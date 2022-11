Rettung für den Bozner Markt 2024: Ein neues Konzept soll helfen

Von: Josef Hornsteiner

Ein feuriges Spektakel ist der Bozner Markt in Mittenwald wie hier bei der Eröffnung 2012. © Rudolf Tomaschek

Eine Agentur will das Mittelalter-Spektakel Bozner Markt in Mittenwald völlig neu aufblühen lassen. Dabei sollen vor allem die Bürger ins Boot geholt werden.

Mittenwald – Es war der erste Bozner Markt der Neuzeit. Christoph Szonns Augen waren riesig. Als Jugendlicher konnte der Mittenwalder 1987 kaum glauben, was sich da plötzlich vor seiner Haustür abspielte. Verwegene Landsknechte mit Fahnen und versierten Leibern, venezianische Kaufleute in filigranen Gewändern, Gaukler mit spektakulären Kunststücken – die gesamte Welt des Mittelalters tat sich vor dem Burschen auf, der seit Kindesbeinen an schon ein Faible für Ritter und Burgfräulein hatte. „Der Bozner Markt war eine der prägendsten Kindheitserinnerungen“, sagt Szonn heute.

Mit Katharina Neuner, Professor Axel Barwich und ihm hat sich nun ein Trio zusammengefunden, das ein großes Ziel vor Augen hat: Den Bozner Markt zu retten. 2024 soll dieser bekanntlich nach coronabedingter Verschiebung wieder stattfinden. Doch ist auch bekannt, dass das Mittelalter-Spektakel auf Messers Schneide steht – zumindest so, wie es bisher veranstaltet wurde. Sicherheitsaspekte, Hygienegründe und die Frage, wer für eine Veranstaltung dieser Dimension die Verantwortung trägt, schweben wie ein Damoklesschwert über dem achttägigen Treiben. So hat sich 2021 ein Arbeitskreis auf Initiative des Dritten Bürgermeisters Gerhard Schöner (CSU) und unter dem Vorsitz von Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) gegründet. Im Frühjahr dieses Jahres ist dort das Trio mit ihrer Agentur „middlewood“ vorstellig geworden. „Wir haben seither viele gute Gespräche geführt“, sagt Szonn. Nun ist der Arbeitskreis aufgelöst worden, die Konzepterstellung obliegt nun der Agentur mit Neuner, Barwich und Szonn. Sie wollen die Veranstaltung wenn nötig völlig anders aufziehen, neues Leben einhauchen. Zusammen mit denen, die den Bozner Markt seit jeher ausmachen: den Mittenwaldern. Am Mittwoch, 30. November, soll die erste Auftaktveranstaltung um 19 Uhr in der TSV-Turnhalle stattfinden. Doch was erwartet den Bürger dort?

Bozner Markt könnte ganz anders aufgezogen werden

Die drei sind Profis, wenn es um Veranstaltungen geht. Barwich ist Professor für technische Veranstaltungskonzeption an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Neuner ist Kulturmanagerin und hat bereits Großveranstaltungen wie das Münchner Tollwood-Festival mitorganisiert. Szonn stellt neben seinem Beruf in der Filmbranche seit über 13 Jahren unter anderem das Open-Air-Kino im Isartal auf die Beine – genau dort laufen auch die Fäden zusammen, warum das Trio nun gemeinsam anpackt. „Wir kennen uns schon lange, arbeiten beim Kinoflimmern zusammen, wissen, wie man Veranstaltungen organisiert“, sagt Szonn. Wichtig ist ihnen, dass alle drei aber nicht nur theoretisch Bescheid wissen, sondern dass auch jeder sich mit Herzblut dem Thema Bozner Markt widmet. „Meine Studienkollegen hab ich alle fünf Jahre nach Mittenwald eingeladen“, erinnert sich Neuner. Ihre Familie, Besitzer der Brauerei Mittenwald, sorgten zudem für den Rotwein. Barwich hat den Bozner Markt ebenfalls schon öfters besucht, hat in seiner Freizeit ein große Faible für Mittelalterfeste.

Mit dieser Expertise möchten sie nun die Vorbereitungen für die angedachte Großveranstaltung in Mittenwald im Jahr 2024 moderieren. Bedeutet: Ein fixes Konzept gibt es – noch – keines. „Das wollen wir gemeinsam mit den Mittenwalder Bürgern erarbeiten.“ Am 30. November soll jeder in die Turnhalle kommen, der entweder selbst mitwirken möchte oder Ideen hat, wie das Historienfest in eineinhalb Jahren aussehen könnte. Neben den drei Moderatoren sitzen drei Referenten aus den wichtigsten Bereichen Gastronomie, Vereine und Tourismus im Stuhlkreis. Zwei Plätze sind dabei für Interessierte aus dem Publikum frei, die ihre Sichtweise erläutern dürfen. „Wir werden nur ein paar kurze Einführungsworte sprechen, dann sammeln wir sämtliche Ideen aus dem Publikum“, sagt Szonn. Gerne soll diskutiert werden, was ein jeder erwartet, vor welchen Problemen er sich beim letzten Mal im Jahr 2017 sah, was besser gehen könnte.

Trio moderiert, Bürger sollen Vorschläge bringen

„Das Ergebnis ist noch völlig offen“, betont Szonn. Ob der Standort der Obermarkt bleibt, oder ob man doch in die Kuranlage Puit abwandert? Ob der Markt so groß wie möglich oder so klein wie nötig wird? Ob es ein Spektakel für Touristen oder für Einheimische oder – im besten Falle – für alle wird? All das soll nun in den kommenden Monaten geklärt werden.

Die zweite Auftaktveranstaltung findet dann am 7. Dezember statt, gleiche Uhrzeit, gleicher Ort. „Nach diesen zwei Abenden sammeln wir alle Ideen, besprechen alle Anregungen und zeichnen den ersten groben Umriss.“ Im neuen Jahr rufen die drei Workshops ein. Kleine Gruppen sollen Für und Wider abwägen. Auch die Verwaltung, die Tourismusfunktionäre und allen voran die beteiligten Gastronomen, Anwohner, Geschäftsleute und Vereinsmitglieder sollen spätestens dann mit ins Boot geholt werden, um Nägel mit Köpfe zu machen.

Im April 2023 sollen alle Ergebnisse zusammengetragen und ausgewertet werden. Daraus soll ein tragfähiges Konzept für einen Bozner Markt im Jahr 2024 entstehen.

AUFTAKTVERANSTALTUNG Der erste große Runde Tisch mit allen Interessierten und Mitwirkenden des Bozner Markts sind am Mittwoch, 30. November, um 19 Uhr in die Mittenwalder TSV-Turnhalle geladen. Eine weitere Auftaktveranstaltung findet eine Woche später am Mittwoch, 7. Dezember, ebenfalls um 19 Uhr in der TSV-Halle statt. Um Anmeldung wird gebeten unter www.middlewood.biz. Es darf aber auch gerne spontan vorbei gekommen werden, sofern noch Plätze frei sind.