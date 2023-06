Bergwald leidet: Angst vor Bränden und Borkenkäfer wächst

Von: Christof Schnürer

Zuviel Sonne, zu wenig Feuchtigkeit: der Bergwald leidet unter starker Trockenheit. © Fischhaber

Wenig Schnee im Winter, kaum Niederschläge im Frühsommer. Kurz und knapp: Eine Katastrophe für die Bayerischen Staatsforsten und sonstige Waldbesitzer. Jeder Tropfen Regen, so wie für heute prognostiziert, tut der geschundenen Natur gut.

Mittenwald – Der Bergwald leidet: Viel zu wenig Schnee in der kalten Jahreszeit, viel zu viel Sonne im Juni. Glücklicherweise hat es wenigstens im April und Mai ordentlich Niederschläge gegeben. Auf jeden Fall beäugen die Experten der Bayerischen Staatsforsten die Großwetterlage mit gemischten Gefühlen. „Die Trockenheit ist alles andere als gut“, bedauert Rudolf Plochmann, der Leiter des Forstbetriebs Bad Tölz, in dessen Geltungsbereich auch das Obere Isartal fällt.

Was die Sache in diesem staubtrockenen Frühsommer so problematisch macht: „Die Vegetation ist in vollem Schwung, das Sprosswachstum ist jetzt“, verdeutlicht Plochmann. „Eine ganz empfindliche Zeit“, in der gerade Fichten, Tannen oder Lärchen besonders viel Feuchtigkeit brauchen. Auch und gerade deshalb, um den größten Feind abwehren zu können: den Borkenkäfer. „Wir beobachten das gerade sehr intensiv und mit großer Sorge“, räumt Plochmann ein.

43 000 Hektar umfasst zwischen Starnberger See und Porta Claudia der Forstbetrieb Bad Tölz, 30 000 Hektar davon sind Wald, im Oberen Isartal zu großen Teilen bisweilen schwer zugänglicher Bergwald. „Da können wir nicht jeden Baum kontrollieren.“ Allein schon aufgrund der drohenden Käferplage hofft Plochmann auf viel Nass von oben im Juli. „Je mehr Wasser fällt, desto besser können sich die Bäume wehren.“

Außer Acht lassen möchte in diesem Zusammenhang der Experte von den Staatsforsten auch nicht die Waldbrandgefahr, die paradoxerweise im Winter größer ist, weil es im Sommer mehr durchfeuchtetes Grün gibt – eigentlich. Doch aktuell ist alles eher strohtrocken. „Die Waldbrandgefahr ist erheblich“, betont Plochmann – gerade auf den Südhängen, wo die Sonne noch viel intensiver hinscheint,

Im Auftrag der zuständigen Regierung von Oberbayern fanden im Juni regelmäßig sogenannte Luftbeobachtungsflüge statt. „Aufgrund zunehmender Trockenheit weist der allgemeine Waldbrandgefahren-Index für weite Bereiche Oberbayerns aktuell eine hohe Waldbrandgefahr aus.“ Und zwar Stufe vier von insgesamt fünf, heißt es in einer Presse-Mitteilung. Da keimt beinahe schon Hoffnung auf, wenn man an den heutigen Freitag denkt. Die Wetterfrösche prognostizieren nämlich Niederschläge in großen Mengen.