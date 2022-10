Billiger wird nichts in Mittenwald

Erhöhter Kostendruck

Wer weniger einnimmt, aber dafür mehr Kosten hat, der muss wohl oder übel an der Preisspirale drehen. Wie zum Beispiel die Gemeindewerke, die nach der Erhöhung beim Kranzberglift für 2023 auch die Abwasserentgelte neuerdings anheben wird.

Mittenwald – So paradox es klingt: Weniger Abwasser bedeutet für den Verbraucher über kurz oder lang mehr Kosten. Im Geschäftsjahr 2021 der Mittenwalder Gemeindewerke reduzierte sich in dieser Sparte das Gebührenaufkommen von 802 000 (2020) auf 763 000 Euro. Gleichzeitig steigen aber in der Kläranlage die Kosten. „Daher müssen wir zum 1. Januar 2023 die Abwasser-Gebühren erhöhen“, sagt Gemeindewerkschef Matthias Pöll. Aktuell arbeitet seine Belegschaft an einer neuen Kalkulation. Zuletzt hob man die Abwasserentgelte 2019 an – von damals 1,69 Euro pro Kubikmeter auf 1,86 Euro. Wie hoch der künftige Preis sein wird, da möchte Rechner Pöll nicht vorgreifen. Aber man muss kein Prophet sein, um eine Marke jenseits der zwei Euro zu prognostizieren.

Insgesamt betrug 2021 die gebührenpflichtige Abwassermenge im Mittenwalder Kanalnetz 411 623 Kubikmeter – ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr (435 394) von knapp 24 000 Kubikmetern. Dahinter steckt natürlich auch die Pandemie oder vielmehr die damit verbundenen Lockdowns beziehungsweise fehlenden Urlauber. Weniger Gäste, weniger Wasserverbrauch. Doch die Erhöhung der Abwassergebühren ist auch noch dem Faktum Ukrainekrieg und Energiekrise geschuldet. So gibt es momentan auch Engpässe bei der Beschaffung sogenannter Flockungsmittel (Phosphate), die zur Reinigung des Abwassers unverzichtbar sind. „Da verzeichnen wir gerade einen echten Kostendruck“, verdeutlicht Pöll.

Billiger wird also nichts. Beim Kranzberg-Sessellift etwa stieg der Preis für eine Bergfahrt bereits heuer im Juni von sechs auf sieben Euro. Mit der 72 Jahre alten Nostalgie-Schaukel wollten 2021 nur mehr 62 283 Fahrgäste hinauf auf Mittenwalds Sonnenberg. 9000 weniger als im Vorjahr (71 249) und in diesem Jahrtausend der absolute Tiefpunkt. Investiert haben die Gemeindewerke trotzdem in die Anlage. Installiert wurde ein neues Drehkreuz (15 000 Euro). Die Montage zeitgemäßer Seilrollen kostete 53 000 Euro. Der TÜV-Prüfer attestiert der Seilbahn einen betriebssicheren Zustand. Störungen 2021 waren Fehlanzeige. Kostenintensiv bleibt die Aufstiegshilfe so oder so. Möglicherweise fällt ja 2023 auch wieder das seit 2004 privatisierte Eisstadion zurück in den Schoß der Kommune – nach der Aufgabe der Betreiberfamilie Mayer. „Bis jetzt ist das Eisstadion als Betriebszweig noch nicht eingebaut“, betont Matthias Pöll. Er verweist darauf, dass die politische Entscheidung dazu – wenn überhaupt – erst noch getroffen werden muss. Doch bei den galoppierenden Energiepreisen scheint das eher unwahrscheinlich.