden mussten, ist die Mittenwalder Bergwacht erneut gefordert – ähnliche Stelle, ähnliche Situation. Zwei Bergsteiger haben sich bei einer Winterbegehung des Mittenwalder Höhenwegs zeitlich völlig verzettelt. Und wieder haben sie Glück im Unglück.

Paar bereits um 7 Uhr aufgebrochen - für Höhenweg-Winterbegehung aber zu spät

Zwar sei das Paar bereits um 7 Uhr aufgebrochen, um über die Brunnsteinhütte (1560 Höhenmeter) und Klettersteig zur Karwendelbahn-Bergstation zu gelangen, wie die Bergwacht mitteilt. „Für eine Winterbegehung aber zu spät“, verdeutlicht Bereitschaftsleiter Heinz Pfeffer. Bei den zwei Bergsteigern handelt es sich um erfahrene Alpinisten, sie hatten die passende Ausrüstung dabei. Doch brauchten der Isartaler und die Tirolerin wesentlich länger über den Klettersteig als geplant. Zudem haben die beiden laut der Bergwacht sich nicht erkundigt, ob die Karwendelbahn betriebstauglich ist oder nicht – schließlich befindet sich diese seit 7. November noch bis voraussichtlich 23. Dezember in Revision.

Nur durch Zufall erreichten die alpinen Retter Sonntagabend einen Mitarbeiter des Unternehmens privat. Glücklicherweise war die Seilbahn einsatzfähig, was bei einer Revision nicht selbstverständlich ist. „Da hatten die zwei richtig Glück“, sagt Pfeffer. Denn sonst hätte ein Polizeihubschrauber angefordert werden müssen. Dann hätte die Rettung wesentlich länger gedauert. Und wäre dann auch noch das Wetter schlechter geworden, hätte es vielleicht lange gar keine Hilfe für die beiden Unterkühlten gegeben. Denn selbst wenn der Fußgängertunnel von der Bergstation ins Dammkar offen gewesen wäre, sei der Zustand der beiden fraglich gewesen, ob sie diesen verhältnismäßig einfachen Abstieg überhaupt noch geschafft hätten.

Bergwacht warnt: Karwendelbahn wegen Revision geschlossen

Zwei Bahnangestellte kamen sofort zur Talstation, schalteten die Maschinen an, nahmen kurzfristig den Betrieb auf. Bereits gegen 19.45 Uhr konnte die Bergwacht an der Bergstation aussteigen und sich um die Einheimischen kümmern. Gebetsmühlenartig warnt die Bergwacht vor den winterlichen Verhältnissen.

Es muss dringend bedacht werden, rechtzeitig los zu gehen, genügend alpine Erfahrung zu haben und zu bedenken, dass die Karwendelbahn bis kurz vor Weihnachten Betriebspause hat. Bedeutet: Auch Tunnel und Räume an der Bergstation sind tabu.

