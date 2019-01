Flixbus lässt Fahrgäste auf Bundesstraße raus - Polizei ermittelt

Ein Flixbus-Fahrer hat sich etwas Unglaubliches erlaubt: Er hat Fahrgäste im tiefen Winter auf der Straße ausgesetzt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Mittenwald – Es schneit dicke Flocken, die Straße ist rutschig. Auf der Bundesstraße 2 auf Höhe Mittenwald bleibt ein grüner Bus stehen. Er blockiert die rechte Spur. Der Fahrer öffnet die Türen und lässt die Gäste einfach aussteigen. Mitten auf jener Straße, die am Samstag um 11.40 Uhr brechend voll mit Pkw-Kolonnen ist, die sich aus den Winterferien zurück nach Deutschland schieben. Der Verkehr staut sich, die Fahrgäste sind durchnässt vom aufgespritzten Matsch der Autos, die den Bus bei schlechter Sicht umfahren müssen.

Machen Sie mit und stimmen ab!

Ein Fahrgast, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, steht derweil mit seiner Begleitung an der kürzlich eröffneten Haltestelle Mittenwald an der Alpenkorpsstraße (wir berichteten). Eine Meldung leuchtet auf seinem Handy-Display auf. „Lieber Fahrgast, aufgrund starken Schneefalls ist es nicht möglich, die Haltestelle Mittenwald anzufahren.

Bitte begeben Sie sich zur Bundesstraße, wo Sie unser Fahrer einsammelt.“ Ungläubig stapfen die beiden den etwa 50 Meter langen Weg zur Umfahrung hoch. Mitten auf der stark frequentierten Straße, den Koffer hinter sich herziehend. Ein Gehweg ist an der Ausfahrt einer Schnellstraße natürlich nicht vorhanden. Eine gefährliche Situation, die nun ein juristisches Nachspiel für das Unternehmen haben könnte. Der Fahrgast hat die Polizei eingeschaltet.

Video: Schneefall hat Deutschland weiter im Griff

Flixbus-Vorfall: Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist

Es war wohl lediglich Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Das Fernbus-Unternehmen ist sich allerdings keiner Schuld bewusst. Laut den „internen Aufzeichnungen zeigen die GPS-Daten“, dass alle Fahrten am 5. Januar die neueingerichtete Schleife passiert haben, wie David Krebs, Pressesprecher des Unternehmens auf Tagblatt-Anfrage mitteilt.

+ Fahrgäste müssen mitten auf der Straße gehen. Erst seit vergangenen Sonntag habe der Bus die Haltestelle witterungsbedingt nicht anfahren können, heißt es. Denn „generell ist das Zu- und Aussteigen nur an unseren offiziellen Haltestellen möglichund erlaubt“, erklärt Krebs. Diese Regelung entfalle nur, wenn die Behörde – in diesem Fall die Regierung von Oberbayern – „eine offiziell genehmigte Ersatzhaltestelle“ einrichtet.

Solch eine Erlaubnis liegt allerdings für die Bundesstraße 2 nicht vor, bestätigt Verena Gros, Pressesprecherin der Regierung von Oberbayern. Der Bus dürfe nur im Einzelfall eine Ausnahme machen, wenn das Betriebspersonal eine besondere Sorgfalt zum Schutz der Beförderten sicher stellt. Das war bei dem Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße sowie den Wetterbedingungen wohl nicht gegeben.

Laut Flixbus sei der Stopp gar nicht passiert: „Fahrgäste mit Ziel in Mittenwald wurden darüber informiert, dass witterungsbedingt die Haltestelle nicht angefahren werden kann. Sie wurden umgebucht und erhielten ein neues Ticket.“

Lesen Sie hier: Flixbus-Chef verrät: Diesen Fehler macht wirklich jeder Fernbus-Reisende.

Reisende fotografieren Ausstieg aus Flixbus auf der Bundesstraße

Die Bilder der Reisenden, die die Tagblatt-Redaktion erhalten hat, zeigen aber anderes. Es ist deutlich zu sehen, wie der grüne Bus an der Bundesstraße die Fahrgäste aus- und einsteigen lässt – und das obwohl die Ausfahrt zu dieser Zeit weitestgehend vom Schnee befreit war, wie die Fotos belegen. Auch die Marktgemeinde Mittenwald bestätigt, dass die Straße befahrbar war. „Die Zubringer werden gleichzeitig mit der Bundesstraße geräumt“, sagt Ordnungsamt-Chef Josef Stieglmeier.

So ein Vorfall sei auch für ihn zum ersten Mal vorgekommen. Die Zusammenarbeit mit dem Busunternehmen „hat bisher gut funktioniert“. Man stehe in Kontakt, nicht zuletzt, da die am 1. Oktober 2018 eröffnete Haltestelle vorab die Gemüter der Anwohner erhitzte. Diese beschwerten sich massiv über den neuen Bus-Stopp. Doch die befürchteten Probleme bezüglich Lärm-Emission und erhöhtes Verkehrsaufkommen blieben bislang aus, teilt Stieglmeier mit.

Wetter im Video: Noch mehr Schnee die kommenden Tage

Lesen sie auch:

Am Bahnhof Altenerding kam es zum Unfall zwischen einem Schneeräumfahrzeug und einer S-Bahn. Der Fahrer des Räumwagens hatte die Schranke nicht schließen sehen.

Das Wetter in Bayern bleibt weiterhin extrem. Alle Neuigkeiten erfahren Sie in unserem News-Ticker.