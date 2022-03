Bozner Markt: Es schaut zappenduster aus

Von: Christof Schnürer

Eine mystische Stimmung herrscht, wenn beim Historienspektakel in Mittenwald das Pestfeuer entzündet wird. Momentan gehen beim Bozner Markt eher die Lichter aus. © Josef Hornsteiner

Das publikumsträchtige Historienspektakel steht auf der Kippe. Der im März 2021 spontan gegründete Arbeitskreis, der dieses im Landkreis einzigartige Volksfest am Leben halten sollte, steht vor scheinbar unüberwindbaren Hürden. Nun wird der Gemeinderat in einer Sondersitzung über das Schicksal dieser Mittenwalder Erfolgsreihe endgültig entscheiden.

Mittenwald – Das Wohl und Wehe des Bozner Markts ist in Mittenwald ein zutiefst emotionales Thema. Am Donnerstagabend tritt das offen zu Tage. „Lass’ mich ausreden, Du hast auch ausgeredet!“ Der ansonsten besonnene Georg Seitz (Freie Wähler) sagt das nicht in normaler Tonlage zu seinem Gegenüber Gerhard Schöner (CSU). Ganz im Gegenteil: Er brüllt ihn an. Dieser verbale Ausraster ist der dramaturgische Höhepunkt einer hitzigen und aufgeladenen Debatte, die eines nicht zur Folge hatte: ein Ergebnis. Nach dieser denkwürdigen Sitzung des Marktgemeinderats weiß niemand, wie es mit der mittelalterlichen Marktwoche weitergeht. Stand heute schaut es zappenduster aus. Der Bozner Markt steht mehr denn je auf der Kippe.

Wir haben uns im Kreis gedreht.

Am Ende der öffentlichen Sitzung hatte Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) den Stein ins Rollen gebracht. Seine Bilanz für die ohnehin von heuer auf 2024 verschobene Marktwoche stimmt bedenklich. „Wir haben uns im Kreis gedreht.“ Damit zielt der Rathauschef auf den vor einem Jahr ins Leben gerufenen fraktionsübergreifenden Arbeitskreis an, der ein schlüssiges Konzept für das Mittelalter-Spektakel erstellen sollte.

Denn nach dem freiwilligen Ausscheiden der Hauptorganisatoren Hermann Baier und Hanna Veit ist der Bozner Markt nicht nur seiner Köpfe beraubt. Hygiene, Sicherheits- und rechtliche Auflagen sorgen obendrein für ein riesiges Vakuum. An eine Massenveranstaltung in gewohnter Manier in den engen Passagen des Obermarkts und der Hochstraße ist nicht mehr zu denken. Streng genommen hätte der bislang letzte Markt 2017 schon gar nicht mehr stattfinden dürfen.

Doch keiner im Gemeinderat will den Abgesang dieser absoluten Lieblingsveranstaltung anstimmen. Schon gar nicht die Mitglieder des Arbeitskreises. Doch dessen jüngste Sitzung am 14. März verlief einmal mehr ergebnis- um nicht zu sagen ideenlos.

Es war sehr ernüchternd, ich hatte eine schlechte Nacht.

„Wir stehen vor einer Wand, wir haben keinen Lösungsvorschlag“, offenbarte Corongiu den Tenor eines Treffens, das für alle ebenso frustrierend wie niederschmetternd war. „Es war sehr ernüchternd, ich hatte eine schlechte Nacht“, erinnerte sich Ralf Obst (SPD). Wenig Schlaf reklamierten auch seine Arbeitskreiskollegen Schöner und Seitz für sich. Antworten auf drängende Fragen hat Obst nicht – dafür Appelle und Durchhalteparolen. „Wir müssen den Bozner Markt weiterleben lassen und uns nach Alternativen umsehen.“ Entweder in der Puit oder im Krausegarten.

Ähnlich argumentierte CSU-Schlachtross Schöner. Er erinnerte zudem an die schwarzen Schafe, die 2017 die Rathaus-Verantwortlichen Baier und Veit durch Beleidigungen und sogar Bedrohungen mürbe gemacht haben. „Das waren ein paar Rindviecher, die keinen Funken Allgemeinwohl besitzen“, bediente sich Schöner gewohnt deftiger Worte. „Sollen wir uns von denen abschrecken lassen?“ Keinesfalls, findet das AK-Mitglied der CSU. „Wir müssen weiterarbeiten an einem zeitnahen Konzept.“

Doch will unser Bürgermeister den Bozner Markt? Ich muss eine klare Aussage hören – auch von unserem Bürgermeister!

Stand heute ist davon nicht ansatzweise etwas zu sehen. Eine zündende Idee steuert auch Benedikt Zunterer (CSU) nicht bei. Er war ohnehin mit einer völlig anderen Erwartungshaltung in die Sitzung gegangen: „Ich habe mir vorgestellt, dass wir heute ein tragfähiges Konzept oder das weitere Vorgehen beschließen.“ Pustekuchen. Anschließend entschied sich Zunterer zum Frontalangriff auf den roten Rathauschef. Bisher seien nur Gründe gesucht und gefunden worden, warum ein Historienspektakel nicht gehe. „Doch will unser Bürgermeister den Bozner Markt? Ich muss eine klare Aussage hören – auch von unserem Bürgermeister!“

Corongiu antwortete nicht – dafür sein Vize Seitz. „In dieser Größenordnung geht’s halt nicht mehr, aber deswegen ist der Bozner Markt nicht gestorben.“ Handeln nicht reden, fordert Kurt Stransky (CSU). „Jetzt haben wir wieder ein Jahr verschlafen.“ Für ihn gehört ein entzerrter Bozner Markt in die Fußgängerzone. „Die Puit kannst Du vergessen.“ Die Bühnen sollten ihm zufolge auf den Dekan-Karl-Platz.

Bärbel Rauch (SPD) stört hingegen der touristische Anstrich der Marktwoche. „Dabei ist sie eine identitätsstiftende Veranstaltung für uns Mittenwalder.“ Jeder sei aufgerufen, sich wie schon früher einzubringen. Ihrem Vorschlag, die Debatte zu beenden und bei einer Sondersitzung endgültig zu entscheiden, wurde uneingeschränkt Folge geleistet.

Tags darauf meldet sich der Bürgermeister beim Tagblatt zu Wort. „So einfach möchte ich das nicht stehen lassen.“ Damit zielt er auf diverse Äußerungen im Gremium ab, die für ihn offenbar eine andere Wirkung erzielen sollen. „Da ist viel Politik dahinter“, formuliert es Enrico Corongiu. Für ihn haben Nörgler im Mittenwalder Marktgemeinderat auch eine „Holschuld“. „Stattdessen beschleicht mich der Eindruck, dass sich da einige ganz schmuck zurücklehnen“ – und alles abwälzen auf Verwaltung und Tourismus-GmbH.

Nun möchte der Rathauschef Vorschläge, möglicherweise durch eine externe Agentur, bis zur Sondersitzung – vermutlich vor der Sommerpause – liefern. „Aber sie müssen realistisch und verantwortbar sein.“ Eines steht für Corongiu unter der Knute völlig restriktiver Rahmenbedingungen fest: Einen Bozner Markt in der lieb gewonnenen Version wird es definitiv nicht mehr geben. „Wir werden einen Tod sterben müssen.“

Der Bozner Markt

erinnert an die Zeit von 1487 bis 1679, als die Venezianer wegen Streitigkeiten mit dem Erzherzog von Österreich für fast 200 Jahre ihre Märkte von Südtirol ins bayerische Mittenwald verlegten. Dort wurde dieses Thema nach einem Intermezzo in den 1920er Jahren 1987 wieder aufgegriffen. Seitdem findet dieses Spektakulum im Fünf-Jahres-Turnus im Zentrum der Marktgemeinde statt – zum vorerst letzten Mal im August 2017. Aus organisatorischen und Corona-Gründen verschob im März 2021 der Gemeinderat die neunte Auflage auf 2024.