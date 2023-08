Bis zum letzten Tropfen: Hüttenwirt greift auf Reserven zurück

Von: Christof Schnürer

Ein Idyll am Fuße des Wörners: Doch in der Hochland-Hütte wünschen sich die Wirtsleute möglichst schnell eine sprudelnde Quelle. © Josef Hornsteiner

Der trockene Sommer stellt manche Hüttenwirte im Gebirge vor Probleme. Besonders betroffen sind die Müllers von der Hochland-Hütte.

Oberes Isartal – Bleiben die Niederschläge aus, kann’s eng werden in den Bergen. Die Wirtsleute Birgit und Stefan Müller von der Hochland-Hütte (1623 Meter) können ein Lied davon singen. Vor fünf Tagen ist ihre Quelle versiegt. „Wir leben von den Reserven“, sagt Stefan Müller und spricht dabei vom 22 000-Liter-Tank plus weiteren 7000 Litern zur Toilettenspülung.

Sollte auch der leer sein, „dann müssten wir zusperren“, räumt der Wallgauer ohne Umschweife ein. „Ich kann ja deswegen keinen Hubschrauber rauffliegen lassen“ – viel zu teuer.

Wasserknappheit im Hochsommer ist nichts neues in der lauschigen Unterkunft unterhalb des Wörners. „Wir fallen jedes Jahr trocken“, bestätigt Müller. Ungewohnt jedoch ist der späte Zeitpunkt. Denn die heikelste Phase ging bislang meist um Mariä Himmelfahrt (15. August) zu Ende. Bis zum nächsten ergiebigen Regen muss daher in der Hochland-Hütte beim feuchten Nass gespart werden. Im Vollzeitbetrieb mit Tages- und Übernachtungsgästen verbraucht man dort um die 1500 Liter pro Tag. Das heißt: In gut zwei Wochen sind die Trinkwasser-Reserven aufgebraucht. Zum Glück verheißen die Wetterprognosen für dieses Wochenende Abkühlung und Niederschläge. Doch auch das ist laut Müller „ein zweischneidiges Schwert“. „Viel Wasser bedeutet wenig Gäste.“ Irgendwie hat’s bislang immer funktioniert. „Wir lassen uns nicht unterkriegen.“

Die Wirtsleute tröstet, dass die federführende Sektion Hochland in München die Zeichen des Klimawandels erkannt hat. Von einer „nachhaltigen Lösung“ spricht in diesem Kontext der Zweite Vorsitzende Claus Haberda. Die Umbaupläne liegen ihm zufolge auf dem Tisch, müssen nur noch genehmigt werden. Dann wird auch in der Hochland-Hütte auf sogenannte Trockenklos umgestellt. Dann gehören Spülvorgänge, bei denen jeweils sieben Liter Wasser verloren gehen, der Vergangenheit an. Das Vorhaben soll spätestens 2026 angepackt werden.

Der Kampf bis zum letzten Tropfen ist in den restlichen Berghütten im Isartal weitaus unproblematischer, wenngleich mancherorts die Wasserbeschaffung nicht ganz einfach ist. Ein Überblick.

Brunnsteinhütte

„Wir haben kein Wasserproblem“, vermeldet Hans-Peter Gallenberger, seit 1982 Pächter der Brunnsteinhütte (1560 Meter). Denn seit bald zehn Jahren verfügt die Unterkunft der DAV-Sektion Mittenwald über eine zusätzliche Quelle in der Sulzleklamm, gut 700 Meter entfernt, etwa 120 Meter über der Hütte. Pro Tag können 84 000 Liter gefördert werden – einer pro Sekunde. Gleichzeitig treibt das Wasser eine Turbine zur Stromerzeugung an, ehe es wieder zurück in die Klamm fließt.

Kein Vergleich zu früher, als die Wirtsleute am Brunnstein mit 300 Liter pro Tag auskommen mussten. „Der Wahnsinn“, erinnert sich Gallenberger. Heute würde das angesichts der über 100 Tages- und 37 Übernachtungsgäste zu Stoßzeiten hinten und vorne nicht mehr reichen. Wasserknappheit in der Brunnsteinhütte war eigentlich bis zur Jahrtausendwende ein Fremdwort. Doch mit zunehmend trocken fallenden Sommern und milden, schneearmen Wintern verschärfte sich die Situation zusehends. Erinnert sei nur an die sogenannten Jahrhundertsommer 2003 und 2018.

Soiernhaus

Die Pumpe funktioniert, das Wasser sprudelt. „Toi, toi, toi“, sagt Klaus Heufelder, der mit seiner Frau Susanne seit 2013 das Soiernhaus (1616 Meter) der Sektion Hochland gepachtet hat. Die Quellfassung befindet sich gut einen Kilometer leicht unterhalb von dem Alpen-Refugium entfernt. Bis zum heutigen Tag fließt es in den Leitungen problemlos. Trotz dieses Vorteils werden die Besucher zum Wassersparen angehalten. Darüberhinaus finden sich im Soiernhaus Trocken-Pissoirs und Spülklos mit ungefiltertem Wasser. „Wichtig ist, dass es in den Waschräumen keine Duschen gibt“, ergänzt Heufelder. Im Hinblick auf den Klimawandel für ihn absolut „zeitgemäß“.

Mittenwalder Hütte

In der Mittenwalder Hütte (1519 Meter) gibt es kein Quellwasser. „Zum Glück haben wir die Materialbahn“, meint Tobias Kriner, der seit 2022 mit Freundin Kimberly Scherer die Unterkunft der Sektion Mittenwald bewirtschaftet. Das Trinkwasser wird also dank der Technik nach oben gebracht – 400 Liter pro Fahrt sind möglich. In der Unterkunft können in drei Tanks rund 17 000 Liter gespeichert werden.

Dammkar-Hütte

„Wird knapp – es sprudelt nicht, es tröpfelt“, unkt Leonhard Reindl, der mit seiner Frau Andrea die familieneigene Dammkarhütte (1650 Meter) betreibt. In der Tat war die Quelle im Viererkar schon mal ergiebiger. „Aber wir kommen nicht auf dem Trockenen daher.“ Auch wenn’s hart auf hart kommt: Wasserlieferungen mit der Materialseilbahn schließt der Hüttenwirt kategorisch aus. „Vorher sperre ich zu.“

Krinner-Kofler-Hütte

Die 2004 neu eröffnete Krinner-Kofler-Hütte (1407 Meter), von der DAV-Sektion gepachtet, verfügt über reichlich Wasserreserven. Die Quelle auf der Vereiner Alm sprudelt verlässlich. „Wir haben keine Probleme“, bestätigt Anton Gilg, der seit 2000 als Hüttenwart fungiert.