Neue Parkplätze, freier Blick auf die Puit - Bauarbeiten an der Mittenwalder Kuranlage laufen prächtig

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Es geht in großen Schritten voran: (v.l.) Benjamin Zach (Tiefbau Andreas Hibler), Marktbaumeister Ralf Bues und Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) sind erfreut über die Fortschritte am Puit-Parkplatz. © Josef Hornsteiner

Der neue Parkplatz an der Mittenwalder Kuranlage wird voraussichtlich Ende August fertiggestellt. Die Mauer zwischen den Stellflächen und der Puit ist verschwunden.

Mittenwald – Das Wetter war – naja. „Eher bescheiden“, drückt es Benjamin Zach vorsichtig aus. Denn oft hat es seit Baubeginn Mitte März geschneit oder geschüttet. Doch Zach und seine Mitarbeiter der Farchanter Tiefbaufirma Andreas Hibler sind hart im Nehmen. „Es war oft ein Wahnsinns-Wetter“, sagt Marktbaumeister Ralf Bues. Zwischen vier und sechs Fachkräfte gestalten zur Zeit den Parkplatz an der Mittenwalder Kuranlage Puit neu – bei jeder Witterung. Der Lohn: Man ist voll im Zeitplan. „Diese Firma leistet Großartiges“, sagt Bues schwärmend.

In großen Schritten geht es voran. Voraussichtlich Ende August dieses Jahres sind alle Arbeiten abgeschlossen. Und was den Besuchern des Kurparks sofort ins Auge sticht? Die einstige Mauer ist verschwunden. Der Blick auf die Anlage somit frei. Nur ein Baustellenzaun ist gerade aufgestellt. Doch der ist bis zum Abschluss der Bauarbeiten natürlich auch verschwunden.

Bei jedem Wetter im Einsatz: die Mitarbeiter der Farchanter Tiefbaufirma. © Josef Hornsteiner

2020 haben Bauarbeiten für Großprojekt begonnen

2020 hat der Mittenwalder Gemeinderat das Großprojekt Flächenentsieglung in Angriff genommen. 1,21 Millionen Euro werden in die Hand genommen, um die Mittenwalder Parkplätze und die Ladestraße Ost zu ertüchtigen. Da für die Region ein besonderer Handlungsbedarf herrscht, gibt’s Förderungen von bis zu 80 Prozent. Aktuell werden dabei die Stellflächen vor der Kuranlage Puit gestaltet.

Die verschwundene Mauer, die nun ein freies Blickfeld auf die Wandelhalle samt Konzertmuschel bietet, wird durch einen Maschendrahtzaun ersetzt. „Das klingt unschön“, sagt Bues augenzwinkernd. „Aber keine Angst, der wächst zu.“ Das Ergebnis soll eine ansehnliche, grüne Wand sein. „Es wird alles luftiger, offener“, sagt Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD).

Schön anzusehen ist nach der Sanierung das Pförtnerhäuschen am Eingang in die Kuranlage. © Josef Hornsteiner

Kleiner Wermutstropfen: Parkplätzen sind nicht öffentlich

Ein Wermutstropfen hat der neue Parkplatz allerdings: Die Stellflächen sind nicht öffentlich, sondern werden von Anwohnern gepachtet. Unter anderem bei der groß angelegten Lainbach-Sanierung (wir berichteten) haben zahlreiche Anwohner ihre Parkplätze verloren. Als Ausgleich gibt’s nun insgesamt 36 neue auf wasserdurchlässigen Rasenfugenpflaster in der Puit. Zuvor waren es 28. Dafür wird eine Fläche von über 2000 Quadratmetern saniert. Damit die Autos künftig im Schatten stehen, gibt’s neue Bäume. Auch das Pförtnergebäude ist saniert worden mit hellem Holz. Ende dieses Monats schon sollen die Stellplätze befahrbar sein.

Auch die Kuranlage selbst erhält eine Aufwertung. Den Uferweg um den Puit-Weiher legen die Arbeiter neu an, genauso einen romantischen Holzsteg. Künftig wird es dann auch eine Zufahrt am südlichen Bauende in den Park geben.

Die Umgestaltung des Parkplatzes wird etwa 700 000 Euro kosten, bezuschusst bis zu 80 Prozent im Rahmen der Städtebauförderung-Programms Flächenentsiedlung der Staatsregierung. Die Planung übernimmt die Firma Plankreis in München, den Bau überwacht Anton Schönach aus Eschenlohe.